Nvidia RTX A serisi profesyonel dizüstülere geliyor

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Nvidia’nın masa üstü iş istasyonları için geliştirdiği Ampere tabanlı RTX A serisi hızlandırıcılar dizüstüler için de geliyor. 6 farklı RTX A serisi ekran kartı farklı maliyet seçeneklerinde profesyonellere sunulacak.

Nvidia RTX A serisi neler sunuyor?

Nvidia RTX A serisi asıl olarak RTX 3000 serisi ile aynı grafik çekirdeklerini paylaşıyor. Masa üstünde GDDR6X yerine ECC GDDR6 bellek kullanılıyordu. Mobil tarafta ise ECC yer almıyor. Yani tek fark GDDR6 gibi görünüyor. Henüz enerji tüketimi konusunda bir açıklama yapılmadı.

Nvidia RTX A5500 tanıtıldı: İşte özellikleri 15 sa. önce eklendi

Seride RTX A5500 amiral gemisi mahiyetinde. Hemen altında ise RTX A4500 yer alıyor. 5888 CUDA çekirdeği olan kartta 16GB GDDR6 bellek mevcut. RTX A3000 ekran kartı 4096 CUDA çekirdeği ve 12GB GDDR6 bellek ile geliyor.

Firma bir de en alt seviyeye ürün yerleştirmiş. RTX A500 ekran kartı 2048 CUDA çekirdeği ve 4GB GDDR6 bellek ile geliyor. Turing tabanlı versiyonlarına göre fark atmış diyebiliriz. Yakın dönemde RTX A serisini dizüstü bilgisayarlarda görebileceğiz.

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