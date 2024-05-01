iOS 18 ile Safari'ye gelecek yapay zeka özellikleri belli oldu

iOS 18 ile Safari'ye gelmesi beklenen yeni özellikler
Safari, internette gezinme deneyimini iyileştirecek çeşitli yeni araçların yanı sıra bir dizi görsel değişiklik sunacak. Intelligent Search olarak adlandırılan yeni tarayıcı asistanı aracı, Apple’ın cihaz içi yapay zeka teknolojisinden faydalanarak web sayfalarındaki önemli yerleri ve ifadeleri belirleyecek. Web Eraser aracı, kullanıcıların web sayfasının istenmeyen bölümlerini kolayca kaldırmasına olanak tanıyacak ve silme işlemi kalıcı olacak. Güncelleme, adres çubuğuna yeni hızlı erişim menüsü de getirecek.
Mac ve iPhone’da Safari'nin yeni sürümleri kullanıcılara kişiselleştirilmiş web önerileri sunuyor ve iCloud Private Relay gibi özelliklerle daha fazla gizlilik koruması sağlıyor. Bu en son geliştirmeler, üçüncü parti reklam engelleyiciler ve üretken yapay zeka araçlarının giderek arttığı dönemde Safari'yi rekabete karşı daha iyi konumlandıracak.
iOS 18 ne zaman çıkacak?
Bu arada Apple’ın iOS 18 ile Notlar, Mail, Fotoğraflar, Fitness dahil olmak üzere yerleşik uygulamaların çoğunu yenileyeceği söyleniyor. iOS 18, macOS 15 ve diğer yazılım güncellemeleri 10 Haziran’da WWDC etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.