Pandemi uyku düzenini nasıl etkiledi?

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin oluştruduğu stres ve gerginlik hayatımızın pek çok alanına olduğu gibi uyku düzenine de olumsuz olarak yansıdı. Samsung ve Ulusal Uyku Vakfı uyku alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğini masaya yatırdı.

Uyku düzenimizde neler değişti?

Toplam 16 ülkede yapılan araştırmaya göre ortalama yatağa gitme saati 2 dakika gecikirken uyanma saati ise 8 dakikalık bir gecikmeye uğramış. Uyku süresi 6 dakika uzarken uyku verimliliği ise 0.09 puan düşüş yaşamış.

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Kadınların bu süreçte daha az etkilendikleri ortaya çıkarken erkeklerin daha fazla etkilendiği görülüyor. Yine 60 yaş üzerinde uyku verimliliği çok daha fazla düşüş göstermiş. Hatırlanacağı üzere tedbirler 65 yaş üzerinde yoğunlaşmıştı.

Ülke olarak Güney Kore’de uyuma süresi 17 dakika uzamış. Almanya’da ise uyku verimliliğinde 0.4 puanlık bir düşüş yaşanmış. Ayrıca bazı ülkelerde uyku verimliliğinin arttığı görülüyor. Endonezya 1.1 puanlık bir uyku verimliliği artışı yaşamış. Yani pandemi bazı ülkelerde pozitif etki yapmış diyebiliriz. Ülkemizde ise uyku süresi 7 dakika uzarken verimlilikte ise küçük bir değişiklik görünüyor.

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Pandemi sonrasında en uzun uyku süresi Fransa’da görülürken en yüksek verimlilik oranı ise Arjantin’de yaşanmış. En büyük değişiklikler ise yukarıda saydığımız Güney Kore ve Endonezya meydana gelmiş.

Araştırmada uyku sürelerinin arttığı görülüyor ancak bu sağlıklı bir uyku anlamına gelmiyor. Kişinin yatakta uyumak için harcadığı zaman uzadıkça verimlilik düşüyor. Kişilerin uyku döngülerini takip ederek horlama gibi düzeni bozacak konuların da çözümüne odaklanması tavsiye ediliyor.

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