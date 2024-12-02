Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

2024'ün son ayında oyunseverlerle buluşacak olan oyunlar arasından ön plana çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Bu Ay Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Path of Exile 2
6 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S
Path of Exile 2, PayStation 5 ve Xbox Series X/S'in yanı sıra PC'ye de gelecek. 2013 yılında çıkan ilk oyun gibi bu yeni Path of Exile da ücretsiz oynanabilecek. Üstelik oyunda cross-play özelliği bulunacak. Yani konsol oyuncuları ile PC oyuncuları oyunu birlikte oynayabilecek.
Marvel Rivals
6 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S
Marvel evreninde geçen bu arena oyununda Overwatch gibi oyunlardaki şampiyonların yerini bu kez Marvel kahramanları alacak. Black Panther, Captain America, Winter Soldier gibi Marvel karakterlerini kontrol eden oyuncular, her biri ayrı yeteneklere ve oynanış tarzlarına sahip olan bu şampiyonlarla kıyasıya bir mücadeleye girecek.
Indiana Jones and the Great Circle
9 Aralık / PC, Xbox Series X|S
Microsoft bünyesinde yer alan Bethesda, merakla beklenen oyunu 9 Aralık'ta PC ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak yayınlayacak. The Great Circle bir Betheda oyunu olduğu için çıktığı gün Xbox Game Pass'e de gelecek. Oyunun PlayStation 5'e gelmesi içinse 2025 yazına kadar beklememiz gerekecek.
UFL
5 Aralık / PS5, Xbox Series X|S
Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kapak yüzü olduğu UFL, FC (FIFA) ya da PES serisindeki gibi çok sayıda lige ve oyuncuya yer vermiyor. Bunun yerine FC serisindeki FUT moduna benzer bir oynanış sunuyor. Oyuncular, UFL'de bulunan sınırlı sayıdaki gerçek oyuncu arasından seçimlerini yaparak kendi takımlarını kuruyor ve dünyanın dört bir yanından oyuncularla turnuvalarda karşı karşıya geliyor. FUT ile oldukça benzer bir işleyişe sahip olan UFL, oyun içi harcamalardan para kazanmayı hedefleyen bir free-to-play oyunu. Yani oyunun kendisi için bir ücret ödemeniz gerekmiyor.
Delta Force
5 Aralık / PC
Bir dönemin popüler serisi Delta Force'u yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni oyunda hem tek kişilik hikâye modu, hem de multipladyer modu bulunuyor. Oyun iki farklı zaman aralığında geçiyor. Oyuncular 1993 yılında geçen kısımda klasik Delta Force: Black Hawk Down'daki hikâyeyi modern mekaniklerle oynama şansı yakalarken, 2035'te geçen kısımda ise daha fütüristik bir savaş deneyimi yaşayacaklar.
Fantasian Neo Dimension
5 Aralık / PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch
Fantasian: Neo Dimension adını taşıyan bu yeni versiyon, JRPG türündeki oyunu sadece büyük ekranlara uygun şekilde yüksek çözünürlüklü hâle getirmekle kalmıyor, aynı zamanda oynanış ve seslendirme tarafında da geliştirmeler içeriyor. Mobil versiyonun aksine Neo Dimension'da karakterler seslendiriliyor. Üstelik oyun İngilizce ve Japonca olmak üzere iki farklı dublajla geliyor. Final Fantasy serisinin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi'nin imzasını taşıyan Fantasian: Neo Dimension, özellikle JRPG türünün meraklıları için ayın dikkat çekici oyunlarından biri olacak.
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
10 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch
Legacy of Kain hayranlarının bu karanlık, gotik evrene geri döneceği remastered versiyonlarda sadece görseller değil, kontroller ve oyun mekanikleri de günümüzün standartlarına uygun şekilde yenilendi. Tabii bu bir reboot değil, remastered olduğu için tam olarak yeni bir oyun görünümüne sahip değil ama alttaki fragmanda da görebileceğiniz üzere her iki oyun da epey cilalanmış.
The Spirit of the Samurai
12 Aralık / PC
İlk olarak PC'ye yönelik olarak çıkacak olan The Spirit of the Samurai, önümüzdeki dönemde PS5 ve Xbox Series X/S'e de gelecek ama oyunun konsol sürümü için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı.
Squid Game Unleashed
17 Aralık / Andorid, iOS
Squid Game Unleashed, online bir battle royale oyunu olacak. Oyunda 32 kişi karşı karşıya gelecek. Dizide gördüğümüz oyunların sonunda bu 32 kişiden sadece biri hayatta kalacak. Hayatta kalanlar kazandıkları ödüllerle karakterlerini daha da geliştirebilecek.
Alien: Rogue Incurcion
19 Aralık / PC, PS5 (PSVR2)
Bu iki yapım arasından daha dikkat çekici olanı Alien: Rogue Incursion. Alien filmleriyle aynı evrende geçen bu hayatta kalma oyununda oyuncular Zula Hendricks karakterini kontrol edecek. Bir süredir haber alınamayan bir uzay gemisinde keşif görevine çıkan Zula, kısa süre sonra kendisini ölümcül Xenomorphlar'la karşı karşıya bulacak. Oyuncuların bu yaratıklardan kurtulup hayatta kalması için zor kararlar vermesi ve çeşitli bulmacaları çözmesi gerekecek. İlk aşamada PC ve PlayStation VR2'ye gelecek olan oyunun Meta Quest 3 versiyonu ise 2025'te çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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