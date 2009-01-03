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Panasonic dünyanın ilk kağıtsız fax makinesini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic dünyanın ilk kağıtsız fax makinesini kullanıma sunuyor
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Günümüzde artık pek tercih edilmese de bir dönemin önemli iletişim cihazlarından biri olan fax makineleri kurum ve kuruluşlar tarafından hâlâ kullanılmakta. Mevcut pazar potansiyeli üreticilere yeni modeller hazırlamaya teşvik ederken global teknoloji pazarının Japonya merkezli lider oyuncularından Panasonic, dünyanın ilk kağıtsız fax makinesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Panasonic'in KX-PW 608 serisi dahilinde geliştirdiği, farklı varyasyonları olan kağıtsız fax makinesi ile kullanıcılar kağıt kullanmadan mesaj gönderip alabilecek. 3.9" büyüklüğünde ekrana sahip olan cihazlar ile kullanıcılar cep telefonundan kısa mesaj veya bilgisayar üzerinde elektronik posta yollar gibi fax gönderilebiliyor. Ayrıca fax gönderebilmek için dahili tuş takımını kullanabildiği gibi kayıtlı dosyaları da yollanabilecek.

Bellek kartı desteği sunan kağıtsız fax makinesi ile hazırlanan word dökümanlarının veya PDF dosyalarının gönderilebileceği de ifade edilirken gerek duyulduğu takdirde gelen faxların çıktısı da alınabilecek. Göründüğü kadarıyla sadece SD kart desteği sunan çevreye duyarlı yeni fax makinelerinin 23 Ocak'ta ilk defa ve en azından şimdilik sadece Japonya pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.


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haybora 10 yıl
stalker kendine gel.. ablam bi köy okulunda öğretmen ve bayramda uydunet için çanak kurulumu yapılıyordu..seni inandırmak zorunda mıyım..ne insanlar var ya..
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Playstation 3 10 yıl
arkadaşlar elime geçen son dakka bilgilere göre tavuk yumurtlamış
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max975 10 yıl
Çok şık bir ürün.
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JrMaster 10 yıl
@sami947
Ben görmedim köy okullarında uydu net felan pc olmayan okula net cekilmeside biraz garip atmasyondan kim olmüşki dimi....
yararlı ve çevre dostu bi ürü olmuş yakında dünya pazarınada giriş yapar.
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chakra 10 yıl
Çevrecilerin (ben dahil) sevineceği bir ürün. Tebrikler panasonic.
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haybora 10 yıl
%90 gereksiz bi ürün..Türkiye'de artık köy okullarına bile uydunet kuruyorlar..yine de ne diyelim başka ülkelere lazım olur belki hayırlı olsun..
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[sharpshooter] 10 yıl
Güzel düşünce, kağıt israfı pek çok açıdan önemli bi konu panasonic'in bunu düşünenek, çevreye duyarlı bi ürün yapmış olması gerçekten takdire şayan.
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01Mrt 10 yıl
Güzel bi ürün en azından kağıt israfı çok fazla olmaz...
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