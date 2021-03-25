Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı

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Türkiye’nin yerli işletim sistemi Pardus’un geliştirime çalışmaları sürüyor. Pardus’un geliştirilmesinde vatandaşlarından yardım almak için yeni bir etkinlik başlıyor. AÇIKHACK isminde açık kaynak hackathon programı (kodlama yarışması) düzenlenecek.

Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından düzenlenen AÇIKHACK hachathonu geçtiğimiz yıllarda Türkçe doğal dil işleme konusunda düzenlenmişti. Bu senenin konusu ise Pardus.

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AÇIKHACK’in bu seneki etkinliği için başvurular alınmaya başlandı. Etkinliğin eğitim aşaması 5 gün, yarışma aşaması da 5 gün sürecek. Tüm süreç online ortamda sürdürülecek.

Başvurular 7 Nisan’a kadar devam ediyor. 12-16 Nisan tarihleri arasında eğtim, 16-23 Nisan tarihleri arasında yarışma yapılacak.

Detaylı bilgi için: https://www.acikhack.com/

Başvuru için: https://kommunity.com/tracikkaynak/events/bilisim-vadisi-hackathon-programi-9efbdd47?key=xpukjv

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