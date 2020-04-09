The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda

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Son 10 yılın en iyi oyunların birisi olarak gösterilen The Witcher 3'ün resmi satış rakamları belli oldu. CD Project RED tarafından bugün paylaşılan detaylara göre oyunun en çok satıldığı platform önemli bir farkla PC. Bölge olarak ise Avrupa'nın lider konumda yer aldığını görüyoruz.

CDPR'nin açıklamalarına göre The Witcher 3: Wild Hunt bugüne kadar toplam 28,3 milyon kopya satmış. Oyunun en çok sattığı yıl çıkış yaptığı yıl olan 2015, ikinci en çok sattığı yıl ise önemli bir farkla geride bıraktığımız 2019 yılı olmuş.

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Burada elbette Netflix dizisinin payı çok büyük. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Witcher 3, Steam'de adeta patlama yapmıştı. CD Project RED'in diziyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen şirketin dolaylı yoldan epey bir para kazandığını görüyoruz. Ancak elbette Netflix'in Witcher dizisi çekmesindeki en büyük etken de zaten oyunların müthiş popülaritesiydi.

Yıllara göre satış rakamları:

2015 : 9.4 milyon

: 9.4 milyon 2016 : 4.1 milyon

: 4.1 milyon 2017 : 4.4 milyon

: 4.4 milyon 2018 : 3.5 milyon

: 3.5 milyon 2019: 6.6 milyon

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PC, PS4'ü son yıllarda geçti

Witcher 3 çıkış yaptığı 2015 yılında en çok PlayStation 4 platformunda satış gerçekleştirmiş. 2016'da ise PS4 ve PC'deki satışların hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. 2017 ve sonrasında da PC, PS4'ü geride bırakıp liderliğe yükselmiş. PC platformunda böyle yüksek satış rakamları görmek elbette sevindirici.

The Witcher 3 ayrıca 2019'un Ekim ayında Switch için de çıkmıştı. CDPR, Switch platformunda oyunun büyük ilgiyle karşılandığını söylüyor. Toplam yaklaşık 700 binlik bir satış gerçekleştirilmiş. Switch, 2019'daki toplam satışların %11'ini oluşturuyor.

CD Project Red ayrıca 2019 yılında toplam 124 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini açıkladı. 2018'e göre %44'lük artış var.

Platformlara göre satış rakamları

PC: 12.4 milyon

PS4: 10.8 milyon

Xbox One: 4.3 milyon

Switch: 0.7 milyon

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Cyberpunk 2077'e muazzam bir ilgi var, erteleme beklenmiyor

CD Project RED'in açıklamalarına göre Cyberpunk 2077'de ikinci bir erteleme kararı beklenmiyor; oyun çok büyük bir ihtimalle beklendiği gibi Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek. CDPR, düzenlenen yatırımcı konuşmasını Cyberpunk 2077'ye 'muazzam' bir ilgi olduğunu söyleyerek sonlandırdı.

https://happygamer.com/cd-projekt-reds-financial-charts-show-the-witcher-3-sold-more-on-pc-than-all-other-consoles-combined-61845/

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