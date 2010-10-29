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Patriot, Torqx TRB serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geleceğin depolama teknolojisi olarak önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşması beklenen SSD pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Patriot, Torqx TRB serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan yeni modellerinde JMicron'un JMF616 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanan Patriot, 260MB/saniye okuma ve 115MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Yüksek performans için kontrolcü seviyesinde 64MB DDR2 bellekle donatılan sürücüler, doğal TRIM desteği de sunuyorlar.

İlk etapta 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak SATA-II destekli Torqx TRB serisi SSD sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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