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    Anlık Bildirim

    İnanılmaz özelleştirme seçenekleri sunan Framework Laptop 16 tanıtıldı

    Modüler, özelleştirilebilir ve tamir edilebilir bir bilgisayar markası olan Framework, yeni dizüstü bilgisayarı Laptop 16’yı tanıttı. Framework Laptop 16, değiştirilebilir GPU soketi ile geliyor.
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    Oyuncular için tasarlanmış Framework Laptop 16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Özelleştirilebilir ve modüler bilgisayarları tekrar hayatımıza sokan başarılı firma Framework, yeni dizüstü bilgisayarı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor. Framework Laptop 16 isimli yeni dizüstü bilgisayar, harici GPU kartı ve RGB modülleri ile oyunculara yönelik bir bilgisayar olacak.

    İsterseniz GPU, isterseniz M.2 kartı isterseniz ek batarya ekleyin

    Yükseltilebilir CPU, RAM, SSD ve değiştirilebilir I/O girişleri ile dikkat çekici bilgisayarlar üreten Framework, yeni cihazında bu özellikleri koruyor ve dikkat çekici bir yenilik ekliyor. Framework Laptop 16; CPU ve SSD gibi özelleştirmelerin yanı sıra ek bir girişe sahip. PCIe x8 bağlantısı destekli bu giriş ile kullanıcılar, bilgisayarlarına GPU, çift M.2 SSD, video kayıt kartı hatta ek batarya ekleyebilecek. Böylece oyuncular, istedikleri zaman ekran kartlarını güncelleyerek yeni oyunları istedikleri akıcılıkta deneyimleyebilecek.

    Oyuncular için tasarlanmış Framework Laptop 16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanı sıra Laptop 16, ciddi özelleştirmelere izin veren bir klavye sistemine sahip. Kullanıcılar, klavyelerine ister numpad, ister özel macropad isterlerse ikincil ekran ekleyebilecek. Raspberry Pi 2040 mikrokontrolcüsü üzerine kurulu bu sistemin yazılımı tamamen açık kaynaklı ve bu sayede kullanıcılar, istedikleri şekilde klavyelerini değiştirebilecek.

    Ayrıca Framework Laptop 16, Thunderbolt kontrolcüleri ile 6 farklı I/O girişine izin veriyor. Kullanıcılar, bu girişleri USB-C, USB-A, 3.5mm jack, HDMI, DisplayPort, microSD gibi giriş seçenekleri ile düzenleyebilecek. Laptop 16’nın CPU ve GPU seçenekleri ve fiyatı henüz belli değil ancak cihazın 2023’ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 7 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 22 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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