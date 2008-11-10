Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
2,1b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelişen teknoloji sağlık sorunlarına da el atıyor ve özellikle hastahane çalışanlarına ciddi kolaylıklar sağlayabilecek yeni çözümler sektör devi firmalar tarafından kullanıma sunuluyor. Zaman zaman televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde, raporları karışan hastalarda yanlış operasyon yapıldığı veya olması gereken tedavi yönteminin uygulanmadığı yönünde haberlere tanık olabilmekteyiz.

Günümüzde modern hastahanelerinde bahsettiğimiz türde, kötü sonuçlar doğurabilecek hatalara karşı hasta takibinde ciddi kolaylıklar sağlayacak alt yapı çalışmalarına da önem verilirken, sağlık setkörüne yakın ilgi gösteren kimi teknoloji firmaları, doktorlar ve hasta takibinde görevli sağlık personeli için ciddi kolaylıklar sağlayabilen bilgisayar ve cihazlar üzerinde çalışmakta.

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay
Tam Boyutta Gör

İşte bu firmalardan biri olan Japonya merkezli Panasonic, MCA yani Mobil Klinik Asistanı kategorisinde yer alan Toughbook H1 modelini duyurdu. Intel'in Atom platformunu kullanan cihazda 1.86GHz'de görev yapan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 512Kb L2 bellekli Atom Z540 (533MHz FSB) işlemcisi kullanılıyor.

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay
Tam Boyutta Gör

Windows Vista Business Service Pack 1 işletim sistemiyle gelen ayrıca Windows XP Tablet opsiyonu da sunulan sağlık bilgisayarında, 1GB sistem belleği ve 1.8" boyutunda 80GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor. 10.4" boyutunda ve 1024 x 768 çözünürlüğünde dokunmatik kontrollü ekrana sahip olan Panasonic Toughbook H1'in, anlık görüntü alabilmek için çift LED'li 2.0MP kamerayla donatıldığı belirtiliyor.

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay
Tam Boyutta Gör

Darbeye karşı korumalı ve su geçirmez yapıda olan sağlık bilgisayarı, MIL-STD-810F ve IP54 uyumluluklarına da sahip. Magnezyum alaşım kasasıyla dikkat çeken bilgisayar, parmak izi tarayıcı ve RFID okuyucuyu da sahip. Özellikle RFID desteği son derece önemli. Zira sistem bu sayede ilgili hastanın tüm bilgilerini, verilerdeki değişiklikleri ve diğer bilgileri kolayca elde edebiliyor.

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay
Tam Boyutta Gör

WiFi Link 5100 802.11a/b/g/draft-n ve Bluetooth v2.0 + EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekleyen Toughbook H1 ile bu sayede ilgili sağlık görevlisi, hastanın son durumunu doktora veya konu ile diğer sağlık departmanlarına gönderebiliyor. Opsiyonel olarak WWAN / Gobi-aktif EV-DO ve HSPA desteği de sunan bilgisayara büyük hastahaneler düşünülerek GPS özelliği de eklenmiş.

Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay
Tam Boyutta Gör

1D ve 2D barkod okuyusu da bulunan ve 6 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Panasonic Toughbook H1'in piliyle birlikte yaklaşık 1.5Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamalara göre yeni bilgisayar ile sağlık görevlileri hastaların röntgen gibi detaylı film sonuçları başta olmak üzere yapılan farklı tetkiklere, izlenecek tedavi metoduna ve ilgili hastanın son durumuna Toughbook H1 üzerinden ulaşabilecek.

Global satışının önümüzdeki Ocak ayında başlayacağı belirtilen Panasonic Toughbook H1'in Amerika fiyatının 2999$ olması bekleniyor.


http://www.akihabaranews.com/en/news-16989-Panasonic%27s+Toughbook+H1+Hands-on.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sultanomar 11 yıl
medikalciler yaşadı ama fiyatı çokmuş düşer daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
vay be daha neler cıkacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim