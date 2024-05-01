Tam Boyutta Gör iOS 18 güncellemesiyle iPhone’ların varsayılan internet tarayıcısı Safari, kullanıcı arayüzü düzenlemeleri, gelişmiş içerik engelleme özellikleri ve akıllı arama adında yeni yapay zeka destekli araçla yenilenecek.

iOS 18 ile Safari'ye gelmesi beklenen yeni özellikler

Safari, internette gezinme deneyimini iyileştirecek çeşitli yeni araçların yanı sıra bir dizi görsel değişiklik sunacak. Intelligent Search olarak adlandırılan yeni tarayıcı asistanı aracı, Apple’ın cihaz içi yapay zeka teknolojisinden faydalanarak web sayfalarındaki önemli yerleri ve ifadeleri belirleyecek. Web Eraser aracı, kullanıcıların web sayfasının istenmeyen bölümlerini kolayca kaldırmasına olanak tanıyacak ve silme işlemi kalıcı olacak. Güncelleme, adres çubuğuna yeni hızlı erişim menüsü de getirecek.

Mac ve iPhone’da Safari'nin yeni sürümleri kullanıcılara kişiselleştirilmiş web önerileri sunuyor ve iCloud Private Relay gibi özelliklerle daha fazla gizlilik koruması sağlıyor. Bu en son geliştirmeler, üçüncü parti reklam engelleyiciler ve üretken yapay zeka araçlarının giderek arttığı dönemde Safari'yi rekabete karşı daha iyi konumlandıracak.

iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte beklenen iOS 18 çıkış tarihi 6 gün önce eklendi

iOS 18 ne zaman çıkacak?

Bu arada Apple’ın iOS 18 ile Notlar, Mail, Fotoğraflar, Fitness dahil olmak üzere yerleşik uygulamaların çoğunu yenileyeceği söyleniyor. iOS 18, macOS 15 ve diğer yazılım güncellemeleri 10 Haziran’da WWDC etkinliğinde tanıtılacak.

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iOS 18 ile Safari'ye gelecek yapay zeka özellikleri belli oldu