Oyun odaklı Honor Hunter için geri sayım başladı

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Huawei'nin alt markası Honor, çok yakında oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar çıkaracak. Çinli şirket Honor Hunter olarak adlandırılan cihazın lansman tarihini sonunda açıkladı.

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Esasında dizüstü bilgisayarın Ağustos ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Huawei yayınladığı posterle Honor Hunter'ın 16 Eylül'de Çin'de tanıtılacağını resmen onayladı.

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Honor Hunter hakkında bilinenler

Dizüstü bilgisayarla birlikte iki akıllı saat de duyurulacak. Daha doğrusu bu modellerin Çin lansmanı yapılacak. Zira, Honor Watch GS Pro ve Watch ES kısa süre önce IFA 2020 kapsamında tanıtılmıştı.

Yayınlanan görüntü dizüstü bilgisayardaki arka aydınlatmayı doğruluyor. Honor Hunter'ın Intel işlemcilerle sunulacağını hatırlatalım. Ancak bu konuda çok fazla detay yok. Buna ek olarak AMD ekran kartı ve 15 inç ekran da diğer konuşulanlar arasında.

https://www.gsmarena.com/honor_hunter_is_a_gaming_laptop_launching_on_september_16-news-45124.php

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