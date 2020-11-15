5.000 mAh bataryalı Vivo Y12s duyuruldu

OnePlus, Realme, Oppo gibi teknoloji markalarının çatı şirketi olan BBK Electronics'in bir diğer markası olan Vivo,yeni bir bütçe dostu telefonunu tanıttı. Vivo Y12s, ikili arka kamera kurulumuna ve 5.000 mAh gibi iddialı bir bataryaya sahip.

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Vivo Y12s teknik özellikler

Vivo Y12s, 20: 9 en boy oranıyla 6.51 inç büyüklüğünde ve HD + çözünürlüğünde bir IPS LCD ekrana sahip. Ekranda ön kamera için bir damla çentik bulunuyor.

Akıllı telefonun arkasında, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP birincil lens ve portre çekimleri için f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP sönsör içeren dikey yerleşimli kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP kamera var.

Vivo Y12s, gücünü MediaTek Helio P35 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte, 3 GB RAM ve 32 GB depolama sunuyor. Akıllı telefon ayrıca depolamayı genişletmek için bir microSD kart yuvasına sahip.

Telefon, Android 10 tabanlı FunTouch OS sürüm 11'i çalıştırıyor. Vivo Y12s, 5000 mAh bataryaya sahip.

164,41 x 76,32 x 7,41 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan telefonda parmak iziokuyucusu, cihazın yan tarafına monte edilmiş.

https://www.gizchina.com/2020/11/14/vivo-y12s-budget-smartphone-is-officially-launched/

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