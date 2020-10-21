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    Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti

    Covid-19 vaka sayıları havaların soğuması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı 21 Ekim 2020 tarihli hasta sayıları tablosunu yayınladı. Ağır hasta sayıları da artmaya devam ediyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti
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    İlk vakanın görüldüğü günden bu yana vaka sayılarını her gün düzenli olarak yayınlayan Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresindeki verileri güncelledi. 21 Ekim 2020 tarihli güncel rakamlara göreson 24 saatteki yeni hasta sayısı 2013 şeklinde açıklandı. Bugünkü vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti.

    Güncel tabloya göre ağır hasta sayısındaki artış da sürüyor. Bugün itibariyle bu rakam 1504 oldu. Toplamda geride kalan 7 ayda 13 milyona yakın testin yapıldığı ülkemizde havaların soğumasıyla birlikte hasta sayılarındaki artışın beklenenin ötesinde artmasından endişe ediliyor. Özellikle bu hafta içerisinde yeniden 2 bin yeni hasta seviyesinin aşılmış olması Sağlık Bakanlığı’nın beklentilerinin üstündeydi. Grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların da etkisiyle hem hastanelerdeki yoğun bakım, ventilatör doluluk oranlarının kaldırılabilir yükün ötesinde artmasından endişe ediliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sayılara ilişkin bugünkü paylaşımı şöyle:

    Sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi?

    Bakanlığa yakın kaynaklara dayandırılan son sızan bilgilerde ise yaş kısıtlı sokağa çıkma yasakları, belirli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlamaları, haftasonu yasakları gibi tedbirlerin de alınacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en iyi test yapan ülkelerde bile bildirilenin 10 katı vaka olduğunu belirterek bu rakamların çok daha ciddi boyutlarda olduğunu ve bir devlet müdahalesinin gerekli olabileceğinin altını çiziyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Artık rakamlara bakmıyorum bile. O kadar inancım kalmadı
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    399N3N 1 gün
    Gerçek rakamları görmek için dolar ile mi çarpıyorduk kankiler
    2 Yanıt Yanıtla +44
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    Mugetsuga 20 sa.
    Süreci çoh eyi yönetiyolla
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün
    Üniversiteleride açınca tekrar bakalım olaylara.
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    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 1 gün dımmışali
    Kafaya koydular bu intihar gerçekleşecek...

    Sırf evler boş kaldı, kantinciler çalışamıyor diye milleti okula değil covide yolluyolar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    firat_kilic 1 gün
    interneti ver eve hapset bunun içinmiydi? sanal dünyaya sokup makinaya bağlı hayatlar.. matrixe doğru adım adım..
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    yunus14533 1 gün
    2000*30 ozaman gerçek vaka sayısı :)
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    fotifoti (foti ) 1 gün
    Bence artık paniği ve böyle başlıkları bırakmamız lazım. Büyük bir kesim zaten hastalığı kolay atlatıyor. Ben muhtemelen o kesimden olmayacağım, zayıf bir bünyem var ama bu şekilde haberleri okuyup korku dolmak kendinize yapacağınız en büyük kötülük olur. Korku, stres bunlar kortizol üretir ve bağışıklığınızı zayıflatır. Maskenizi takın, ellerinizi temiz tutun, takviye d3, çinko,c vitamini alabilirsiniz. bunun dışında yapabileceğinizi pek bir şey yok. Günde 1500 hasta 80 milyon nüfus için hiç bir şey. Normalde de her gün bundan fazla nezle, grip şikayetiyle hastaneye giden vardır zaten. Bir arkadaş forumda 2019-2020 karşılaştırmasını yazmış. Hasta hissediyorsanız kendinizi ve çevreniz için gerekli tedbiri alın. Hükümete kızmak, virüsten korkup hayatınızı zehir etmek bir çözüm değil. İnsanlara bulaşması, virüsün mutasyon geçirip zayıflaması için gerekli. o yüzden ne kadar geç enfekte olursanız o kadar iyi diyebilirim. Ölümden korkuyorsanız da bunun bir çaresinin olmadığını, zamanın gelince (ne önce ne sonra) gideceğimizi hatırlayın. raad olun
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    ltrg (Emin Çimen) 1 gün
    Vaka borcunuzmu var? Vaka ile mi.maas aliyorsunuz?



    Ben vaka kuruna hic bakmiyorum.Burasi cokomelli.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün
    Her el yeni piştirik kağıdı açsaydılar böyle olmazdı.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün
    İlginç olan destekleyici tedavinin ne kadar başarılı olduğu zatürre oranı ve ölüm oranı ciddi manada düştü.



    Diğer bir açıklama ise ciddi manada iyi yakalıyoruz vakaları bu nedenle hasta olmayanlarda ortaya çıkıyor.



    Son açıklama ise virüs bize adapte oluyor ve ölüm oranı düşüyor.
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    monacomen 1 gün (düzenlendi)
    Arkadaşlar rakamların nesini beğenmiyorsunuz? 1000 Kişide 1 kişi enfekte oluyordu şimdi 1000 kişide 2 kişi enfekte oluyor. Test sayısı ile alakalı. Günde 1 milyon test yapılsa vaka sayısı da sizin o arzu ettiğiniz rakamlarda olacaktır merak etmeyin, o kadar da sabırsız olmayın yakında size de çıkabilir. Nedir bu ölüm arzusu bu acele anlamakta güçlük çekiyorum. O kadar mı bıktınız ailenizden kendinizden?

    Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim, Donanım Haberdeki her 1000 yazardan 2 tanesi enfekte şu an. Sizin beklentiniz 100 veya 200 olmalı hatta 500 olmalı diyorsanız kendinizi bu rakamın neresine koyuyorsunuz çok merak ediyorum.
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    jrbacktoback (PiuConnection Lost) 1 gün monacomen
    kardeşim kime ne anlatıyorsun ki. kör gibi yok vakalar böyle yalan vs vs der durur bunlar. adama sen istedigin kadar de ki test sayısıyla alakalı o adam sana yıne yok ya kandırıyorlar mılletı 2k kişi az daha cok olması lazım vsvs. Bizim millette dinleme ve düşünme yetisi yok. Cahil bir nesil geliyor.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 gün
    Bugün italyada 15 bin yeni 155bin toplam vaka var
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