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Özel Haber: GeForce GTX 465'in ilk detayları

Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni kartı GeForce GTX 465'in detaylarını dünyada ilk defa açıklıyoruz.
9 yıl
16,8b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465, GTX 470 ile benzer tasarıma sahip.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini geçtiğimiz ay pazara süren Nvidia'nın, daha fiyatlı yeni bir model üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. GeForce GTX 460 olarak isimlendirilen ve 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse edilmesi beklenen yeni modelin 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağını da sizlerle paylaşmıştı. Ancak bugün elimize resmi olan bazı bilgiler ulaştı ve biz de Donanım Haber farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Nvidia'nın yeni bir "GeForce 8800GT Etkisi" yaratmak istediği model GeForce GTX 460 değil GeForce GTX 465 olarak isimlendiriliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı resmi olarak doğrulanan DirectX 11 destekli ekran kartının paralel işlemci sayısını henüz doğrulanmasa da 384x olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Referans modeli için GeForce GTX 470 ile benzer bir tasarımın takip edildiği GeForce GTX 465'in grafik işlemcisi 607MHz'de paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de çalışıyor.

Isıl güç tasarımının 215 Watt olacağı açıklanan GeForce GTX 465, referans tasarımda çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörleriyle geliyor. DirectX 11, CUDA, PhysX, C/C++, SLI ve DirectCompute 5.0 gibi özellikleri destekleyen GeForce GTX 465'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen bilgiler kartın 259$ ile 299$ aralığında bir noktaya konumlandırılacağını işaret ediyor. Nvidia'nın Fermi tabanlı üçüncü modeli olarak Haziran ayında lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 465 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.


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clubberkay 8 yıl
kardeş foruma giremiyorum yaw halla halla bi mesaja tıklıyorum açılmıyo

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clubberkay 8 yıl
kardeş foruma giremiyorum yaw halla halla
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trooper27 9 yıl
gtx 4xx serisi ısınmasaydı çok daha iyi işler yapardı.(hatalarıyla birlikte fermi mimarisi çok üstün bence tartışılmaz) belki ilerde bu mimarinin yanlışlarını düzeltip nvidia çok iyi işler yapabilir.
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Man From Atlantis 9 yıl
gf104ün performansının gtx460a yakın olacağı için kartın adını değiştirmişler gibi görünüyor..
önceki haliyle
gf100 gtx460
gf104 gts450(en üst versiyon)
şimdi
gf100 gtx465
gf104 gtx460
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nasuh48 9 yıl

trooper27

gtx 4xx serisi ısınmasaydı çok daha iyi işler yapardı.(hatalarıyla birlikte fermi mimarisi çok üstün bence tartışılmaz) belki ilerde bu mimarinin yanlışlarını düzeltip nvidia çok iyi işler yapabilir.


aynen katılıyorum sana ama yeni bir mimari olacak okadar eksikleri ati gibi yerinde saymıyo nvidia...
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ceycey11 9 yıl
fiyat olarak 5850ye eş ya da altına konumlandıracaklar gibi görünüyor. nvidia sevenler tercih edebilir. ne olursa olsun ati gibi ürün sayılarını fiyat yelpazelerini genişletmeleri iyidir. çıksınca göreceğiz 5830 gibi bişeymi çıkacak.
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huseyincarnege 9 yıl
NVİDİA gene mıçtı 3çeyrekte alt segmente de ortalığı yakacak(burdaki yakacak kelimesi derece olaraktır 95-100)yani ücüz ızgaralar geliyo

saglikvediyet.com/...
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KANUNI61 9 yıl
nezaman gelecek biliyormusunuz 4 cü ceyrek 5 yarım 3 üncü gün
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Sta1ker 9 yıl
Karttan çok umutluyum.HD5850'yi dx11 de geçecek gibi gözüküyor.GTX4 serisinin dx 11 deki performansını biliyoruz.
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UzmaN345 9 yıl
GTX285 GTX275 ayarında bir kart olucaktır
ve buyuk ihtimalle GTX285 ayarında olucak cunku GTX465 demışler fiyat iyi olursa özellikle 550TL olursa satılır cuda physX için satış yakalanabilir eyer 700tl üstunde satılırsa işleri bıraz zor bence 5850 altındaki bir karta 700tl vermez fiyat buyuk önem tasıyor çünkü hala ati üstün oldugu seyler var performans düşük güç tüketimi fiyat ve düsük ısısı bunlarda önde nvidia hala güç tuketim deyerlerinde çok geride ama kartta 3.2milyar transistör var güç tüketmesi normal ama ısı hala buyuk bir sorun bence ama fiyat 550 veya 600tl olursa bence satabilir cuda physX sayesinde bazı oyunlarda 5850 yakalayabilir ama yinede çogu oyunlarda 5850 önde olucaktır
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UzmaN345 8 yıl

UzmaN345

GTX285 GTX275 ayarında bir kart olucaktır
ve buyuk ihtimalle GTX285 ayarında olucak cunku GTX465 demışler fiyat iyi olursa özellikle 550TL olursa satılır cuda physX için satış yakalanabilir eyer 700tl üstunde satılırsa işleri bıraz zor bence 5850 altındaki bir karta 700tl vermez fiyat buyuk önem tasıyor çünkü hala ati üstün oldugu seyler var performans düşük güç tüketimi fiyat ve düsük ısısı bunlarda önde nvidia hala güç tuketim deyerlerinde çok geride ama kartta 3.2milyar transistör var güç tüketmesi normal ama ısı hala buyuk bir sorun bence ama fiyat 550 veya 600tl olursa bence satabilir cuda physX sayesinde bazı oyunlarda 5850 yakalayabilir ama yinede çogu oyunlarda 5850 önde olucaktır

EEEE biz dedik xd boş hayallere kapılmayın diye
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mamad 9 yıl
Fiyatlardan haberdar olan arkadaşlar neden hala 800 Liralık gtx470 fiyatlarını buraya ortalama fiyat diye koyuyorlar, anlamak mümkün değil.
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ALBAY 9 yıl
mamad

Fiyatlardan haberdar olan arkadaşlar neden hala 800 Liralık gtx470 fiyatlarını buraya ortalama fiyat diye koyuyorlar, anlamak mümkün değil.


Valla şu anda hiçbir yerde indirimde gözükmüyor.Teknofiyattan bakınca böyle gözüküyor.Ayrıca indirimde olanlar da stokta yok..


Edit: EXA dün indirime almıştı ama yine bindirime dönmüşler..
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ayzer 9 yıl
vatanbilgisayar.com/... novabilgisayar.com/...
harbiden 817/572=1,42 kat pahalı olan gtx470 sadece %5-%10 mu hızlı...
gtx465 650tl den aşağı olmaz
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ALBAY 9 yıl

ayzer

vatanbilgisayar.com/...
novabilgisayar.com/...

harbiden 817/572=1,42 kat pahalı olan gtx470 sadece %5-%10 mu hızlı...
gtx465 650tl den aşağı olmaz


Hayır 1,42 değil, 817/534= 1,52 kat pahalı..Yani 1 buçuk katı..

gigatek.com.tr/...
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