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Panasonic'den yeni HD kamera: HS350

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Panasonic'den yeni HD kamera: HS350
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Japon elektronik devi Panasonic, bugün tanıttığı HS350 HD kamera ailesini genişletmeye devam ediyor.240GB'lık depolama alanı ile Panasonic'in kapasite lideri HD kamerası ünvanını ele geçiren HS350,bu özelliği ile 1080i de 31 saat 40 dakikaya kadar AVCHD (H264) formatında hareketli Görüntü kaydı yapabiliyor.Cihaz ayrıca sahip olduğu SDHC kart girişi sayesinde 32GB'a kadar ek depolama alanına sahip olabiliyor.

HS350,orijinal bataryası ile harddiskine 1.5 saate kadar kayıt imkanı verirken bu süre SDHC kullanıldığında ise 5 dakika daha uzuyor.Titreşim önleyici mekanizması sayesinde de yakınlaştırmalardaki el titreşimlerinden kaynaklanan sorunları minimuma indiren HS350 ayrıca sahip olduğu “Active Mode” sayesinde yürürken yapılan kayıtlardaki sarsıntıları telafi ediyor.

12 kat optik yakınlaştırmaya sahip olan HS350 ayrıca yeni nesil görüntü kaydedicilerde standartlaşmaya başlayan 5.1 surround ses desteğide sunuyor.25 Temmuz'da ilk önce Panasonic'in evinde yaklaşık 1591 dolardan piyasaya sürülecek olan cihazın yakın zamanda da Avrupa ve Amerika'daki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.


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benben2009 10 yıl
çok super bence kapasitede iyi tek eksiği pilinin az dayanması
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erkanberk 10 yıl
çok şık bi kamera. Ama performansını bi görmek lazım tabi.
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artenis 10 yıl
sabit disk yerine hahili hafıza derken -SSD leri kasdediyorsan malıyet ucar-yada degilse 20 GB fln olur oda yetmez - kart girisi koyarlar onunda okumustum HDD den daha hılı pili tukettıgı bir yazı wardı,
ancak HD video için bu kameralar yetersızdır, hareketlı ıken odaklanmada hepsı gecıkme yasıyor nerdeyse,vs vs.
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yekoo 10 yıl
panasonic firmasını küçümseme yani sony ile karşılaştırma bence şöyle bir piyasaya bakarsan panasonic kameralar sonyden çok daha iyidir. eskiden beri böyle bu neyse zaten sony genelde çok iyi bir firma ama en iyi olduğu bir ürün yok mesela tv dvd telefon yada başka birşey bu ürünlerin her birinde En iyi bir yada bir kaç firma olabiliyor ama sony bunalrın arasında değildir sadece çok iyidir sadece..
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selcuksert38 10 yıl
sony(kalıtelı ve tecrube sahıbı oldugu ıcınorn sectım)den bıle pahalı olur tr fıyatı.ayrıca onunkı kadar bıle bı kalıtede ve teknolojıde degılken
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Batuist 10 yıl
sabit disk yerine dahili hafıza yapsalar da pil ömrünü uzatsalar daha güzel olurmuş...
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olağan_şüpheli 10 yıl
1080 de nasıl 31 saat kayıt yapabilir.. hemde 240 gb a.. 950 is de aynı kapasiteye aynı boyutta video cekebiliyorum..ama tek fark video 640x480 olması.. ilginç..
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