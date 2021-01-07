18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5 görücüye çıktı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle birçok oyuncu henüz konsolu alabilmiş değil. Daha konsolun normal versiyonunu bile alamamışken, sizlere alamayacağımız başka bir PlayStation 5 versiyonunu daha tanıtalım.

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Altın kaplama ürünleri ile tanınan Caviar, geçtiğimiz saatlerde yeni bir PlayStation 5'i görücüye çıkardı. Yeni derken elbette tasarım olarak yeni demek istiyoruz. 18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'in normalde beyaz olarak gördüğümüz kısmı tamamen altından yapılma ve sadece tek bir adet üretilmiş durumda.

PlayStation 5'in altınlarla donatılmış tasarımı dışında, kontrolcü DualSense'te de farklı bir yaklaşım sergilediklerini görebiliyoruz. Kontrolcünün normalde dokunmatik olması gereken kısmına altından farklı bir tasarım eklenmiş. Kontrolcünün geriye kalan siyah kısımları ise gerçek timsah derisinden.

Tek bir adet üretilen konsolun değeri ise net olarak bilinmiyor. Buradan ulaşabileceğiniz siteye üye olarak bir fiyat isteyebiliyorsunuz. Ancak yaklaşık olarak en az 1 milyon dolar olacağını söyleyelim. Şu anda Amerika'da 18 Ayar altın 46.227 dolar. 20 kilo olduğunu ve kontrolcüdeki artıları da hesaba katarsak, 1 milyonun rahatlıkla üzerine çıkıyor. Konsolun ve kontrolcünün görüntülerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. İlave gümrük vergisinin neyse ki %20'ye düştüğünü de elbette söylemek gerek.

https://www.dualshockers.com/solid-gold-sony-ps5-console/

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