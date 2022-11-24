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    ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Renault fiyatları nasıl değişti?

    Matrah düzenlemesi verilen tarihten daha erken yürürlüğe girdi. Biz de sizler için düzenleme sonrası fiyatı düşen Renault modellerini listeledik:                
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    ÖTV matrah değişikliği sonrası Renault fiyatları nasıl değişti Tam Boyutta Gör
    Otomobillere yönelik ÖTV matrah düzenlemesi sonrası markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Güncel Renault Kasım 2022 fiyat listesine baktığımızda en ucuz Clio fiyatının 448 bin TL'den 373 bin TL'ye düştüğünü görmekteyiz.

    Not: Sadece fiyatları düşen model/versiyonlara yer verilmiştir.

    Matrah düzenlemesi sonrası Renault Clio fiyat listesi💸
    Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim (%)
    Joy 1.0 SCe 65 bg 448.000 TL 373.000 TL -16,7
    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 516.000 TL 458.000 TL -11,2
    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 536.900 TL 507.000 TL -5,5
    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 578.900 TL 546.000 TL -5,7

    ÖTV matrah değişikliği sonrası Renault fiyatları nasıl değişti Tam Boyutta Gör

    Matrah düzenlemesi sonrası Renault Taliant fiyat listesi🚗
    Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim(%)
    Joy 1.0 Sce 65 bg 447.000 TL 372.000 TL -16,7
    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 524.000 TL 466.000 TL -11
    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 556.900 TL 526.000 TL -5,5
    Matrah düzenlemesi sonrası Renault Megane fiyat listesi💰
    Versiyon Fiyat-Önce Fiyat-Sonra Değişim(%)
    Joy 1.3 TCe 140 bg 573.900 TL 542.000 TL -5,5
    Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 584.000 TL 551.000 TL -5,6
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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