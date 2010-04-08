PayPal Mobile uygulaması 1 milyon indirme barajını geçti

Internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş ve para aktarımı gibi hizmetler sunan PayPal'ın iPhone versiyonu olan PayPal Mobile'in 3 hafta içinde 1 milyon kere indirildiği açıklandı. PayPal'ın iPhone sürümünde kullanıcılara para transferi, hesap bölme, "Bump to Send Money" özelliği ile yakındaki bir PayPal mobile üyesine anında para aktarımı gibi özellikler sunulmuştu. Toplamda 81 milyon aktif üyesi olan PayPal, iPhone uygulamasında 15 dil desteği, döviz kuru hesaplama programı gibi özelliklerde sunuyor. Son olarak PayPal Mobile uygulamasının Android ve BlackBerry için de hazırlandığı fakat ne zaman yayınlanacağının belli olmadığı açıklandı.

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