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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı Parker Güneş Sondası, insanlar tarafından yapılan bir nesnenin çıktığı en yüksek hıza ulaştı. Parker Güneş Sondası, tarihte ilk kez bu kadar Güneş'e yaklaşırken saatte 635.266 km hıza ulaştı.

635 bin 266 kilometre hız şu anlama geliyor, Parker Güneş Sondası bu hızla Dünya'yı 1 saatte tam 13 kez dolaşabilir.

Sondanın ulaştığı önceki rekor saatte 586.863 km'ydi. Parker Güneş Sondası bu rekoru rekor yalnızca üç yıl önce kırmıştı. Parker kendi rekorunu yine kendisi egale etmiş oldu.

Parker Güneş Sondası görevini tamamlamak adına Güneş’in etrafında 24 tur daha atacak. Ardından Güneş’e çarpıp eriyecek.

Parker Güneş Sondası, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı ve insanlar tarafından yapılan ve en yüksek hıza ulaşan nesne rekorlarını elinde bulunduruyor.

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