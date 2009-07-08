Panasonic'den yeni HD kamera: HS350

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Japon elektronik devi Panasonic, bugün tanıttığı HS350 HD kamera ailesini genişletmeye devam ediyor.240GB'lık depolama alanı ile Panasonic'in kapasite lideri HD kamerası ünvanını ele geçiren HS350,bu özelliği ile 1080i de 31 saat 40 dakikaya kadar AVCHD (H264) formatında hareketli Görüntü kaydı yapabiliyor.Cihaz ayrıca sahip olduğu SDHC kart girişi sayesinde 32GB'a kadar ek depolama alanına sahip olabiliyor.

HS350,orijinal bataryası ile harddiskine 1.5 saate kadar kayıt imkanı verirken bu süre SDHC kullanıldığında ise 5 dakika daha uzuyor.Titreşim önleyici mekanizması sayesinde de yakınlaştırmalardaki el titreşimlerinden kaynaklanan sorunları minimuma indiren HS350 ayrıca sahip olduğu “Active Mode” sayesinde yürürken yapılan kayıtlardaki sarsıntıları telafi ediyor.

12 kat optik yakınlaştırmaya sahip olan HS350 ayrıca yeni nesil görüntü kaydedicilerde standartlaşmaya başlayan 5.1 surround ses desteğide sunuyor.25 Temmuz'da ilk önce Panasonic'in evinde yaklaşık 1591 dolardan piyasaya sürülecek olan cihazın yakın zamanda da Avrupa ve Amerika'daki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.