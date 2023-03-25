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    Bilgisayar dünyası yasta: Intel’in kurucusu Gordon Moore hayatını kaybetti

    Moore Yasası olarak bilinen fikri yazıya döktüğü makale ile Bilgisayar Çağı’nın geleceği hakkında önemli bir isme dönüşen Gordon Moore, 94 yaşında hayatını kaybetti.
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    Moore Yasasının babası Gordon Moore hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar ve Elektronik Çağı’nın en önemli isimlerinden olan ve dünyadaki herkesin hayatını bir şekilde etkileyen Gordon Moore, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Moore, gerisinde önemli bir fikir ve devasa bir şirket bıraktı.

    Moore Yasası’nın babası hayatını kaybetti

    Gordon Moore, 1965’te Electronics dergisinde yazdığı makale ile kısa sürede bilgisayar biliminde ve sektöründeki en önemli isimlerden olmayı başardı. Her sene bütünleşmiş devrelerde kullanılan transistor sayılarının iki katına çıkacağını ve bu sayede çiplerin yıllar ilerledikçe küçüleceğini ve daha güçlü olacağı fikrini dile getiren bu makale, Moore Yasası olarak bilinen fikrin doğmasına sebep oldu. Moore Yasası, uzun bir süre gerçeği yansıtsa da geçerliliği, son yıllarda ciddi bir tartışma konusu olmuş durumda. 

    Moore Yasasının babası Gordon Moore hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Moore Yasası dışında Gordon Moore, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Intel’in kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor. 1968’te NM Electronics olarak Robert Noyce, Andry Grove ve Gordon Moore tarafından kurulan Intel, hala dünyanın en önemli şirketlerinden biri. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Gordon Moore, Intel Üçlüsü olarak bilinen takımın son yaşayan üyesiydi. Gordon Moore, uzun yıllardır Intel için çalışmasa da kendisinin elektronik ve bilgisayar dünyasına olan katkıları, tarih boyunca unutulmayacaktır. 
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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