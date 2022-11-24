ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Renault fiyatları nasıl değişti?

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Not: Sadece fiyatları düşen model/versiyonlara yer verilmiştir.
Matrah düzenlemesi sonrası Renault Clio fiyat listesi💸
|Versiyon
|Fiyat-Önce
|Fiyat-Sonra
|Değişim (%)
|Joy 1.0 SCe 65 bg
|448.000 TL
|373.000 TL
|-16,7
|Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|516.000 TL
|458.000 TL
|-11,2
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|536.900 TL
|507.000 TL
|-5,5
|Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|578.900 TL
|546.000 TL
|-5,7
Matrah düzenlemesi sonrası Renault Taliant fiyat listesi🚗
|Versiyon
|Fiyat-Önce
|Fiyat-Sonra
|Değişim(%)
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|447.000 TL
|372.000 TL
|-16,7
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|524.000 TL
|466.000 TL
|-11
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|556.900 TL
|526.000 TL
|-5,5
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Matrah düzenlemesi sonrası Renault Megane fiyat listesi💰
|Versiyon
|Fiyat-Önce
|Fiyat-Sonra
|Değişim(%)
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|573.900 TL
|542.000 TL
|-5,5
|Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
|584.000 TL
|551.000 TL
|-5,6
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.