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    Pandemi döneminde estetik operasyon talebi arttı

    Kendi yüzünü sürekli görüntülü görüşme uygulamalarında gören kişilerin bir süre sonra psikolojik olarak etkilenmeye başladığı ve estetik müdahale düşüncesi içerisine girdiği belirtiliyor
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi döneminde estetik operasyon talebi arttı
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    Pandemi döneminin görüntülü görüşme uygulamaları üzerindeki etkisi yadsınamaz. Çok büyük ilginin yaşandığı bu sektörde Zoom gibi uygulamalar bir anda yıldızlaştı ve pek çok görüntülü görüşme uygulaması geniş kapsamlı güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Bununla birlikte çok ilginç bir alanda da patlama yaşanıyor.

    Pandemi ve estetik ilişkisi

    İlk başta akla biraz ters gelse de yapılan araştırmalar pandemi sürecinin ve estetik operasyonlara olan talebin artışı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuş. Yüz Estetiği ve Estetik İlacı adlı hakemli bir dergide yayınlanan araştırma bu yeni probleme Zoom Dismorfisi adını vermiş.

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    Pandemi nedeniyle sayısız insanın evden çalışmak zorunda olması yeni bir problemi ortaya çıkarmış. Sürekli görüntülü görüşme uygulamalarında kendi yüzünü seyreden insanlar bir süre sonra beğenmemeye başlıyor. Zoom Dimorfisi olarak adlandırılan bu rahatsızlık insanların estetik müdahaleler ile yüzünü biraz daha güzel hale getirmeye karar vermesi ile sonuçlanıyor.

    Araştırmada insanların genelde siyah nokta ve sivilce gibi yüz hastalıklarına takıntı yaptıklarını ortaya koymuş. Hatta pandemi döneminde saç dökülmesi ve akne gibi terimlerin Google üzerinde daha fazla arandığı belirlenmiş.

    Aslında insanlar özellikle özçekim trendi ile birlikte yüzleri ile daha fazla karşı karşıya gelmeye başladı ancak özçekim uygulamaları belirli oranda insan yüzünü daha temiz ve güzel yansıtacak şekilde optimizasyon yapıyor. Görüntülü görüşme uygulamaları ise genelde bu optimizasyonlardan yoksun. Böylece insan sürekli yüzündeki rahatsızlıkları görmek zorunda kalıyor. Bir süre sonra da psikolojik olarak bundan etkilenmeye başlıyor.



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    palamutix 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yakında piyasada doğal., kaportasıyla oynamamış kadın kalmayacak .asıl ameliyat kafalarının içine lazım iken sürekli kaportaya cila attırıyorlar.
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    darkaura 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    insanlarin beyninde kendi imajlari her zaman gercekde oldugundan daha guzel, daha ince ve daha genctir. bu yuzden telefonun on kamerasi kazayla acilip kendimizi gordugumuzde hemen hepimiz biraz rahatsiz oluruz. pandemi surecinde butun gun video konferansda kendini izleyenler mutlaka kendi goruntulerinin ufak bir muhasebesini yapiyorlardir. beklenebilcek bir sonuc.
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    palamutix 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yakında piyasada doğal., kaportasıyla oynamamış kadın kalmayacak .asıl ameliyat kafalarının içine lazım iken sürekli kaportaya cila attırıyorlar.
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