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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor

    Yakın zamanda MacBook Pro bilgisayarlarında performansı yükseltmek için özel bir moda sahip olacaksınız. macOS Catalina 10.15.3 beta sürümünde detaylar ortaya çıktı.
    1 hf.
    2,9b
    1
    38
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor
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    Apple'ın MacBook Pro bilgisayarları standart kullanıcıların olduğu kadar profesyonel kullanıcıların da ilgisini çekiyor ancak yıllardır oyuncuları kendisine çekemediği bir gerçek. Apple yakın zamanda bunu değiştirebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar macOS Catalina indirmeye sunuldu

    macOS Pro Mode nedir?

    macOS Catalina 10.15.3 beta sürümünde ortaya çıkarılan bazı kod satırları Pro Mode şeklinde yeni bir modun hazırlığı olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlardan hatırlayacağımız üzere bu mod sistemdeki enerji verimliliği planını iptal ediyor ve yongaları en hızlı seviyeye çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Bu mod aşısı ısınma yapacağı için cihazdaki soğutma sistemi tam kapasiteye çıkıyor. Haliyle profesyonel modda enerji tüketimi de artıyor. Özellikle batarya ile çalışırken kullanım sürelerinde önemli düşüşler olacaktır.

    Pro Mode sistemi oldukça zorlayacağı için belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılıyor. Ayrıca Apple'ın bu modu 16 inç MacBook Pro gibi üst seviye soğutma sistemi olan modeller için aktif edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik bu özellik için net bir tarih mevcut değil.

    Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor
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    https://www.slashgear.com/macos-pro-mode-could-make-macbook-pros-more-gaming-worthy-14606744/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheStarBox 1 hf. en beğenilen
    1 yıldır Macbook pro kullanıyorum. Sadece kod yazmak için. Kodu compile ederken 98 dereceye çıkıyor. Fanlar uçak gibi çalışıyor.

    Sirketteki bütün developerlarin ortak sorunu. Keşke Windows da ios build alinabilse.

    Türkiye de bilinen en büyük yanlışlar su şekilde

    1-Mac Os stabildir (Sadece web de gezerseniz)

    2-MacBook ısınmaz ve sessiz çalışır (sadece video izlerseniz)

    3-Mac işlem gücü yüksektir (En sağlam Macbook pro bile orta seviye bir gaming cihazdan yavaştır)



    Bunları genelde kimse söylemez , çünkü 18 bin TL vermişlerdir ve keriz gibi görünmek istemezler.
    1 yıldır Macbook pro kullanıyorum. Sadece kod yazmak için. Kodu compile ederken 98 dereceye çıkıyor. Fanlar uçak gibi çalışıyor. Sirketteki bütün devel...
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    4 Yanıt Yanıtla +26
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    Drummerrrr 1 hf. TheStarBox
    Hadi ordan profsynel video ve muzik programlariyla effektli 100 kanaldan fazla kayit aliyorum bu dediklerine rastlamadim. Gecen ay asus rtx 2070 li laptop inceledim . Evin icinden ucak kalkiyordu. Oyun oynamak icin kac kisi mac aliyor? Sen grafik kartina guvendigin en iyi windowsu getir 4 k video edit yapalim test edelim 😉
    Hadi ordan profsynel video ve muzik programlariyla effektli 100 kanaldan fazla kayit aliyorum bu dediklerine rastlamadim. Gecen ay asus rtx 2070 li laptop inc...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    TheStarBox 1 hf. Drummerrrr
    Hah! İşte bunlardan bahsediyordum "18 bin TL verip, keriz gibi gozukmemek için hala Macbook öven kitle" diye.

    İçindeki ekrankarti en kralinda şuan rx560 . RX 560 Windows PC de neyse maç de de o.

    Bir oyun motoru açıyorsunuz kasıyor. Sadece final cut programında %20-30 Luk bir avantaj elde ediyor. O da zaten main uygulaması. Geri kalan resolve , premier gibi programlar da rtx 2070 li bir cihaz her türlü tokatlıyor.

    Mac = piece of shit
    Hah! İşte bunlardan bahsediyordum "18 bin TL verip, keriz gibi gozukmemek için hala Macbook öven kitle" diye. İçindeki ekrankarti en kralinda şuan rx5...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    Morthor 2 gün
    Ben baska bir taraftan bakicam olaya; Apple amd gpu kullanmaya devam ettigi surece daha cok Applecı profesyonel windows tarafina gececek. (-ki geciyor.)


    youtube.com/...



    Eh 3d render olayi artik islemciden gpu'ya kaydigina gore apple bilgisayarlar benim ve benim gibi kullanicilar icin uygun degil maalasef. (Gerci su an Octane Render metal uzerinden calisan render motoru cikarmak uzere..) 2 sistemide kullaniyorum. Evde macbook pro da var Msi p75 de var. Birisiyle render aliyorum birisiyle sunum yapiyorum. :)
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    ilkerinanç 3 gün
    Maclerin işletim sisteminden fazla bir artısı yok.O eskidendi.Hem daha şıktı, hem daha estetikti ,hem de donanım olarak daha güçlüydü.Şimdi toplayacağın bir PCde bu kadarını yapabiliyor.
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    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Neredeyse 10 yıllık bir oyuncuyum sadece bu sebeple mac alacak kişi aklını yitirmiş olmalı. Güç modu seçeneği win de yıllardır var.
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    Erasmus78 1 hf.
    MacOS stabildir. En azından diğerlerine göre çok daha stabildir.
    Her notebook gibi; gerekli şartlar oluştuğunda MBP de ısınır.
    Hızdan kastın; oyun anlamında herhalde? Bir iş bilgisayarı ile oyun bilgisayarını oyun açısından mukayese etmek de parlak bir fikirmiş. Ha yok işlem gücü diyorsan, onu geçeceksin. En sağlam MBP de Core i9 9880H + 64GB ram + SSD var. Bırak orta seviyeyi! Benzer hacim ve ağırlıktaki hangi üst seviye gaming notebook MBP den daha güçlü imiş?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Drummerrrr 1 hf. Erasmus78
    Aynen birde i9 lu windows larin fiyatina bakarsak Mac e pahalli diyenler asil tabloyu görmuyor. Ek olarak 2k cözunurlukte yuksek kontrasta sahip referans ekranini saymiyorum bile
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    joven 1 hf.
    Dizüstü sistemler konforlu bir oyun deneyimi sunmaktan çok öteler
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    The white warrior 1 hf.
    Bunun fiyatına 6 ay bekleyip 8 çekirdekli ryzen 4800hlı 2 adet notebook almak varken, dostum saçmalama
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Drummerrrr 1 hf. The white warrior
    Bu kafadan vazgecmiyeceksiniz millet olarak.
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    TheStarBox 1 hf. en beğenilen
    1 yıldır Macbook pro kullanıyorum. Sadece kod yazmak için. Kodu compile ederken 98 dereceye çıkıyor. Fanlar uçak gibi çalışıyor.

    Sirketteki bütün developerlarin ortak sorunu. Keşke Windows da ios build alinabilse.

    Türkiye de bilinen en büyük yanlışlar su şekilde

    1-Mac Os stabildir (Sadece web de gezerseniz)

    2-MacBook ısınmaz ve sessiz çalışır (sadece video izlerseniz)

    3-Mac işlem gücü yüksektir (En sağlam Macbook pro bile orta seviye bir gaming cihazdan yavaştır)



    Bunları genelde kimse söylemez , çünkü 18 bin TL vermişlerdir ve keriz gibi görünmek istemezler.
    4 Yanıt Yanıtla +26
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    Drummerrrr 1 hf. TheStarBox
    Hadi ordan profsynel video ve muzik programlariyla effektli 100 kanaldan fazla kayit aliyorum bu dediklerine rastlamadim. Gecen ay asus rtx 2070 li laptop inceledim . Evin icinden ucak kalkiyordu. Oyun oynamak icin kac kisi mac aliyor? Sen grafik kartina guvendigin en iyi windowsu getir 4 k video edit yapalim test edelim 😉
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    flashpoint 1 hf. TheStarBox
    Bilgisayarı kullanırken hiç kapatmam, sadece kapağını kapatır yoluma bakarım.

    Bazen bir işe başlarım ve çoğu zaman kaydetmeyi unuturum. Ta ki işi baskıya göndereceğim gün geldiğinde, kaydetmemiş olduğumu görürüm ve kaydedip baskıya gönderirim.

    Ya da bir video edit işi, ya da bir kod yazma işi farketmez.

    En iyi performanslı bilgisayar olup olmaması kimsenin umurunda olmaz.

    Oyun oynayacaksam açarım konsolumu oynarım.

    Tam yük altında C4D'de render alırken, en ufak bir işlemci ayarı ya da soğutma işlemi yapmadan açar oyunda oynarım banamısın demez. Fanları çalışır mı evet çalışır ama devam eder.

    Virüs nedir, virüs programı nedir bilmem.

    Tek kötü yanı nedir? Format atmam gerekirse, unuttuğum için apple destek hattını aramam gerekebilir. (Anlayana)

    Yukarıda yazdıklarımın değeri 18 bin TL ise veririm çünkü zaten fazlasıyla geri kazandırmıştır bana...
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    atillagoguslu 1 hf. TheStarBox
    Geçen senenin modelini mi kullanıyorsunuz? O modelde ısınma sorunları Trothling sıkıntıları vardı. Hatta bios güncellemesi yapıldı, bunu uyguladınız mı?

    Ona rağmen 98 dereceye çıkacak o ayrı.
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Değişen ne ki. Uygulama zaten kendi isterse, ihtiyaç duyarsa daha fazla kullanabilir.
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    Ulan Musk 1 hf. esmerbuyucu
    MacBook varsayılan olarak sessizliğe odaklanıyor diye biliyorum. Yani daha fazla soğutursanız işlemci frekansını artırmak yerine fan hızını düşürüyor. Bu mod bunu devre dışı bırakacaktır.
    Yanıtla +1
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    face1tr 1 hf. esmerbuyucu
    macOS'u başçavuşun eşşeği mi sandın, öyle her uygulama istediğini yapsa o ohoooğğğğvv
    Yanıtla +1
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    2920 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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    uygulama haber, macos pro mode ve
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