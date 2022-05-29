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    Google Asistan, kişiselleştirilmiş konuşma tanıma üzerinde çalışıyor

    Google Asistan'ın son sürümlerinde şirketin, kullanıcıların sesini tanıması ve bu sayede uygulamanın doğruluğunu artıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    Google Asistan, yakında kullanıcıların sesini tanıyabilir
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    Google, sanal asistanı için yeni bir özellik geliştiriyor. Teknoloji devi, "kişiselleştirilmiş konuşma tanıma" adlı yeni bir özellik sunarak akıllı asistan deneyimini geliştirmeye odaklanacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Google Asistan, konuşma şekline ve sık yapılan sorgulara uyum sağlayacak şekilde ayarlamak için telefonda ses depolamaya başlayacak.

    Google Asistan'da konuşma tanıma

    9to5Google tarafından Google Asistan'ın Android'deki son sürümlerinde yer alan bilgilerden yararlanarak oluşturulan yeni bir rapor, uygulamanın söylenenleri daha iyi tanımaya yardımcı olmak için ses kayıtlarını kullanıcının cihazında depolamaya başlayacak.

    Bu, kullanıcı verilerini Google sunucularına göndermeden cihazdaki modelleri geliştirmek için kullanılacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların konuşma şekli ve sık kullandığı kelimeler, Google Asistan'ın doğruluğunu artırması için cihazda yerleşik modellerin eğitilmesi için kullanılacak.

    Google Asistan'ın depoladığı sesler kullanıcıların cihazlarında bulunacak ve kişiselleştirilmiş konuşma tanıma kapatıldığında mevcut kayıtlar da silinecek.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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