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PayPal Mobile uygulaması 1 milyon indirme barajını geçti

Internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş ve para aktarımı gibi hizmetler sunan PayPal'ın iPhone versiyonu olan PayPal Mobile'in 3 hafta içinde 1 milyon kere indirildiği açıklandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş ve para aktarımı gibi hizmetler sunan PayPal'ın iPhone versiyonu olan PayPal Mobile'in 3 hafta içinde 1 milyon kere indirildiği açıklandı. PayPal'ın iPhone sürümünde kullanıcılara para transferi, hesap bölme, "Bump to Send Money" özelliği ile yakındaki bir PayPal mobile üyesine anında para aktarımı gibi özellikler sunulmuştu. Toplamda 81 milyon aktif üyesi olan PayPal, iPhone uygulamasında 15 dil desteği, döviz kuru hesaplama programı gibi özelliklerde sunuyor. Son olarak PayPal Mobile uygulamasının Android ve BlackBerry için de hazırlandığı fakat ne zaman yayınlanacağının belli olmadığı açıklandı.

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reiis 9 yıl
guzel bir program ise yariyor
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eozturk2009 9 yıl
güzel uygulama indirelim
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Hobar 9 yıl
sanırım giderek kağıt paraya ihtiyaç hiç kalmayacak. şu an banka internet şubemden tüm fatura ödemeleri, kontör yüklemeleri, paypal veya başka hesaplara para trensferleri, iddaa oynama, döviz ve borsa işlemleri ve daha bir çok şey yapılabiliyor. kredi kartı ve banka hesabı kullanarak paraya el sürmeden paranın %90 ı idare edilebiliyor. tüm bunlar mobil ortamda yapıldğı sürece kullanışlılığı daha da artacak. hatta markete gittiğimde para yerine telefonumu cihaza tutsam veya parmak izimi okutsam da para hesabımdan çekilse nakit paranın bir fonksiyonu kalmayacaktır.
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Commander 9 yıl
Paypal uyguluması bence geç kalmış bir uygulama (çıkan saçma uygulamalara bakılırsa). Eskiden sürekli alışveriş yaptığımda kullanırdım paypal ı. Uzun zamandır kullanmıyordum ama elbet işime yarayacağını biliyorum. 1 milyon kişiden biriyim bende.
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