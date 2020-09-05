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    Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yakın bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi Note 10'un görüntüsü ve teknik detayları ortaya çıktı.
    5 gün
    3,9b
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Daha önce de bildirdiğimiz üzere Xiaomi, 5G ağlarında çalışabilecek Redmi Note 10 akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızan bilgiler bu serinin bir modeline ait tüm detayları ortaya çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı"

    Tanıtımına az bir süre kaldı

    M2007J22C model numaralı cihaz, yayınlanan verilere göre 2.4 GHz'e kadar saat frekansına sahip sekiz bilgi işlem çekirdeği, ARM Mali-G57 MC3 grafik hızlandırıcı ve 2.3 Gbps'ye kadar veri aktarım hızına sahip bir 5G modem içeren MediaTek Dimensity 800U işlemciye sahip olacak. Akıllı telefonun 6 ve 8GB RAM'li versiyonlarına ek olarak 120Hz'ye kadar yenileme hızı sunan delikli bir ekranla gelmesi bekleniyor.

    Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı

    Redmi Note 10'un canlı fotoğrafları da yayınlandı. Gördüğünüz üzere cihazın arka kısmında yuvarlak bir bloğun içerisinde üç kamera sensörü ve bir flaş yer alıyor. Ana kamera sensörünün 48MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın, tescilli MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile desteklenen Android 10 işletim sistemi ile birlikte satışa sunulacağını söyleyelim. Redmi Note 10 ailesine ait akıllı telefonların resmi lansmanının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.



    https://www.techindeep.com/redmi-note-10-design-and-specs-leaked-round-triple-camera-and-mediatek-dimensity-800u-59982 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Revenge_ (kanber öner) 5 gün en beğenilen
    Haftaya note 11 sızdırılır. 🤗
    Yanıtla +5
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 5 gün
    Gelir birazdan "Mediatek ise çöptür" cüler... Oysa ki Dimensity serisi gerçekten harika. Gene iyi bir fiyat performans telefonu olacağını düşünüyorum.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa.
    note serisi samsung'a ait.çakma isimlendirmesi bile almamak için bir sebep
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    strident82 (Erman Seyar) 2 gün
    Redmi 10x pro nihayet geliyor 26 mayıstan beri bekliyorum dediğim telefon sadece çin pazarındda satıştaydı bu telefon ekstra 120 hz ekran ile geliyor globale redmi note 10 pro olarak gelecek sabırsızlıkla bekliyorum.tr fiyat tahmini alabilir miyim.
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    Zampara1234 5 gün
    9 pro yerine bekleyip 10 pro mu alsak
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    High Sierra 5 gün (düzenlendi)
    Lütfen sadece Dimensity olsun S732G gibi bir seçenek olmasın.
    Realme kozunu kaybetti eğer X7 Pro gibi 7 Pro serisi de Dimensity 720 820 çipsetleri ile gelseydi çok farklı konuşurduk.
    --
    2020 Redmi'nin ve Huawei-HONOR'un yılıdır. Oppo gitsin Helio P70'e sahip A72 üretmelere devam etsin.
    @Skadi Sonuna kadar katılıyorum hocam. Helio G serisi iyi, Dimensity ise EF-SA-NE. Realme ile Oppo başını dağa taşa vuracak Redmi Note 10 serisi yüzünden. Çok mutluyum Xiaomi adına. En doğru seçimi yaptılar Dimensity ile.
    Yanıtla +1
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    cenkakay08 (cenk akay) 5 gün
    Bu gün kardeşime redmi note 9 pro aldık. Fırıncı küreği olması dışında bir sorunu yok.
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    oemci32 (emre taştüner) 5 gün
    Bu çinliler iyi güzel de , eskiden senede bir yeni nesiller gelirdi , artık devamlı yenisi çıkıyor. Oppo reno serisi ile yarışıyorlar sanırım. Hangi telefonu bekleyip alacağımızı şaşıracağız yakında :)
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    monacomen 5 gün (düzenlendi)
    Böyle x telefonun tasarımı ve detayları ortaya çıktı haber başlığını gördüğümde hemen tahminde bulunuyorum; siyah veya çok ince çerçeveli, dikdörtgen, arkasında üç veya dört yuvarlak kamera deliği olan, rengi muhtemelen siyah veya mavinin bir tonu, uygulama ikonları aynı sıra ile sıralı, yanlarında tuşları olan telefondur muhakkak diyorum ve yüzde 100 doğru çıkıyor. Sizce ben bir kahin miyim?

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    partofnature (Semih Bayraktar) 5 gün
    Daha yeni 9 pro aldım.
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    Revenge_ (kanber öner) 5 gün en beğenilen
    Haftaya note 11 sızdırılır. 🤗
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 5 gün
    Gelir birazdan "Mediatek ise çöptür" cüler... Oysa ki Dimensity serisi gerçekten harika. Gene iyi bir fiyat performans telefonu olacağını düşünüyorum.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3886 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, redmi note 10 ve
    3 etiket daha akıllı telefon sızıntı Mobil Teknolojiler
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