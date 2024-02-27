Oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka akılalmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor. ChatGPT ile başlayan serüven Sora ile doruklara çıkarken Google DeepMind’ın ortaya koyduğu yeni yapay zeka, herhangi bir görüntüyü 2D platform oyununa dönüştürebiliyor.

Google araştırmacıları, geliştirdikleri Google Genie yapay zekası ile bir metin istemini, görseli veya fikri alıp etkileşime girebileceğiniz ve oynayabileceğiniz sanal bir dünyaya dönüştürebiliyor. Araştırmacılar, Genie’nin internette bulunan videolar ve oyunlar üzerine eğitildiğini ve şimdilik sadece bir araştırma niteliğinde olduğunu belirtiyorlar. Genie, herhangi bir istemi anında oyuna dönüştürse de şimdilik bir Cyberpunk 2077 yapmaktan ziyade 2D platform oyunları üretebiliyor.

Google Genie nedir?

Google Genie, halka açık internet videolarından oluşan 200.000 saatlik bir veri kümesi üzerinde eğitilen, metin, çizim, görsel vb. herhangi bir istemi basit bir 2D platform oyununa dönüştürebilen yeni bir üretken yapay zekadır. Daha geniş bir perspektiften bakarsak Google Genie için oyun üretiminin geleceğinin bir ön gösterimi diyebiliriz.

Google ve British Columbia Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen Genie (Generative Interactive Environments) tek bir görüntü kullanarak Super Mario Brothers ve Contra gibi kullanıcı komutlarına dayalı yana ilerlemeli 2D platform oyunları üretebiliyor. Google DeepMind'dan yapılan açıklamada ise "Bugün, üretken yapay zeka için yeni bir paradigma olan üretken etkileşimli ortamları tanıtıyoruz: Genie." ifadeleri kullanılıyor. Ek olarak Google araştırmacıları, kendilerinin 2D platform oyunlarına odaklandıklarını ancak yöntemlerinin her tür alan için çalışabileceğini söylüyor.

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Denetimsiz olarak ve etiketlenmemiş videolar kullanılarak eğitilen Genie, bu sayede çok çeşitli karakter hareketlerini, kontrollerini ve eylemlerini öğrenebilmiş. Belirtilenlere göre model, aksiyon veya metin açıklamaları konusunda eğitilmemiş olmasına rağmen, ana karakterin kim olduğunu belirleyebiliyor ve oluşturulan dünyada bu karakteri kontrol edilmesini sağlayabiliyor. Genie tüm bunları Latent Action Model, Video Tokenizer ve Dynamics Model aracılığıyla yapıyor.

Google DeepMind geliştiricisi Tim Rocktaschel, “Tümevarımsal önyargılar eklemek yerine ölçeğe odaklanıyoruz" diyor. Araştırmacılara göre Genie, sadece üretim değil esasında diğer yapay zeka modellerine 3D dünyaları öğretme potansiyeline de sahip.

Gelecek hızla yaklaşıyor ve geleceği hayal etmek giderek zorlaşıyor. Genie, sadece ilk adım ancak bundan yıllar sonra böyle bir yapay zekanın doğrudan bir oyuna eklendiğini ve sürekli olarak benzersiz etkileşimli dünyalar oluşturabildiğini şimdiden hayal edebiliyorum.

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Oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı