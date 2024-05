Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan Call of Duty Black Ops 6, ilk kez haziran ayında oyunculara gösterilecek. Microsoft etkinliğine haftalar kala yapım hakkında ortaya çıkan sızıntılar, oyunun önceki nesil konsollara da geleceğini gösteriyor.

Playstation 4 ve Xbox One desteği devam ediyor

Treyarch tarafından yaklaşık 4 yıldır geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, iddialara göre yeni nesile özel bir yapım olmayacak. ABD merkezli GameStop veri tabanından alınan bilgilere göre Call of Duty Black Ops 6, Playstation 4 ve Xbox One platformlarına da gelecek. GameStop kaynaklarının yanı sıra Insider Gaming de yapımın önceki nesil konsollar için yayınlanacağını doğruladı. Böylece Activision, yeni nesil konsolların çıkışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen önceki nesil konsolları desteklemeye devam edecek.

Microsoft çatısı altında geliştirilen Black Ops 6, en uzun geliştirme süresine sahip Call of Duty yapımı olacak. Treyarch ve Raven Software ortaklığında geliştirilen yapım, 9 Haziran’da düzenlenecek Xbox etkinliğinde oyunculara gösterilecek. Call of Duty Black Ops 6’nın Xbox Game Pass abonelik sistemine ekleneceği de gelen bilgiler arasında.



