İnanılmaz özelleştirme seçenekleri sunan Framework Laptop 16 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Özelleştirilebilir ve modüler bilgisayarları tekrar hayatımıza sokan başarılı firma Framework, yeni dizüstü bilgisayarı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor. Framework Laptop 16 isimli yeni dizüstü bilgisayar, harici GPU kartı ve RGB modülleri ile oyunculara yönelik bir bilgisayar olacak.

Moore Yasasının babası Gordon Moore hayatını kaybetti 23 sa. önce eklendi

İsterseniz GPU, isterseniz M.2 kartı isterseniz ek batarya ekleyin

Yükseltilebilir CPU, RAM, SSD ve değiştirilebilir I/O girişleri ile dikkat çekici bilgisayarlar üreten Framework, yeni cihazında bu özellikleri koruyor ve dikkat çekici bir yenilik ekliyor. Framework Laptop 16; CPU ve SSD gibi özelleştirmelerin yanı sıra ek bir girişe sahip. PCIe x8 bağlantısı destekli bu giriş ile kullanıcılar, bilgisayarlarına GPU, çift M.2 SSD, video kayıt kartı hatta ek batarya ekleyebilecek. Böylece oyuncular, istedikleri zaman ekran kartlarını güncelleyerek yeni oyunları istedikleri akıcılıkta deneyimleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Bunun yanı sıra Laptop 16, ciddi özelleştirmelere izin veren bir klavye sistemine sahip. Kullanıcılar, klavyelerine ister numpad, ister özel macropad isterlerse ikincil ekran ekleyebilecek. Raspberry Pi 2040 mikrokontrolcüsü üzerine kurulu bu sistemin yazılımı tamamen açık kaynaklı ve bu sayede kullanıcılar, istedikleri şekilde klavyelerini değiştirebilecek.

Ayrıca Framework Laptop 16, Thunderbolt kontrolcüleri ile 6 farklı I/O girişine izin veriyor. Kullanıcılar, bu girişleri USB-C, USB-A, 3.5mm jack, HDMI, DisplayPort, microSD gibi giriş seçenekleri ile düzenleyebilecek. Laptop 16’nın CPU ve GPU seçenekleri ve fiyatı henüz belli değil ancak cihazın 2023’ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

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Oyuncular için tasarlanmış Framework Laptop 16 tanıtıldı