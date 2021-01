Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Grinding Gear Games'in yaptığı Path of Exile 2, 2019'un Kasım ayında duyurulmuştu. Fazlasıyla sevilen ilk oyunun ardından ikinci oyun için de heyecan yine fazlasıyla yüksek ancak ne yazık ki salgın sebebiyle oyunun geliştirme süreci sürekli sekteye uğruyor.

Oyunun çıkış tarihi zaten hiçbir zaman açıklanmamıştı ancak 2021 yılında çıkmasına umutla bakılıyordu. Normalde Path of Exile 2 betasının 2020 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Şu anda beta ile ilgili bir açıklama yok ancak oyunun tam sürümünün de 2022 yılında çıkması muhtemel gibi duruyor.

Grinding Gear Games stüdyo başkanı Chris Wilson, her ne kadar Covid'i suçlamaktan nefret etse de Covid sebebiyle oyunun yayınlanmasında gecikme olacağını söyledi. Söylediğine göre salgın sebebiyle Yeni Zelanda sınırları kapalı olduğu için yurt dışından ekibe takviye yapma konusunda sıkıntı çekmişler. Bu yüzden de ekibi büyütememişler ve işler istedikleri kadar hızlı gitmemiş.

Chris Wilson net olarak bir çıkış tarihi açıklamasa da oyunun 2022 yılında çıkacağını düşünüyor. Bu süreçte Path of Exile'ın desteği de elbette deva medecek. 15 Ocak'ta The Echoes of the Atlas genişlemesi yayınlanacak.

