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    Oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı

    Google DeepMind, anında oynanabilir oyunlar yapabilen Genie adlı yapay zekasını tanıttı. Google Genie, herhangi bir görüntüyü 2D platform oyununa dönüştürebiliyor.
    Oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka akılalmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor. ChatGPT ile başlayan serüven Sora ile doruklara çıkarken Google DeepMind’ın ortaya koyduğu yeni yapay zeka, herhangi bir görüntüyü 2D platform oyununa dönüştürebiliyor.

    Google araştırmacıları, geliştirdikleri Google Genie yapay zekası ile bir metin istemini, görseli veya fikri alıp etkileşime girebileceğiniz ve oynayabileceğiniz sanal bir dünyaya dönüştürebiliyor. Araştırmacılar, Genie’nin internette bulunan videolar ve oyunlar üzerine eğitildiğini ve şimdilik sadece bir araştırma niteliğinde olduğunu belirtiyorlar. Genie, herhangi bir istemi anında oyuna dönüştürse de şimdilik bir Cyberpunk 2077 yapmaktan ziyade 2D platform oyunları üretebiliyor.

    Google Genie nedir?

    Google Genie, halka açık internet videolarından oluşan 200.000 saatlik bir veri kümesi üzerinde eğitilen, metin, çizim, görsel vb. herhangi bir istemi basit bir 2D platform oyununa dönüştürebilen yeni bir üretken yapay zekadır. Daha geniş bir perspektiften bakarsak Google Genie için oyun üretiminin geleceğinin bir ön gösterimi diyebiliriz.

    Google ve British Columbia Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen Genie (Generative Interactive Environments) tek bir görüntü kullanarak Super Mario Brothers ve Contra gibi kullanıcı komutlarına dayalı yana ilerlemeli 2D platform oyunları üretebiliyor. Google DeepMind'dan yapılan açıklamada ise "Bugün, üretken yapay zeka için yeni bir paradigma olan üretken etkileşimli ortamları tanıtıyoruz: Genie." ifadeleri kullanılıyor. Ek olarak Google araştırmacıları, kendilerinin 2D platform oyunlarına odaklandıklarını ancak yöntemlerinin her tür alan için çalışabileceğini söylüyor.

    Denetimsiz olarak ve etiketlenmemiş videolar kullanılarak eğitilen Genie, bu sayede çok çeşitli karakter hareketlerini, kontrollerini ve eylemlerini öğrenebilmiş. Belirtilenlere göre model, aksiyon veya metin açıklamaları konusunda eğitilmemiş olmasına rağmen, ana karakterin kim olduğunu belirleyebiliyor ve oluşturulan dünyada bu karakteri kontrol edilmesini sağlayabiliyor. Genie tüm bunları Latent Action Model, Video Tokenizer ve Dynamics Model aracılığıyla yapıyor.

    Google DeepMind geliştiricisi Tim Rocktaschel, “Tümevarımsal önyargılar eklemek yerine ölçeğe odaklanıyoruz" diyor. Araştırmacılara göre Genie, sadece üretim değil esasında diğer yapay zeka modellerine 3D dünyaları öğretme potansiyeline de sahip.

    Gelecek hızla yaklaşıyor ve geleceği hayal etmek giderek zorlaşıyor. Genie, sadece ilk adım ancak bundan yıllar sonra böyle bir yapay zekanın doğrudan bir oyuna eklendiğini ve sürekli olarak benzersiz etkileşimli dünyalar oluşturabildiğini şimdiden hayal edebiliyorum.

    Kaynakça https://sites.google.com/view/genie-2024 https://arxiv.org/pdf/2402.15391.pdf https://www.tomsguide.com/ai/ai-image-video/are-we-close-to-the-holodeck-google-unveils-genie-an-ai-model-creating-playable-virtual-worlds-from-a-single-image
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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