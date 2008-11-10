Panasonic Toughbook H1; Mobil klinik asistanıyla hasta takibi artık daha kolay

Gelişen teknoloji sağlık sorunlarına da el atıyor ve özellikle hastahane çalışanlarına ciddi kolaylıklar sağlayabilecek yeni çözümler sektör devi firmalar tarafından kullanıma sunuluyor. Zaman zaman televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde, raporları karışan hastalarda yanlış operasyon yapıldığı veya olması gereken tedavi yönteminin uygulanmadığı yönünde haberlere tanık olabilmekteyiz.

Günümüzde modern hastahanelerinde bahsettiğimiz türde, kötü sonuçlar doğurabilecek hatalara karşı hasta takibinde ciddi kolaylıklar sağlayacak alt yapı çalışmalarına da önem verilirken, sağlık setkörüne yakın ilgi gösteren kimi teknoloji firmaları, doktorlar ve hasta takibinde görevli sağlık personeli için ciddi kolaylıklar sağlayabilen bilgisayar ve cihazlar üzerinde çalışmakta.

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İşte bu firmalardan biri olan Japonya merkezli Panasonic, MCA yani Mobil Klinik Asistanı kategorisinde yer alan Toughbook H1 modelini duyurdu. Intel'in Atom platformunu kullanan cihazda 1.86GHz'de görev yapan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 512Kb L2 bellekli Atom Z540 (533MHz FSB) işlemcisi kullanılıyor.

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Windows Vista Business Service Pack 1 işletim sistemiyle gelen ayrıca Windows XP Tablet opsiyonu da sunulan sağlık bilgisayarında, 1GB sistem belleği ve 1.8" boyutunda 80GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor. 10.4" boyutunda ve 1024 x 768 çözünürlüğünde dokunmatik kontrollü ekrana sahip olan Panasonic Toughbook H1'in, anlık görüntü alabilmek için çift LED'li 2.0MP kamerayla donatıldığı belirtiliyor.

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Darbeye karşı korumalı ve su geçirmez yapıda olan sağlık bilgisayarı, MIL-STD-810F ve IP54 uyumluluklarına da sahip. Magnezyum alaşım kasasıyla dikkat çeken bilgisayar, parmak izi tarayıcı ve RFID okuyucuyu da sahip. Özellikle RFID desteği son derece önemli. Zira sistem bu sayede ilgili hastanın tüm bilgilerini, verilerdeki değişiklikleri ve diğer bilgileri kolayca elde edebiliyor.

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WiFi Link 5100 802.11a/b/g/draft-n ve Bluetooth v2.0 + EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekleyen Toughbook H1 ile bu sayede ilgili sağlık görevlisi, hastanın son durumunu doktora veya konu ile diğer sağlık departmanlarına gönderebiliyor. Opsiyonel olarak WWAN / Gobi-aktif EV-DO ve HSPA desteği de sunan bilgisayara büyük hastahaneler düşünülerek GPS özelliği de eklenmiş.

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1D ve 2D barkod okuyusu da bulunan ve 6 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Panasonic Toughbook H1'in piliyle birlikte yaklaşık 1.5Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamalara göre yeni bilgisayar ile sağlık görevlileri hastaların röntgen gibi detaylı film sonuçları başta olmak üzere yapılan farklı tetkiklere, izlenecek tedavi metoduna ve ilgili hastanın son durumuna Toughbook H1 üzerinden ulaşabilecek.

Global satışının önümüzdeki Ocak ayında başlayacağı belirtilen Panasonic Toughbook H1'in Amerika fiyatının 2999$ olması bekleniyor.

http://www.akihabaranews.com/en/news-16989-Panasonic%27s+Toughbook+H1+Hands-on.html