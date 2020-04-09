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    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda

    CD Project RED, The Witcher 3: Wild Hunt'ın satış rakamlarını açıkladı. Oyun en çok PC platformunda satış gerçekleştirmiş.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
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    Son 10 yılın en iyi oyunların birisi olarak gösterilen The Witcher 3'ün resmi satış rakamları belli oldu. CD Project RED tarafından bugün paylaşılan detaylara göre oyunun en çok satıldığı platform önemli bir farkla PC. Bölge olarak ise Avrupa'nın lider konumda yer aldığını görüyoruz.

    CDPR'nin açıklamalarına göre The Witcher 3: Wild Hunt bugüne kadar toplam 28,3 milyon kopya satmış. Oyunun en çok sattığı yıl çıkış yaptığı yıl olan 2015, ikinci en çok sattığı yıl ise önemli bir farkla geride bıraktığımız 2019 yılı olmuş. 

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    Burada elbette Netflix dizisinin payı çok büyük. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Witcher 3, Steam'de adeta patlama yapmıştı. CD Project RED'in diziyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen şirketin dolaylı yoldan epey bir para kazandığını görüyoruz. Ancak elbette Netflix'in Witcher dizisi çekmesindeki en büyük etken de zaten oyunların müthiş popülaritesiydi.

    Yıllara göre satış rakamları:

    • 2015: 9.4 milyon
    • 2016: 4.1 milyon
    • 2017: 4.4 milyon
    • 2018: 3.5 milyon
    • 2019: 6.6 milyon

    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
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    PC, PS4'ü son yıllarda geçti

    Witcher 3 çıkış yaptığı 2015 yılında en çok PlayStation 4 platformunda satış gerçekleştirmiş. 2016'da ise PS4 ve PC'deki satışların hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. 2017 ve sonrasında da PC, PS4'ü geride bırakıp liderliğe yükselmiş. PC platformunda böyle yüksek satış rakamları görmek elbette sevindirici.

    The Witcher 3 ayrıca 2019'un Ekim ayında Switch için de çıkmıştı. CDPR, Switch platformunda oyunun büyük ilgiyle karşılandığını söylüyor. Toplam yaklaşık 700 binlik bir satış gerçekleştirilmiş. Switch, 2019'daki toplam satışların %11'ini oluşturuyor.

    CD Project Red ayrıca 2019 yılında toplam 124 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini açıkladı. 2018'e göre %44'lük artış var. 

    Platformlara göre satış rakamları

    PC: 12.4 milyon
    PS4: 10.8 milyon
    Xbox One: 4.3 milyon
    Switch: 0.7 milyon

    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
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    Cyberpunk 2077'e muazzam bir ilgi var, erteleme beklenmiyor

    CD Project RED'in açıklamalarına göre Cyberpunk 2077'de ikinci bir erteleme kararı beklenmiyor; oyun çok büyük bir ihtimalle beklendiği gibi Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek. CDPR, düzenlenen yatırımcı konuşmasını Cyberpunk 2077'ye 'muazzam' bir ilgi olduğunu söyleyerek sonlandırdı. 



    https://happygamer.com/cd-projekt-reds-financial-charts-show-the-witcher-3-sold-more-on-pc-than-all-other-consoles-combined-61845/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 24 dk.
    Verdiğim her kuruşa helal olsun. Adamlar Cyberpunk’ı da Türkçe getirecekler. EA gibi Activision gibi paragöz ve aynı zamanda varlığımızı yok sayan şirketlere inat CDPR adamdır diyorum.
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    canguler917 (can guler) 2 sa.
    2016'da korsan oynamıştım pahalı olduğu ve param olmadığı için. geçen hafta steamden orjinalini alarak borcumu ödemiş oldum. elimden geldiği kadar geçmiş oyunlara dönük olarak bu şekilde ilerlemeyi planlıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 sa. canguler917
    Aynı şeyi bende yapıyorum. Mesela mafia 2 korsan oynamıştım. Geçen gün indirimde orijinalini aldım. Witcherı sırf Türkçe diye direk orijinal almıştım. Bioshock korsan oynadım indirimde orjinallerini aldım. Empire Total War korsan oynadım indirimde orjinali aldım. Assasin Creed lere GTA lara da aynısını yapmak isterdim ama. 10 yıllık oyunları 100 TL ye satıyorlar.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 sa.
    Dizi yüzünden artan satışa bakar mısnız inanılmaz :)
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    olağan_şüpheli 2 sa.
    Oyunun kalitesini geçtim ama sırf resmi olarak TR dil desteği geldiği için gönlümü aldılar.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa.
    Toss your sales for the Witcher from the valley of plenty. ddd
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