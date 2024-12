Path of Exile 2 rekor kırdı: Erken erişim'de 1 milyon oyuncuya ulaştı

Tam Boyutta Gör ARPG dünyasının son dönemlerdeki en önemli temsilcilerinden olan Path of Exile, neredeyse 10 yıldır bizlerle birlikte. Serinin ikinci oyunu Path of Exile 2 ise, 6 Aralık'ta başlayan erken erişim döneminde önemli bir başarıya imza attı. 2019 yılından bu yana beklenen yapım, 1 milyon erken erişim ve Steam'de 459.000 eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Grinding Gear Games'in yaptığı Path of Exile 2, ilk oyunun ardından büyük bir hit olma yolun ilerlemeye devam ediyor. Grinding Gear Games'in kurucu ortağı Jonathan Rogers, yakın zamanda yayınladığı bir videoda Path of Exile 2'nin başarısını özetledi ve oyuncuları erken erişim boyunca bir süre beklemeleri gerektiği konusunda uyardı.

"Path of Exile 2'nin erken erişiminde 1 milyonunu yeni geçtik ve satışlar hala artıyor. Açıkçası, bu harika bir haber, ancak bazı olumsuzlukları da var. Lansman haftasonunda muhtemelen bazı kuyruklar olacak. Aynı anda 1 milyondan fazla kişinin çevrimiçi olmasını gerçekten beklemiyorduk. Çok daha fazla bulut kapasitesi sipariş ettik ve erken erişim sırasında işlerin bu kadar büyüyeceğini hiç beklemiyorduk."

Satışlara ek olarak Steam'de 459.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan PoE 2, kendi rekorunu da tazelemiş oldu. Kaçıranlar için PoE'ı standart bir Diablo klonu olarak yargılamak çok yanlış olur. 2013 yılından beri piyasada olan ARPG, uzun süredir kendisine ciddi bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başardı. Yine de bu başarıda Diablo 4'ün de katkısı olduğunu söylemek gerek.

Path of Exile’ın orijinal hikayesinden yirmi yıl sonrasını konu alan bu oyunda, oyuncular Count of Ogham’ın gücünü ele geçirip karşıtlarını idam etme planlarını durdurmak için Seed of Corruption’ın izini sürme görevini üstleniyor. Bu destansı yolculuk boyunca korkunç düşmanlarla yüzleşecek, tuhaf varlıklarla tanışacak ve Wraeclast’ı saran yıkımı durdurmak için beklenmedik ittifaklar kuracaklar.

