Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı

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Gerek Nvidia’nın yeni Super ekran kartları gerekse de AMD’nin RX 5700 ekran kartı grafik pazarına hareketlilik getirdi. Geride kalan çeyrekte özelleştirilmiş ekran kartları segmenti adeta patlama yaptı.

Hareketlilik yaşanıyor

Yapılan araştırmalara göre AIB olarak adlandırılan özelleştirilmiş ekran kartı segmenti yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 42 artış göstererek 2.8 milyar dolar hacme ulaştı. Sevkiyat rakamları 10.5 milyon ile çeyrek bazda yüzde 42, yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde ortalama fiyatların artış gösterdiği söylenebilir.

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Nvidia özel segmentteki liderliğini sürdürüyor. Yüzde 73 pazar payı geçen yıla göre bir miktar düşük seyrediyor. AMD ise yüzde 27 pazar payı ile geçen yıla göre bir miktar yükseliş yaşamış. Geçen çeyrekte Nvidia yüzde 68, AMD yüzde 32 pazar payına sahipti.

Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti 1987 yılından bu yana takip ediliyor. 1999 yılında segment 40 milyon çeyrek dönem ortalaması ile rekor kırmıştı. Sonrasında ise uzun soluklu bir düşüş başladı. Bugüne kadar 1.22 milyar adet ekran kartı satıldı. Segmentin geçen yıl 15 milyar dolar gelire ulaştığı ifade ediliyor. 2023 yılına kadar da bir milyar dolar eksik veya fazla olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

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