Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor

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Apple'ın MacBook Pro bilgisayarları standart kullanıcıların olduğu kadar profesyonel kullanıcıların da ilgisini çekiyor ancak yıllardır oyuncuları kendisine çekemediği bir gerçek. Apple yakın zamanda bunu değiştirebilir.

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macOS Pro Mode nedir?

macOS Catalina 10.15.3 beta sürümünde ortaya çıkarılan bazı kod satırları Pro Mode şeklinde yeni bir modun hazırlığı olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlardan hatırlayacağımız üzere bu mod sistemdeki enerji verimliliği planını iptal ediyor ve yongaları en hızlı seviyeye çekiyor.

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Bu mod aşısı ısınma yapacağı için cihazdaki soğutma sistemi tam kapasiteye çıkıyor. Haliyle profesyonel modda enerji tüketimi de artıyor. Özellikle batarya ile çalışırken kullanım sürelerinde önemli düşüşler olacaktır.

Pro Mode sistemi oldukça zorlayacağı için belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılıyor. Ayrıca Apple'ın bu modu 16 inç MacBook Pro gibi üst seviye soğutma sistemi olan modeller için aktif edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik bu özellik için net bir tarih mevcut değil.

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https://www.slashgear.com/macos-pro-mode-could-make-macbook-pros-more-gaming-worthy-14606744/

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