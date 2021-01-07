18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5 görücüye çıktı

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle birçok oyuncu henüz konsolu alabilmiş değil. Daha konsolun normal versiyonunu bile alamamışken, sizlere alamayacağımız başka bir PlayStation 5 versiyonunu daha tanıtalım.
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Altın kaplama ürünleri ile tanınan Caviar, geçtiğimiz saatlerde yeni bir PlayStation 5'i görücüye çıkardı. Yeni derken elbette tasarım olarak yeni demek istiyoruz. 18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'in normalde beyaz olarak gördüğümüz kısmı tamamen altından yapılma ve sadece tek bir adet üretilmiş durumda.
PlayStation 5'in altınlarla donatılmış tasarımı dışında, kontrolcü DualSense'te de farklı bir yaklaşım sergilediklerini görebiliyoruz. Kontrolcünün normalde dokunmatik olması gereken kısmına altından farklı bir tasarım eklenmiş. Kontrolcünün geriye kalan siyah kısımları ise gerçek timsah derisinden.
Tek bir adet üretilen konsolun değeri ise net olarak bilinmiyor. Buradan ulaşabileceğiniz siteye üye olarak bir fiyat isteyebiliyorsunuz. Ancak yaklaşık olarak en az 1 milyon dolar olacağını söyleyelim. Şu anda Amerika'da 18 Ayar altın 46.227 dolar. 20 kilo olduğunu ve kontrolcüdeki artıları da hesaba katarsak, 1 milyonun rahatlıkla üzerine çıkıyor. Konsolun ve kontrolcünün görüntülerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. İlave gümrük vergisinin neyse ki %20'ye düştüğünü de elbette söylemek gerek.
https://www.dualshockers.com/solid-gold-sony-ps5-console/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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Galeri, 18 ayar playstation 5 ve