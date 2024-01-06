Tam Boyutta Gör Netflix, son bir sene içinde oyun kitaplığını önemli ölçüde genişletti. Bağımsız yapımların yanı sıra klasik AAA oyunlarını platforma eklendi. Netflix oyunlar, dijital platforma abone olan tüm kullanıcılara açık ve oyunlar satın alım içermiyor. Ancak, Netflix’in platformdaki oyunlardan reklam eklemekle sınırlı olmayan çeşitli yöntemlerle daha fazla gelir elde etmenin yollarını aradığı söyleniyor.

Uygulama içi satın alım!

WSJ’nin bildirdiğine göre, Netflix oyunları uygulama içi satın alım içerecek ve premium oyunlar ücretli olacak. Reklam destekli plana abone olan kullanıcılar oyun kitaplığına erişim sağlayabilecek ancak oyunlar, bu abonelere reklamlı sunulacak.

GTA Definitive Edition mobile geliyor! Netflix üyelerine ücretsiz 3 hf. önce eklendi

Netflix, daha önce platformdaki oyunlara reklam veya başka para kazanma yöntemlerini dahil etmek istemediğini belirtmişti. Ancak, bu durum değişecek gibi görünüyor. Bu arada, 2023 yılında Netflix oyunları dünya genelinde 81.2 milyon kez indirildi. Platforma son olarak GTA serisindeki popüler üç oyun GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III Definitive Edition eklendi.

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Netflix oyunları reklamlı ve paralı olabilir!