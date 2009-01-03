Panasonic dünyanın ilk kağıtsız fax makinesini kullanıma sunuyor

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Günümüzde artık pek tercih edilmese de bir dönemin önemli iletişim cihazlarından biri olan fax makineleri kurum ve kuruluşlar tarafından hâlâ kullanılmakta. Mevcut pazar potansiyeli üreticilere yeni modeller hazırlamaya teşvik ederken global teknoloji pazarının Japonya merkezli lider oyuncularından Panasonic, dünyanın ilk kağıtsız fax makinesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Panasonic'in KX-PW 608 serisi dahilinde geliştirdiği, farklı varyasyonları olan kağıtsız fax makinesi ile kullanıcılar kağıt kullanmadan mesaj gönderip alabilecek. 3.9" büyüklüğünde ekrana sahip olan cihazlar ile kullanıcılar cep telefonundan kısa mesaj veya bilgisayar üzerinde elektronik posta yollar gibi fax gönderilebiliyor. Ayrıca fax gönderebilmek için dahili tuş takımını kullanabildiği gibi kayıtlı dosyaları da yollanabilecek.

Bellek kartı desteği sunan kağıtsız fax makinesi ile hazırlanan word dökümanlarının veya PDF dosyalarının gönderilebileceği de ifade edilirken gerek duyulduğu takdirde gelen faxların çıktısı da alınabilecek. Göründüğü kadarıyla sadece SD kart desteği sunan çevreye duyarlı yeni fax makinelerinin 23 Ocak'ta ilk defa ve en azından şimdilik sadece Japonya pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.