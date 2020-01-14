Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor

Apple'ın MacBook Pro bilgisayarları standart kullanıcıların olduğu kadar profesyonel kullanıcıların da ilgisini çekiyor ancak yıllardır oyuncuları kendisine çekemediği bir gerçek. Apple yakın zamanda bunu değiştirebilir.İlginizi Çekebilir macOS Catalina indirmeye sunuldu
macOS Pro Mode nedir?
macOS Catalina 10.15.3 beta sürümünde ortaya çıkarılan bazı kod satırları Pro Mode şeklinde yeni bir modun hazırlığı olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlardan hatırlayacağımız üzere bu mod sistemdeki enerji verimliliği planını iptal ediyor ve yongaları en hızlı seviyeye çekiyor.
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Bu mod aşısı ısınma yapacağı için cihazdaki soğutma sistemi tam kapasiteye çıkıyor. Haliyle profesyonel modda enerji tüketimi de artıyor. Özellikle batarya ile çalışırken kullanım sürelerinde önemli düşüşler olacaktır.
Pro Mode sistemi oldukça zorlayacağı için belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılıyor. Ayrıca Apple'ın bu modu 16 inç MacBook Pro gibi üst seviye soğutma sistemi olan modeller için aktif edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik bu özellik için net bir tarih mevcut değil.
https://www.slashgear.com/macos-pro-mode-could-make-macbook-pros-more-gaming-worthy-14606744/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sirketteki bütün developerlarin ortak sorunu. Keşke Windows da ios build alinabilse.
Türkiye de bilinen en büyük yanlışlar su şekilde
1-Mac Os stabildir (Sadece web de gezerseniz)
2-MacBook ısınmaz ve sessiz çalışır (sadece video izlerseniz)
3-Mac işlem gücü yüksektir (En sağlam Macbook pro bile orta seviye bir gaming cihazdan yavaştır)
Bunları genelde kimse söylemez , çünkü 18 bin TL vermişlerdir ve keriz gibi görünmek istemezler.
İçindeki ekrankarti en kralinda şuan rx560 . RX 560 Windows PC de neyse maç de de o.
Bir oyun motoru açıyorsunuz kasıyor. Sadece final cut programında %20-30 Luk bir avantaj elde ediyor. O da zaten main uygulaması. Geri kalan resolve , premier gibi programlar da rtx 2070 li bir cihaz her türlü tokatlıyor.
Mac = piece of shit