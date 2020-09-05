Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı

Daha önce de bildirdiğimiz üzere Xiaomi, 5G ağlarında çalışabilecek Redmi Note 10 akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızan bilgiler bu serinin bir modeline ait tüm detayları ortaya çıkardı.

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Tanıtımına az bir süre kaldı

M2007J22C model numaralı cihaz, yayınlanan verilere göre 2.4 GHz'e kadar saat frekansına sahip sekiz bilgi işlem çekirdeği, ARM Mali-G57 MC3 grafik hızlandırıcı ve 2.3 Gbps'ye kadar veri aktarım hızına sahip bir 5G modem içeren MediaTek Dimensity 800U işlemciye sahip olacak. Akıllı telefonun 6 ve 8GB RAM'li versiyonlarına ek olarak 120Hz'ye kadar yenileme hızı sunan delikli bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Redmi Note 10'un canlı fotoğrafları da yayınlandı. Gördüğünüz üzere cihazın arka kısmında yuvarlak bir bloğun içerisinde üç kamera sensörü ve bir flaş yer alıyor. Ana kamera sensörünün 48MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın, tescilli MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile desteklenen Android 10 işletim sistemi ile birlikte satışa sunulacağını söyleyelim. Redmi Note 10 ailesine ait akıllı telefonların resmi lansmanının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

https://www.techindeep.com/redmi-note-10-design-and-specs-leaked-round-triple-camera-and-mediatek-dimensity-800u-59982

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