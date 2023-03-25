Bilgisayar dünyası yasta: Intel’in kurucusu Gordon Moore hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Bilgisayar ve Elektronik Çağı’nın en önemli isimlerinden olan ve dünyadaki herkesin hayatını bir şekilde etkileyen Gordon Moore, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Moore, gerisinde önemli bir fikir ve devasa bir şirket bıraktı.

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Moore Yasası’nın babası hayatını kaybetti

Gordon Moore, 1965’te Electronics dergisinde yazdığı makale ile kısa sürede bilgisayar biliminde ve sektöründeki en önemli isimlerden olmayı başardı. Her sene bütünleşmiş devrelerde kullanılan transistor sayılarının iki katına çıkacağını ve bu sayede çiplerin yıllar ilerledikçe küçüleceğini ve daha güçlü olacağı fikrini dile getiren bu makale, Moore Yasası olarak bilinen fikrin doğmasına sebep oldu. Moore Yasası, uzun bir süre gerçeği yansıtsa da geçerliliği, son yıllarda ciddi bir tartışma konusu olmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Moore Yasası dışında Gordon Moore, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Intel’in kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor. 1968’te NM Electronics olarak Robert Noyce, Andry Grove ve Gordon Moore tarafından kurulan Intel, hala dünyanın en önemli şirketlerinden biri. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Gordon Moore, Intel Üçlüsü olarak bilinen takımın son yaşayan üyesiydi. Gordon Moore, uzun yıllardır Intel için çalışmasa da kendisinin elektronik ve bilgisayar dünyasına olan katkıları, tarih boyunca unutulmayacaktır.

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Moore Yasasının babası Gordon Moore hayatını kaybetti