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    Anlık Bildirim

    Parker Güneş Sondası, insanlar tarafından yapılan bir nesnenin çıktığı en yüksek hıza ulaştı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı Parker Güneş Sondası, Güneş görevi sırasında insanlar tarafından yapılan bir nesnenin çıktığı en yüksek hıza ulaştı.

    Parker Güneş Sondası, Güneş çevresinde hız rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı Parker Güneş Sondası, insanlar tarafından yapılan bir nesnenin çıktığı en yüksek hıza ulaştı. Parker Güneş Sondası, tarihte ilk kez bu kadar Güneş'e yaklaşırken saatte 635.266 km hıza ulaştı.

    635 bin 266 kilometre hız şu anlama geliyor, Parker Güneş Sondası bu hızla Dünya'yı 1 saatte tam 13 kez dolaşabilir.

    Sondanın ulaştığı önceki rekor saatte 586.863 km'ydi. Parker Güneş Sondası bu rekoru rekor yalnızca üç yıl önce kırmıştı. Parker kendi rekorunu yine kendisi egale etmiş oldu.

    Parker Güneş Sondası görevini tamamlamak adına Güneş’in etrafında 24 tur daha atacak. Ardından Güneş’e çarpıp eriyecek.

    Parker Güneş Sondası, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı ve insanlar tarafından yapılan ve en yüksek hıza ulaşan nesne rekorlarını elinde bulunduruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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