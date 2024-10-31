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    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Black Ops 6, ilk haftasında rekor kırdı!

    Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6'nın, çok sayıda ödül almış serinin tarihinde ve Xbox Game Pass'te benzeri görülmemiş düzeyde başarılı bir çıkış yaptığını bildirdi.
    Call of Duty Black Ops 6 rekor çıkış Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella, Call of Duty Black Ops 6’nın ilk hafta sonunda rekor kırdığını paylaştı. Şimdiye kadarki en iyi çıkışı yapan Call of Duty sürümü olduğu, PlayStation ve Steam'deki satışların Modern Warfare III'e kıyasla %60 daha fazla olmasıyla yeni ilk gün ve hafta sonu rekoru kırıldığı belirtildi. Oyunun çıkışına bağlı olarak, Game Pass platformunda da tek bir günde inanılmaz abone artışı oldu.

    Black Ops 6, en iyi çıkış yapan Call of Duty oyunu oldu 

    Geçtiğimiz hafta, CoD Black Ops 6, Xbox Game Pass’e ilk günden eklenen ilk Call of Duty oyunu oldu. Microsoft'un CEO’su Satya Nadella, Black Ops 6'nın şimdiye kadarki en iyi çıkışı yapan Call of Duty oyunu olduğunu paylaştı. FPS oyununa ilk günden gelen oyuncu sayısı açıklanmadı ancak Game Pass’in ilk kez tek bir günde bu kadar fazla yeni abone kazandığı belirtildi.

    Xbox Game Pass'e tek günde milyonlarca yeni abone

    Call of Duty: Black Ops 6, bazı teknik sorunlara rağmen, çıkışından bu yana iyi bir performans sergiledi. Call of Duty hikayeleri genelde beğenilmez ama Black Ops 6’nın hem hikaye hem de çok oyunculu modları övgü aldı. Özellikle hikaye modu çok beğenildi. Oyun ilk günden Game Pass’e eklendiğinden çoğu oyuncu için de erişmesi daha kolay oldu.

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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