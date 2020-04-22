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    Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi

    Damlacık yoluyla bulaşın ( öksürme veya hapşırma ) önüne geçmek amacıyla koltuklar arasına panel yerleştiren firma yeni konsepte ilişkin fotoğrafları yayımladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde İtalyan Avio Inferiors adlı uçak tasarım firması, yolcuların daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla yeni koltuk projesi üzerinde yoğunlaştı.

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    Damlacık yoluyla bulaşın ( öksürme veya hapşırma ) önüne geçmek amacıyla koltuklar arasına panel yerleştiren firma yeni konsepte ilişkin fotoğrafları da yayımladı.

    Firma kontaminasyon riskinin azalacağını iddia ediyor

    Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi
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    Fotoğraflarda da görülen paneller sayesinde bulaş riskinin önleneceğini veya en aza ineceğini düşünen firma yolcuların 2 farklı koltuk konsepti geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir"

    İlk konseptte yolcuları birbirinden ayıran paneller dikkat çekerken ikinci projede yolcuların arasındaki koltuk ters yerleştirilip araya panel koyulmuş. Yeni projenin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulansa dahi işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.



    https://www.thedrive.com/news/33086/heres-how-plane-seating-could-look-after-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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