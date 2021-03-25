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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler

    Microsfot, yıl sonuna doğru yayınlanacak Sun Valley güncellemesi ile Windows 10 işletim sisteminde büyük bir görsel revizyon yapacak. Şirket, Dosya Gezgini ile ısınma turlarına başladı.
    25 Mart 2021, 11:30 (3 sa.)
    1,6b
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    14
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için Dosya Gezgini'ne görsel değişiklikler kazandıran yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket bu yılın ikinci yarısında hayata geçireceği kapsamlı görsel revizyon öncesinde ısınma turlarına başladı.

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    Windows Insiders programı üyeleri için yayınlanan en son test sürümü Geri Dönüşüm Kutusu, Disk Sürücüleri, Belgeler, Masaüstü, İndirilenler, Müzikler, Resimler ve Videolar klasörlerine ait simgelerin yenilendiğini gösteriyor.

    Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler
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    Sun Valley daha fazlasını getirecek

    Dosya Gezgini'ndeki simgeler artık Fluent Design (Akıcı Tasarım) esintileri taşıyor. Herşey bununla sınırlı değil. Dosya Gezgini yeni simgelerle birlikte bazı diğer görsel değişiklikler de içerecek.

    Sol kenar çubuğundaki öğeler arasındaki boşluğun artması, kompakt mod ve Dosya Gezgini'mi dokunmatik kontrol için daha uygun hale getiren diğer bazı yenilikler söz konusu.

    Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft şu anda Windows 10'a kapsamlı bir görsel revizyon getirecek "Sun Valley" kod adlı büyük güncelleme üzerinde çalışıyor. Windows 10 21H2 sürümü 2021'in ikinci yarısında, büyük olasılıkla Ekim ayında genel kullanıma sunulacak.



    https://www.theverge.com/2021/3/24/22348639/microsoft-windows-10-file-explorer-new-icons-system-update
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    end0plazmikretikulum 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    guzel gozukuyor, masOS simgelerine benzemis
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kötü olmuş linux distrosu logosuna benzemiş
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    M mehmetgencer 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha bitmedi arkadaşlar sakin olun:) Son hali gibi yorum yapıyor herkes.
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    monacomen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok geç kalmadı mı. Bence Windows kendi bünyesinde tamamen tüm renkleri de değişimine izin verecek Tema paketleri sunmalı. Şimdilik sadece masa üzeri resim ve ton değişikliği var tamamiyle renk temaları değiştirebilse ne güzel olur. Sesler de mesela Win7 kadar zengin değil. Bunları sunmalı zira belli ki Win10 iyi gidiyor ve ileride Win11 gibi yeni bir işletim sistemi olmayacak o zaman bu sistemi görsel olarak güzelleştirecek kullanıcıya yeni gelecek aksesuar ve tasarımlar sunmalı. Yoksa kullanıcı bunu kendisi üçüncü parti uygulamalar ile yapmaya çalışıyor ve bu çok tehlikeli.

    https://www.chip.com.tr/haber/windows-10-tema-indirenlere-kotu-haber-bilgileriniz-calinmis-olabilir_90316.html
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    R Rusty (Yakup HELVACI) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eşek + altın semer = Eşek
    Aletin makinemi indexlemesini bi kapatsınlar da windows 98 ara yüzü ile çalışsın ben razıyım.
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    gurpolo4 (koray ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    En sonunda tasarım güzel gözüküyor.
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    A aysensS 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok mu gerek vardı ?
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    M mehmetgencer 2 sa. ( Mesaj Silindi ) aysensS
    Bence gerek var. Şu an milattan kalma gibi görünüyor.
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft sonunda renklerin var olduğunu keşfetmiş.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fluent Tasarımı'ndan yola çıkarak bu yeni simgeleri yapıyorsunuz ama bu simgeler o kadar da Fluent Tasarımı'na benzemiyor. Diğer yapılan logo simgeleri bildiğimiz Fluent Tasarımı'ydı, ama bunlar macOS simgelerine benziyor.

    Üzerine, her klasör simgesi dümdüz olmuş. İçini önizleme olarak görebildiğimiz bir klasör tasarımı daha güzeldi. Bu simgede hiçbir klasörün içi gözükmüyor.
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    M mehmetgencer 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Bence böyle daha iyi görünüyor. Daha çok keskinleşmiş. Ve görselliği saha renkli ve belirgin.
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