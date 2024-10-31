Call of Duty: Black Ops 6, ilk haftasında rekor kırdı!

- Black Ops 6, en iyi çıkış yapan Call of Duty oyunu oldu
- Xbox Game Pass'e tek günde milyonlarca yeni abone
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Black Ops 6, en iyi çıkış yapan Call of Duty oyunu oldu
Geçtiğimiz hafta, CoD Black Ops 6, Xbox Game Pass’e ilk günden eklenen ilk Call of Duty oyunu oldu. Microsoft'un CEO’su Satya Nadella, Black Ops 6'nın şimdiye kadarki en iyi çıkışı yapan Call of Duty oyunu olduğunu paylaştı. FPS oyununa ilk günden gelen oyuncu sayısı açıklanmadı ancak Game Pass’in ilk kez tek bir günde bu kadar fazla yeni abone kazandığı belirtildi.
Xbox Game Pass'e tek günde milyonlarca yeni abone
Call of Duty: Black Ops 6, bazı teknik sorunlara rağmen, çıkışından bu yana iyi bir performans sergiledi. Call of Duty hikayeleri genelde beğenilmez ama Black Ops 6’nın hem hikaye hem de çok oyunculu modları övgü aldı. Özellikle hikaye modu çok beğenildi. Oyun ilk günden Game Pass’e eklendiğinden çoğu oyuncu için de erişmesi daha kolay oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D