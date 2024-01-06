Netflix oyunları reklamlı ve paralı olabilir!

Uygulama içi satın alım!
WSJ’nin bildirdiğine göre, Netflix oyunları uygulama içi satın alım içerecek ve premium oyunlar ücretli olacak. Reklam destekli plana abone olan kullanıcılar oyun kitaplığına erişim sağlayabilecek ancak oyunlar, bu abonelere reklamlı sunulacak.
Netflix, daha önce platformdaki oyunlara reklam veya başka para kazanma yöntemlerini dahil etmek istemediğini belirtmişti. Ancak, bu durum değişecek gibi görünüyor. Bu arada, 2023 yılında Netflix oyunları dünya genelinde 81.2 milyon kez indirildi. Platforma son olarak GTA serisindeki popüler üç oyun GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III Definitive Edition eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.