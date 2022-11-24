ÖTV matrah değişikliği sonrası Dacia fiyatları nasıl değişti?

Tam Boyutta Gör Beklenen ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. İndirim kapsamına giren markalar fiyat listelerini güncelliyor. Bu kapsamda bulunan Dacia da düzenleme sonrası güncel Kasım 2022 fiyat listesini paylaştı.

Dacia fiyatlarına baktığımızda, düzenleme öncesi fiyatı 497.000 TL olan Sandero'nun yüzde 11 civarında indirimle 442.000 TL'ye gerilediğini görmekteyiz. Dacia ayrıca düzenleme öncesi yeni logolu modellerinin fiyatlarını da paylaşmıştı. Yeni logolu Sandero'nun düzenleme öncesi fiyatı 515.000 TL iken güncel tabloda 458.000 TL'ye gerilediğini görmekteyiz.

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Kısa süre önce satışa sunulan yeni Dacia Jogger'da ise sadece giriş seviye versiyon matrah güncellemesi sonrası indirim kapsamına giriyor. Essential Turbo 110 bg olarak adlandırılan bu versiyonun fiyatı lansmana özel 577.000 TL olarak açıklanmıştı. Güncel fiyat listesinde fiyatın 555.000 TL olduğunu görmekteyiz.

Matrah düzenlemesi sonrası Dacia Sandero fiyat listesi💰 Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim(%) Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 497.000 TL 442.000 TL -11 Yeni logolu Sandero - - - Essential Tce 90 bg CVT 515.000 TL 458.000 TL -11

Matrah düzenlemesi sonrası Sandero Stepway fiyat listesi Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim(%) Comfort 1.0 Turbo 90 bg 487.900 TL 433.900 TL -11 Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 502.900 TL 446.900 TL -11 Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 539.000 TL 509.000 TL -5,5 Yeni logolu Sandero Stepway - - Essential Stepway Tce 90 bg 506.000 TL 450.000 TL -11 Essential Stepway Eco-G 100 bg 521.000 TL 463.000 TL -11 Essential Stepway Tce 90 bg CVT 538.900 TL 508.900 TL -5,5 Expression Stepway Tce 90 bg CVT 557.900 TL 526.900 TL -5,5

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Matrah düzenlemesi sonrası Dacia Duster fiyat listesi💸 Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim(%) Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 524.000 TL 466.000 TL -11 Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 546.900 TL 516.000 TL -5,6 Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 567.000 TL 535.000 TL -5,6 Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 592.000 TL 559.000 TL -5,6 Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 597.900 TL 564.000 TL -5,6 Yeni logolu Dacia Duster - - Essential TCe 90 bg 549.900 TL 513.900 TL -5,6 Essential ECO- G 100 bg 572.000 TL 540.000 TL -5,6 Expression ECO- G 100 bg 593.000 TL 560.000 TL -5,6

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ÖTV matrah değişikliği sonrası Dacia fiyatları nasıl değişti?