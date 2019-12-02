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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı

    Espor konseptinin giderek daha popüler hale gelmesi ekran kartı pazarına da hareketlilik getiriyor. Yılın üçüncü çeyreğinde özel ekran kartı satışları patlama yaptı.
    1 hf.
    10,7b
    1
    17
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı
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    Gerek Nvidia’nın yeni Super ekran kartları gerekse de AMD’nin RX 5700 ekran kartı grafik pazarına hareketlilik getirdi. Geride kalan çeyrekte özelleştirilmiş ekran kartları segmenti adeta patlama yaptı.

    Hareketlilik yaşanıyor

    Yapılan araştırmalara göre AIB olarak adlandırılan özelleştirilmiş ekran kartı segmenti yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 42 artış göstererek 2.8 milyar dolar hacme ulaştı. Sevkiyat rakamları 10.5 milyon ile çeyrek bazda yüzde 42, yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde ortalama fiyatların artış gösterdiği söylenebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Nvidia özel segmentteki liderliğini sürdürüyor. Yüzde 73 pazar payı geçen yıla göre bir miktar düşük seyrediyor. AMD ise yüzde 27 pazar payı ile geçen yıla göre bir miktar yükseliş yaşamış. Geçen çeyrekte Nvidia yüzde 68, AMD yüzde 32 pazar payına sahipti.

    Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti 1987 yılından bu yana takip ediliyor. 1999 yılında segment 40 milyon çeyrek dönem ortalaması ile rekor kırmıştı. Sonrasında ise uzun soluklu bir düşüş başladı. Bugüne kadar 1.22 milyar adet ekran kartı satıldı. Segmentin geçen yıl 15 milyar dolar gelire ulaştığı ifade ediliyor. 2023 yılına kadar da bir milyar dolar eksik veya fazla olarak devam edeceği tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/261649/jon-peddie-research-global-q319-add-in-board-market-soars-led-by-nvidia Yorum Yaz
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    estrofem 1 hf. en beğenilen 1ses1
    keşke kanada, isveç yada norveç te doğsaydım.
    3 Yanıt Yanıtla +23
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    1ses1 1 hf.
    Döviz kurunun adaletsizliği olmasa Türkiyede kesin patlama olurdu. Malesef Kazanılınan paranın değersiz oluşu alım gücünün düşmesi ve çüzzi miktarların servet gibi meblalara çıkmasına sebep oldu.

    Bir pc toplamak hele hele iş gören bir ekran kartı almak imkansız gibi.
    Döviz kurunun adaletsizliği olmasa Türkiyede kesin patlama olurdu. Malesef Kazanılınan paranın değersiz oluşu alım gücünün düşmesi ve çüzzi miktarların servet g...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    fathTR 1 hf.
    Ekran kartı satın almamaktan şikayetçi olanlar keşki Kanada, İsveç yada Norveç'te doğsaydınız. Bir savaş olsa ülkenizi ne kadar da kolay satarsınız.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    mamad 1 hf.
    O değil de 5700'ler çıkınca baya bir coşan arkadaş olmuştu. Amd intel'i bitirdi, aynısını nvidia'ya da yapıyor şimdi falan diye.

    Gerçekte ise ne intel'in bittiği var ne de nvidia'ya bir şey olduğu.
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    ONIONBUD 1 hf. mamad
    19.12.1 sürücüsü yeni çıktı da, RX 5700 kronik problemlerinden kurtuldu.
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    BZWT 1 hf. yeni yorumcu donanimist
    Tabii.
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    donanimist 1 hf.
    O değilde Nvidia yine ezmiş
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    jac0B0 1 hf.
    Bu veriler gerçekçi değil.

    2017 mining furyasından dolayı 2018de ikinci elde ekran kartı bolluğu yaşandı bu nedenle sıfır kart satışı çok düşük oldu.
    2019da çok büyük ivmelenme olmasının nedeni 2018in düşük satışları buna rağmen 2017nin çok gerisinde kaldı satışlar.
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    sdbz 1 hf.
    Ekran kartı alamadım diye ülkesini suçlayanlar, bu ülke için can veren şehitlerimizin ahlarını alıyorsunuz :(
    Yanıtla +9
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    fathTR 1 hf.
    Ekran kartı satın almamaktan şikayetçi olanlar keşki Kanada, İsveç yada Norveç'te doğsaydınız. Bir savaş olsa ülkenizi ne kadar da kolay satarsınız.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    i Am Not Dead 1 hf. fathTR
    sen ne saçmalıyon be ben nerde zengin yaşıyorsam orda yaşarım dünya kocaman bi toprak parçası değilmi banane zenginler içinmi savaşıcam he ben askerlik yapıyım ülkem için savaşıyım bilmem kimin oğlu gelsin ferrarilere binsin bende 350 dolar maaşla 4 yıllık üni mezunu olarak çalışıyım bide durumdan şikayetci olanları sindiriyim süper mantık gerçekten
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kuzgun_ 1 hf. fathTR
    maalesef ülkenin bunca yıllık birikimini ve geleceğini; sizin gibi milli olduğunu sananlar ve savundukları satıyor... yaşadığı ülkenin refah seviyesinin yüksek olmasını istemek yaşadığı ülkeyi satmak mı oluyor..

    yapılan yolsuzlar, yandaşa çekilen peşkeşler, pul parasına satılan fabrikalar arsalar, her alanda liyakatsızlık... ama bunları dile getirmek vatan hainliği, susup kabul edip sevmek ise vatanperverlik değil mi ?

    evet bu ülke kanla kuruldu, bu kadar değersiz olmamalı.. diğer ülkelerden daha iyi daha refah olmasını istemek gerek.. şuan ki halini kabullenmek işte asıl vatan hainliği budur.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Birazdan gelir milli duygu sömürücüleri dikkatli olun. Bir kere geldiğim şu dünya da, kendi seçemediğim ülkenin sorunları ile mi ömrümü harcayacağım? Keşke Norveç, Finlandiya vb. ülkelerde doğsaydım.
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    1ses1 1 hf.
    Döviz kurunun adaletsizliği olmasa Türkiyede kesin patlama olurdu. Malesef Kazanılınan paranın değersiz oluşu alım gücünün düşmesi ve çüzzi miktarların servet gibi meblalara çıkmasına sebep oldu.

    Bir pc toplamak hele hele iş gören bir ekran kartı almak imkansız gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    estrofem 1 hf. 1ses1
    keşke kanada, isveç yada norveç te doğsaydım.
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