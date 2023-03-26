İnanılmaz özelleştirme seçenekleri sunan Framework Laptop 16 tanıtıldı

İsterseniz GPU, isterseniz M.2 kartı isterseniz ek batarya ekleyin
Yükseltilebilir CPU, RAM, SSD ve değiştirilebilir I/O girişleri ile dikkat çekici bilgisayarlar üreten Framework, yeni cihazında bu özellikleri koruyor ve dikkat çekici bir yenilik ekliyor. Framework Laptop 16; CPU ve SSD gibi özelleştirmelerin yanı sıra ek bir girişe sahip. PCIe x8 bağlantısı destekli bu giriş ile kullanıcılar, bilgisayarlarına GPU, çift M.2 SSD, video kayıt kartı hatta ek batarya ekleyebilecek. Böylece oyuncular, istedikleri zaman ekran kartlarını güncelleyerek yeni oyunları istedikleri akıcılıkta deneyimleyebilecek.
Ayrıca Framework Laptop 16, Thunderbolt kontrolcüleri ile 6 farklı I/O girişine izin veriyor. Kullanıcılar, bu girişleri USB-C, USB-A, 3.5mm jack, HDMI, DisplayPort, microSD gibi giriş seçenekleri ile düzenleyebilecek. Laptop 16’nın CPU ve GPU seçenekleri ve fiyatı henüz belli değil ancak cihazın 2023’ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)