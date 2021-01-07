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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5 görücüye çıktı

    Caviar'ın 18 ayar altından oluşan 20 kilogramlık PlayStation 5'i ve gerçek timsah derisinden oluşan kontrolcüsü görücüye çıktı. Fiyatı şu an için tam olarak bilinmiyor.
    2 gün
    4,2b
    2
    21
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5 görücüye çıktı
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle birçok oyuncu henüz konsolu alabilmiş değil. Daha konsolun normal versiyonunu bile alamamışken, sizlere alamayacağımız başka bir PlayStation 5 versiyonunu daha tanıtalım. 

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    Altın kaplama ürünleri ile tanınan Caviar, geçtiğimiz saatlerde yeni bir PlayStation 5'i görücüye çıkardı. Yeni derken elbette tasarım olarak yeni demek istiyoruz. 18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'in normalde beyaz olarak gördüğümüz kısmı tamamen altından yapılma ve sadece tek bir adet üretilmiş durumda.

    PlayStation 5'in altınlarla donatılmış tasarımı dışında, kontrolcü DualSense'te de farklı bir yaklaşım sergilediklerini görebiliyoruz. Kontrolcünün normalde dokunmatik olması gereken kısmına altından farklı bir tasarım eklenmiş. Kontrolcünün geriye kalan siyah kısımları ise gerçek timsah derisinden. 

    Tek bir adet üretilen konsolun değeri ise net olarak bilinmiyor. Buradan ulaşabileceğiniz siteye üye olarak bir fiyat isteyebiliyorsunuz. Ancak yaklaşık olarak en az 1 milyon dolar olacağını söyleyelim. Şu anda Amerika'da 18 Ayar altın 46.227 dolar. 20 kilo olduğunu ve kontrolcüdeki artıları da hesaba katarsak, 1 milyonun rahatlıkla üzerine çıkıyor. Konsolun ve kontrolcünün görüntülerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. İlave gümrük vergisinin neyse ki %20'ye düştüğünü de elbette söylemek gerek.



    https://www.dualshockers.com/solid-gold-sony-ps5-console/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Symbianist 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arap şeyhleri bunu beğendi.
    Yanıtla +16
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Görmemişler edition
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aferin, dünya için oldukça faydalı bir iş yapmışsınız!
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hmm sadece bu versiyonu mu var, elmas veya yakut yok mu?
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    narkotik_1989 (fatih tulum) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zevksizlige gel
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    Leon FR (Serdar E.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Playstation 5 Mahmood edition.
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    evo_4 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cihaz bizde de zaten altın değerinde, altın kaplamasına ne hacet.
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    wospos 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mavi ışıklarıda Sarı’ya çevirselermiş birde plastik kısmı da çok kötü olmuş Zengin adamın plastik le ne işi olur
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    Alqu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu dünya zenginler için çok fantastik bir yer.
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben kimin için yaptıklarını biliyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    meyveli kaktöş 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bari ortadaki plastik kısmı da kaplasaydınız
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    THE Fakir ! :)
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Görmemişliği, hayvana zarar verilme olayını bir kenarda tutarak ben daha çok, kaç tane üretileceğini merak ettim açıkçası...
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    4173 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    Galeri, 18 ayar playstation 5 ve
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