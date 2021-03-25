Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için Dosya Gezgini'ne görsel değişiklikler kazandıran yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket bu yılın ikinci yarısında hayata geçireceği kapsamlı görsel revizyon öncesinde ısınma turlarına başladı.

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Windows Insiders programı üyeleri için yayınlanan en son test sürümü Geri Dönüşüm Kutusu, Disk Sürücüleri, Belgeler, Masaüstü, İndirilenler, Müzikler, Resimler ve Videolar klasörlerine ait simgelerin yenilendiğini gösteriyor.

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Sun Valley daha fazlasını getirecek

Dosya Gezgini'ndeki simgeler artık Fluent Design (Akıcı Tasarım) esintileri taşıyor. Herşey bununla sınırlı değil. Dosya Gezgini yeni simgelerle birlikte bazı diğer görsel değişiklikler de içerecek.

Sol kenar çubuğundaki öğeler arasındaki boşluğun artması, kompakt mod ve Dosya Gezgini'mi dokunmatik kontrol için daha uygun hale getiren diğer bazı yenilikler söz konusu.

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Microsoft şu anda Windows 10'a kapsamlı bir görsel revizyon getirecek "Sun Valley" kod adlı büyük güncelleme üzerinde çalışıyor. Windows 10 21H2 sürümü 2021'in ikinci yarısında, büyük olasılıkla Ekim ayında genel kullanıma sunulacak.

https://www.theverge.com/2021/3/24/22348639/microsoft-windows-10-file-explorer-new-icons-system-update

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