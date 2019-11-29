Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak

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Son dönemde işlemci üretimi konusunda ciddi bir sıkıntı içerisine giren Intel büyük yatırımlar yapıyor ancak kısa vadede çare olamadı. Firma bunun üzerine işlemci üretimini diğer dökümcü firmalara kaydırma kararı aldı.

Yükü dağıtıyor

Geçtiğimiz yıl Pentium ve Celeron işlemcilerin bir kısmının TSMC tarafından üretileceği gündeme gelmişti. Intel bu kez de diğer bir dökümcü olan Samsung’un kapısını çaldı. Firma belirli işlemcilerin üretimini Samsung’a yaptıracak.

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Net olarak hangi işlemciler olacak belli değil ancak Samsung’un kapasitesi düşünüldüğünde geniş bir yelpaze olabilir. Samsung paketleme ve desen işleme konularında uzman olduğu için Intel’in maliyetleri en alt seviyede tutacağı ifade ediliyor.

TSMC ve Samsung firmanın stratejisinin ilk önemli ayağını oluşturacak. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç durumuna göre GlobalFoundries ve UMC dökümcüleri de devreye sokulabilecek.

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