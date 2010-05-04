Özel Haber: GeForce GTX 465'in ilk detayları

GeForce GTX 465, GTX 470 ile benzer tasarıma sahip.
GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini geçtiğimiz ay pazara süren Nvidia'nın, daha fiyatlı yeni bir model üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. GeForce GTX 460 olarak isimlendirilen ve 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse edilmesi beklenen yeni modelin 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağını da sizlerle paylaşmıştı. Ancak bugün elimize resmi olan bazı bilgiler ulaştı ve biz de Donanım Haber farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.
Nvidia'nın yeni bir "GeForce 8800GT Etkisi" yaratmak istediği model GeForce GTX 460 değil GeForce GTX 465 olarak isimlendiriliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı resmi olarak doğrulanan DirectX 11 destekli ekran kartının paralel işlemci sayısını henüz doğrulanmasa da 384x olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Referans modeli için GeForce GTX 470 ile benzer bir tasarımın takip edildiği GeForce GTX 465'in grafik işlemcisi 607MHz'de paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de çalışıyor.
Isıl güç tasarımının 215 Watt olacağı açıklanan GeForce GTX 465, referans tasarımda çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörleriyle geliyor. DirectX 11, CUDA, PhysX, C/C++, SLI ve DirectCompute 5.0 gibi özellikleri destekleyen GeForce GTX 465'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen bilgiler kartın 259$ ile 299$ aralığında bir noktaya konumlandırılacağını işaret ediyor. Nvidia'nın Fermi tabanlı üçüncü modeli olarak Haziran ayında lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 465 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
önceki haliyle
gf100 gtx460
gf104 gts450(en üst versiyon)
şimdi
gf100 gtx465
gf104 gtx460
aynen katılıyorum sana ama yeni bir mimari olacak okadar eksikleri ati gibi yerinde saymıyo nvidia...
saglikvediyet.com/...
ve buyuk ihtimalle GTX285 ayarında olucak cunku GTX465 demışler fiyat iyi olursa özellikle 550TL olursa satılır cuda physX için satış yakalanabilir eyer 700tl üstunde satılırsa işleri bıraz zor bence 5850 altındaki bir karta 700tl vermez fiyat buyuk önem tasıyor çünkü hala ati üstün oldugu seyler var performans düşük güç tüketimi fiyat ve düsük ısısı bunlarda önde nvidia hala güç tuketim deyerlerinde çok geride ama kartta 3.2milyar transistör var güç tüketmesi normal ama ısı hala buyuk bir sorun bence ama fiyat 550 veya 600tl olursa bence satabilir cuda physX sayesinde bazı oyunlarda 5850 yakalayabilir ama yinede çogu oyunlarda 5850 önde olucaktır
EEEE biz dedik xd boş hayallere kapılmayın diye
Valla şu anda hiçbir yerde indirimde gözükmüyor.Teknofiyattan bakınca böyle gözüküyor.Ayrıca indirimde olanlar da stokta yok..
Edit: EXA dün indirime almıştı ama yine bindirime dönmüşler..
harbiden 817/572=1,42 kat pahalı olan gtx470 sadece %5-%10 mu hızlı...
gtx465 650tl den aşağı olmaz
Hayır 1,42 değil, 817/534= 1,52 kat pahalı..Yani 1 buçuk katı..
gigatek.com.tr/...