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    Netflix oyunları reklamlı ve paralı olabilir!

    Netflix, GTA gibi popüler oyunları abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Ancak, bu durum değişebilir. Şirketin oyunlardan para kazanmanın yollarını değerlendirdiği yönünde söylentiler var.
    netflix oyunlar ücretli ve reklamlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Netflix, son bir sene içinde oyun kitaplığını önemli ölçüde genişletti. Bağımsız yapımların yanı sıra klasik AAA oyunlarını platforma eklendi. Netflix oyunlar, dijital platforma abone olan tüm kullanıcılara açık ve oyunlar satın alım içermiyor. Ancak, Netflix’in platformdaki oyunlardan reklam eklemekle sınırlı olmayan çeşitli yöntemlerle daha fazla gelir elde etmenin yollarını aradığı söyleniyor.

    Uygulama içi satın alım!

    WSJ’nin bildirdiğine göre, Netflix oyunları uygulama içi satın alım içerecek ve premium oyunlar ücretli olacak. Reklam destekli plana abone olan kullanıcılar oyun kitaplığına erişim sağlayabilecek ancak oyunlar, bu abonelere reklamlı sunulacak.

    Netflix, daha önce platformdaki oyunlara reklam veya başka para kazanma yöntemlerini dahil etmek istemediğini belirtmişti. Ancak, bu durum değişecek gibi görünüyor. Bu arada, 2023 yılında Netflix oyunları dünya genelinde 81.2 milyon kez indirildi. Platforma son olarak GTA serisindeki popüler üç oyun GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III Definitive Edition eklendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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