Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella, Call of Duty Black Ops 6’nın ilk hafta sonunda rekor kırdığını paylaştı. Şimdiye kadarki en iyi çıkışı yapan Call of Duty sürümü olduğu, PlayStation ve Steam'deki satışların Modern Warfare III'e kıyasla %60 daha fazla olmasıyla yeni ilk gün ve hafta sonu rekoru kırıldığı belirtildi. Oyunun çıkışına bağlı olarak, Game Pass platformunda da tek bir günde inanılmaz abone artışı oldu.

Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. önce eklendi

Black Ops 6, en iyi çıkış yapan Call of Duty oyunu oldu

Geçtiğimiz hafta, CoD Black Ops 6, Xbox Game Pass’e ilk günden eklenen ilk Call of Duty oyunu oldu. Microsoft'un CEO’su Satya Nadella, Black Ops 6'nın şimdiye kadarki en iyi çıkışı yapan Call of Duty oyunu olduğunu paylaştı. FPS oyununa ilk günden gelen oyuncu sayısı açıklanmadı ancak Game Pass’in ilk kez tek bir günde bu kadar fazla yeni abone kazandığı belirtildi.

Xbox Game Pass'e tek günde milyonlarca yeni abone

Call of Duty: Black Ops 6, bazı teknik sorunlara rağmen, çıkışından bu yana iyi bir performans sergiledi. Call of Duty hikayeleri genelde beğenilmez ama Black Ops 6’nın hem hikaye hem de çok oyunculu modları övgü aldı. Özellikle hikaye modu çok beğenildi. Oyun ilk günden Game Pass’e eklendiğinden çoğu oyuncu için de erişmesi daha kolay oldu.

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Call of Duty: Black Ops 6, ilk haftasında rekor kırdı!