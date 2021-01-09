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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor

    2013 yılında ilk oyunu yayınlanan ve birçok oyuncunun fazlasıyla beğendiği rol yapma oyunu Path of Exile'n devam oyunu ne yazık ki bu yıl da çıkmayacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Grinding Gear Games'in yaptığı Path of Exile 2, 2019'un Kasım ayında duyurulmuştu. Fazlasıyla sevilen ilk oyunun ardından ikinci oyun için de heyecan yine fazlasıyla yüksek ancak ne yazık ki salgın sebebiyle oyunun geliştirme süreci sürekli sekteye uğruyor.

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    Oyunun çıkış tarihi zaten hiçbir zaman açıklanmamıştı ancak 2021 yılında çıkmasına umutla bakılıyordu. Normalde Path of Exile 2 betasının 2020 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Şu anda beta ile ilgili bir açıklama yok ancak oyunun tam sürümünün de 2022 yılında çıkması muhtemel gibi duruyor.

    Grinding Gear Games stüdyo başkanı Chris Wilson, her ne kadar Covid'i suçlamaktan nefret etse de Covid sebebiyle oyunun yayınlanmasında gecikme olacağını söyledi. Söylediğine göre salgın sebebiyle Yeni Zelanda sınırları kapalı olduğu için yurt dışından ekibe takviye yapma konusunda sıkıntı çekmişler. Bu yüzden de ekibi büyütememişler ve işler istedikleri kadar hızlı gitmemiş.

    Chris Wilson net olarak bir çıkış tarihi açıklamasa da oyunun 2022 yılında çıkacağını düşünüyor. Bu süreçte Path of Exile'ın desteği de elbette deva medecek. 15 Ocak'ta The Echoes of the Atlas genişlemesi yayınlanacak.



    https://www.pcgamer.com/path-of-exile-2-is-most-likely-coming-in-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Eeltorm 1 gün ( Mesaj Silindi )
    rol yapma oyunu değil bu
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayır Path of Exile zaten bir MMO, neden ikincisini çikarasın ki? Ana oyunu bir paketle değiştir gitsin...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Zaten 2.0 olarak yayınlanacak diye hatırlıyorum. Ki ayrı yayinlansada ücretsiz olur zaten
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