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    Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı

    Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından düzenlenen Pardus konulu AÇIKHACK hachathon programına başvurular alınmaya başladı.
    25 Mart 2021, 22:15 (1 sa.)
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    3
    İşletim Sistemleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı
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    Türkiye’nin yerli işletim sistemi Pardus’un geliştirime çalışmaları sürüyor. Pardus’un geliştirilmesinde vatandaşlarından yardım almak için yeni bir etkinlik başlıyor. AÇIKHACK isminde açık kaynak hackathon programı (kodlama yarışması) düzenlenecek.

    Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından düzenlenen AÇIKHACK hachathonu geçtiğimiz yıllarda Türkçe doğal dil işleme konusunda düzenlenmişti. Bu senenin konusu ise Pardus.

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    AÇIKHACK’in bu seneki etkinliği için başvurular alınmaya başlandı. Etkinliğin eğitim aşaması 5 gün, yarışma aşaması da 5 gün sürecek. Tüm süreç online ortamda sürdürülecek.

    Başvurular 7 Nisan’a kadar devam ediyor. 12-16 Nisan tarihleri arasında eğtim, 16-23 Nisan tarihleri arasında yarışma yapılacak.

    Detaylı bilgi için: https://www.acikhack.com/

    Başvuru için: https://kommunity.com/tracikkaynak/events/bilisim-vadisi-hackathon-programi-9efbdd47?key=xpukjv



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ugah6aiw 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen oray
    asıl ekipi kovup yerlerine badem bıyıklıları aldıklarında bitti...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oray (Oray G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pardus mu kaldı... 2005'te yayınlandı, 2021 oldu kullanan var mı bilemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ugah6aiw 1 sa. ( Mesaj Silindi ) oray
    asıl ekipi kovup yerlerine badem bıyıklıları aldıklarında bitti...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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