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    Nvidia: Oyuncular Ampere mimarisine 300$ daha fazla ödüyor

    Nvidia yeni yıla bomba gibi başladı. Özellikle Ampere ekran kartlarına olan ilgi firmayı memnun ediyor. Hem kart satışları artıyor hem de ortalama fiyat yükseliyor. 
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    Nvidia
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    Nvidia’nın önceki nesle göre önemli performans ve verimlilik artışlarıyla sunduğu Ampere mimarisi oyuncular tarafından da kabul görüyor. Daha iyi grafik için oyuncular da kesenin ağzını açtı.

    Nvidia ortalamayı yükseltiyor

    Yatırımcı gününde konuşan Nvidia, yeni çeyrek dönemde gelirlerin oldukça arttığını ve oyuncu bölümünün buna en büyük katkıyı sağladığını belirtti. Turing mimarisine göre oyuncular Ampere tabanlı oyuncu bilgisayarlarına 300$ daha fazla ödüyor. Bu sayede son 5 yılda ortalama fiyat artışı yüzde 13 seviyesine çıktı.

    Ortalama fiyatların artmasının yanında oyunculara tedarik edilen ekran kartı sayısı da yıllık olarak yüzde 11 arttı. Yani hem satış rakamları artıyor hem de ortalama fiyatlar artıyor. Yılda ortalama 50 milyon yeni oyuncunun pazara giriş yaptığı ifade ediliyor.

    Oyuncu donanımları pazarının sürekli büyüdüğü zaten biliniyordu ancak Nvidia’nın açıklamaları sonrasında tahmin edilenden de fazla ilginin olduğu anlaşılıyor. Nvidia’nın yanında elbette AMD ve yeni dönemde Intel de bu ilgiden faydalanacak.

    Nvidia
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