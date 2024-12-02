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    Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

    Erken erişime açılacak olan Path of Exile 2, Marvel kahramanlarını arenada karşı karşıya getiren Marvel Rivals, yeni Indiana Jones oyunu... Aralık ayında oyuncuları dikkat çekici yapımlar bekliyor.
    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Aralık ayı oyun dünyası için epey hareketli geçecek. Path of Exile 2, Marvel Rivals, Indiana Jones and the Great Circle gibi merakla beklenen oyunlar bu ay oyunseverlerle buluşacak. Diğer yandan her yıl pek çok önemli duyuruya ve paylaşıma sahne olan Game Awards'un bu yılki ayağı da 13 Aralık'ta düzenlenecek. Bu tören sırasında da birkaç sürpriz yapımın çıkışı duyurulabilir. Bunun için en önemli adaylarsa ARK 2 ve Commandos: Origins. Daha önce 2024 bitmeden çıkacağı duyurulan bu iki oyunun da çıkış tarihleri henüz açıklanmadı. Bu yüzden bu oyunların Game Awards sırasında yapılacak "sürpriz" bir duyuruyla piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.

    2024'ün son ayında oyunseverlerle buluşacak olan oyunlar arasından ön plana çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu Ay Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

    Path of Exile 2

    6 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Diablo benzeri oyunları sevenlere son derece başarılı bir alternatif sunan, üstelik bunu ücretsiz bir oyun olarak yapan Path of Exile, yıllar sonra bir devam oyununa kavuşuyor. Heyecanla beklenen Path of Exile 2, bu ay oyunseverlerle buluşacak. Oyunun tam sürümü için biraz daha beklememiz gerekecek olsa da yeni Path of Exile oyunu bu ay erken erişime açılacak.

    Path of Exile 2, PayStation 5 ve Xbox Series X/S'in yanı sıra PC'ye de gelecek. 2013 yılında çıkan ilk oyun gibi bu yeni Path of Exile da ücretsiz oynanabilecek. Üstelik oyunda cross-play özelliği bulunacak. Yani konsol oyuncuları ile PC oyuncuları oyunu birlikte oynayabilecek.

    Marvel Rivals

    6 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Midnight Suns gibi Marvel oyunlarına bu ay bir yenisi daha eklenecek. Overwatch'a benzeri bir arena oyunu olan Marvel Rivals'ta oyuncular altışarlı gruplar hâlinde karşı karşıya gelecek.

    Marvel evreninde geçen bu arena oyununda Overwatch gibi oyunlardaki şampiyonların yerini bu kez Marvel kahramanları alacak. Black Panther, Captain America, Winter Soldier gibi Marvel karakterlerini kontrol eden oyuncular, her biri ayrı yeteneklere ve oynanış tarzlarına sahip olan bu şampiyonlarla kıyasıya bir mücadeleye girecek.

    Indiana Jones and the Great Circle

    9 Aralık / PC, Xbox Series X|S

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihinin en ikonik karakterleri arasında yer alan Indiana Jones, bu ay yeni bir oyunla oyunseverlerin karşısına çıkacak. Söz konusu bu oyun, Wolfenstein serisinin arkasındaki stüdyo olan MachineGames tarafından hazırlanan Indiana Jones and the Great Circle olacak. Yeni Indiana Jones oyunu Uncharted serisine benzetilse de Uncharted'dan önemli bir farkı olacak. Çünkü Uncharted'ın aksine bu oyun bir FPS; Yani birinci şahıs gözünden oynanıyor.

    Microsoft bünyesinde yer alan Bethesda, merakla beklenen oyunu 9 Aralık'ta PC ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak yayınlayacak. The Great Circle bir Betheda oyunu olduğu için çıktığı gün Xbox Game Pass'e de gelecek. Oyunun PlayStation 5'e gelmesi içinse 2025 yazına kadar beklememiz gerekecek.

    UFL

    5 Aralık / PS5, Xbox Series X|S

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    FIFA, PES, FC gibi futbol simülasyonlarına bu ay bir yenisi daha ekleniyor. Uzun süredir beklenen UFL, 5 Aralık'ta oyunseverlerle buluşacak.

    Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kapak yüzü olduğu UFL, FC (FIFA) ya da PES serisindeki gibi çok sayıda lige ve oyuncuya yer vermiyor. Bunun yerine FC serisindeki FUT moduna benzer bir oynanış sunuyor. Oyuncular, UFL'de bulunan sınırlı sayıdaki gerçek oyuncu arasından seçimlerini yaparak kendi takımlarını kuruyor ve dünyanın dört bir yanından oyuncularla turnuvalarda karşı karşıya geliyor. FUT ile oldukça benzer bir işleyişe sahip olan UFL, oyun içi harcamalardan para kazanmayı hedefleyen bir free-to-play oyunu. Yani oyunun kendisi için bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

    Delta Force

    5 Aralık / PC

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Bu ay çıkacak bir diğer free-to-play oyunu da yeni Delta Force olacak. Call of Duty ve Battlefield benzeri bir FPS oyunu olan Delta Force'un PC sürümü 5 Aralık'ta erken erişime açılacak. Oyunun konsollara çıkışı içinse 2025'in ilk çeyreğini beklememiz gerekecek.

    Bir dönemin popüler serisi Delta Force'u yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni oyunda hem tek kişilik hikâye modu, hem de multipladyer modu bulunuyor. Oyun iki farklı zaman aralığında geçiyor. Oyuncular 1993 yılında geçen kısımda klasik Delta Force: Black Hawk Down'daki hikâyeyi modern mekaniklerle oynama şansı yakalarken, 2035'te geçen kısımda ise daha fütüristik bir savaş deneyimi yaşayacaklar.

    Fantasian Neo Dimension

    5 Aralık / PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı mobil oyunlarından olan Fantasian, bu ay PC ve konsollara yönelik olarak hazırlanmış yeni versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkacak. 

    Fantasian: Neo Dimension adını taşıyan bu yeni versiyon, JRPG türündeki oyunu sadece büyük ekranlara uygun şekilde yüksek çözünürlüklü hâle getirmekle kalmıyor, aynı zamanda oynanış ve seslendirme tarafında da geliştirmeler içeriyor. Mobil versiyonun aksine Neo Dimension'da karakterler seslendiriliyor. Üstelik oyun İngilizce ve Japonca olmak üzere iki farklı dublajla geliyor. Final Fantasy serisinin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi'nin imzasını taşıyan Fantasian: Neo Dimension, özellikle JRPG türünün meraklıları için ayın dikkat çekici oyunlarından biri olacak.

    Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

    10 Aralık / PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    90'ların sonu, 2000'lerin başında sevilen oyun serilerinden biri olan Legacy of Kain, çıkışının 25. yıl dönümünde remastered versiyonuyla geri dönüyor. Serinin ilk iki oyununun yenilenmiş versiyonlarından oluşan Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, bu ay oyunseverlerle buluşacak.

    Legacy of Kain hayranlarının bu karanlık, gotik evrene geri döneceği remastered versiyonlarda sadece görseller değil, kontroller ve oyun mekanikleri de günümüzün standartlarına uygun şekilde yenilendi. Tabii bu bir reboot değil, remastered olduğu için tam olarak yeni bir oyun görünümüne sahip değil ama alttaki fragmanda da görebileceğiniz üzere her iki oyun da epey cilalanmış.

    The Spirit of the Samurai

    12 Aralık / PC

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Japon folklorundan esinlenen 2D bir metroidvania oyunu olan The Spirit of the Samurai, stop-motion animasyon filmlerinden esinlenen görsel tarzıyla benzerlerinden ayrılıyor. Stop-motion estetiğinde hazırlanan oyunda oyuncular, Takeshi adlı bir samurayı kontrol ediyor. Takeshi'nın, köyünü yerle bir etmek üzere olan Oni'yi ve arkasındaki canavarlar ordusunu durdurması gerekiyor. Takeshi'ye bu mücadelesi sırasında Kodama adlı bir orman ruhu ile Chisai adlı bir kedi yardım ediyor.

    İlk olarak PC'ye yönelik olarak çıkacak olan The Spirit of the Samurai, önümüzdeki dönemde PS5 ve Xbox Series X/S'e de gelecek ama oyunun konsol sürümü için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı.

    Squid Game Unleashed

    17 Aralık / Andorid, iOS

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Mobil tarafında bu ay oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri ise Squid Game: Unleashed olacak. Netflix yapımı bu oyun, Android ve iOS cihazlarda oynanabilecek.

    Squid Game Unleashed, online bir battle royale oyunu olacak. Oyunda 32 kişi karşı karşıya gelecek. Dizide gördüğümüz oyunların sonunda bu 32 kişiden sadece biri hayatta kalacak. Hayatta kalanlar kazandıkları ödüllerle karakterlerini daha da geliştirebilecek.

    Alien: Rogue Incurcion

    19 Aralık / PC, PS5 (PSVR2)

    Aralık 2024'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Aralık ayı VR oyunlarına meraklı olanlar için de epey hareketli geçecek. Bu ay içinde hem Stranger Things'in hem de Alien'ın VR oyunları çıkacak.

    Bu iki yapım arasından daha dikkat çekici olanı Alien: Rogue Incursion. Alien filmleriyle aynı evrende geçen bu hayatta kalma oyununda oyuncular Zula Hendricks karakterini kontrol edecek. Bir süredir haber alınamayan bir uzay gemisinde keşif görevine çıkan Zula, kısa süre sonra kendisini ölümcül Xenomorphlar'la karşı karşıya bulacak. Oyuncuların bu yaratıklardan kurtulup hayatta kalması için zor kararlar vermesi ve çeşitli bulmacaları çözmesi gerekecek. İlk aşamada PC ve PlayStation VR2'ye gelecek olan oyunun Meta Quest 3 versiyonu ise 2025'te çıkacak.

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