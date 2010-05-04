Özel Haber: GeForce GTX 465'in ilk detayları

GeForce GTX 465, GTX 470 ile benzer tasarıma sahip.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini geçtiğimiz ay pazara süren Nvidia'nın, daha fiyatlı yeni bir model üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. GeForce GTX 460 olarak isimlendirilen ve 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse edilmesi beklenen yeni modelin 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağını da sizlerle paylaşmıştı. Ancak bugün elimize resmi olan bazı bilgiler ulaştı ve biz de Donanım Haber farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Nvidia'nın yeni bir "GeForce 8800GT Etkisi" yaratmak istediği model GeForce GTX 460 değil GeForce GTX 465 olarak isimlendiriliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı resmi olarak doğrulanan DirectX 11 destekli ekran kartının paralel işlemci sayısını henüz doğrulanmasa da 384x olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Referans modeli için GeForce GTX 470 ile benzer bir tasarımın takip edildiği GeForce GTX 465'in grafik işlemcisi 607MHz'de paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de çalışıyor.

Isıl güç tasarımının 215 Watt olacağı açıklanan GeForce GTX 465, referans tasarımda çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörleriyle geliyor. DirectX 11, CUDA, PhysX, C/C++, SLI ve DirectCompute 5.0 gibi özellikleri destekleyen GeForce GTX 465'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen bilgiler kartın 259$ ile 299$ aralığında bir noktaya konumlandırılacağını işaret ediyor. Nvidia'nın Fermi tabanlı üçüncü modeli olarak Haziran ayında lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 465 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.