Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti

İlk vakanın görüldüğü günden bu yana vaka sayılarını her gün düzenli olarak yayınlayan Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresindeki verileri güncelledi. 21 Ekim 2020 tarihli güncel rakamlara göreson 24 saatteki yeni hasta sayısı 2013 şeklinde açıklandı. Bugünkü vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti.
Güncel tabloya göre ağır hasta sayısındaki artış da sürüyor. Bugün itibariyle bu rakam 1504 oldu. Toplamda geride kalan 7 ayda 13 milyona yakın testin yapıldığı ülkemizde havaların soğumasıyla birlikte hasta sayılarındaki artışın beklenenin ötesinde artmasından endişe ediliyor. Özellikle bu hafta içerisinde yeniden 2 bin yeni hasta seviyesinin aşılmış olması Sağlık Bakanlığı’nın beklentilerinin üstündeydi. Grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların da etkisiyle hem hastanelerdeki yoğun bakım, ventilatör doluluk oranlarının kaldırılabilir yükün ötesinde artmasından endişe ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sayılara ilişkin bugünkü paylaşımı şöyle:
Sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi?
Bakanlığa yakın kaynaklara dayandırılan son sızan bilgilerde ise yaş kısıtlı sokağa çıkma yasakları, belirli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlamaları, haftasonu yasakları gibi tedbirlerin de alınacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en iyi test yapan ülkelerde bile bildirilenin 10 katı vaka olduğunu belirterek bu rakamların çok daha ciddi boyutlarda olduğunu ve bir devlet müdahalesinin gerekli olabileceğinin altını çiziyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Sırf evler boş kaldı, kantinciler çalışamıyor diye milleti okula değil covide yolluyolar.
Ben vaka kuruna hic bakmiyorum.Burasi cokomelli.
Diğer bir açıklama ise ciddi manada iyi yakalıyoruz vakaları bu nedenle hasta olmayanlarda ortaya çıkıyor.
Son açıklama ise virüs bize adapte oluyor ve ölüm oranı düşüyor.
Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim, Donanım Haberdeki her 1000 yazardan 2 tanesi enfekte şu an. Sizin beklentiniz 100 veya 200 olmalı hatta 500 olmalı diyorsanız kendinizi bu rakamın neresine koyuyorsunuz çok merak ediyorum.
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