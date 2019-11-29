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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak

    Intel üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığı işlemcileri için TSMC ve Samsung firmaları başta olmak üzere sektörün önemli dökümcü firmalarına yükü kaydırmaya başladı.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde işlemci üretimi konusunda ciddi bir sıkıntı içerisine giren Intel büyük yatırımlar yapıyor ancak kısa vadede çare olamadı. Firma bunun üzerine işlemci üretimini diğer dökümcü firmalara kaydırma kararı aldı.

    Yükü dağıtıyor

    Geçtiğimiz yıl Pentium ve Celeron işlemcilerin bir kısmının TSMC tarafından üretileceği gündeme gelmişti. Intel bu kez de diğer bir dökümcü olan Samsung’un kapısını çaldı. Firma belirli işlemcilerin üretimini Samsung’a yaptıracak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek"

    Net olarak hangi işlemciler olacak belli değil ancak Samsung’un kapasitesi düşünüldüğünde geniş bir yelpaze olabilir. Samsung paketleme ve desen işleme konularında uzman olduğu için Intel’in maliyetleri en alt seviyede tutacağı ifade ediliyor.

    TSMC ve Samsung firmanın stratejisinin ilk önemli ayağını oluşturacak. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç durumuna göre GlobalFoundries ve UMC dökümcüleri de devreye sokulabilecek.



    https://www.techpowerup.com/261641/samsung-scores-pc-cpu-manufacturing-order-from-intel Yorum Yaz
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