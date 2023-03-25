Bilgisayar dünyası yasta: Intel’in kurucusu Gordon Moore hayatını kaybetti

Gordon Moore, 1965’te Electronics dergisinde yazdığı makale ile kısa sürede bilgisayar biliminde ve sektöründeki en önemli isimlerden olmayı başardı. Her sene bütünleşmiş devrelerde kullanılan transistor sayılarının iki katına çıkacağını ve bu sayede çiplerin yıllar ilerledikçe küçüleceğini ve daha güçlü olacağı fikrini dile getiren bu makale, Moore Yasası olarak bilinen fikrin doğmasına sebep oldu. Moore Yasası, uzun bir süre gerçeği yansıtsa da geçerliliği, son yıllarda ciddi bir tartışma konusu olmuş durumda.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)