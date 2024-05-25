Playstation 4 ve Xbox One desteği devam ediyor
Treyarch tarafından yaklaşık 4 yıldır geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, iddialara göre yeni nesile özel bir yapım olmayacak. ABD merkezli GameStop veri tabanından alınan bilgilere göre Call of Duty Black Ops 6, Playstation 4 ve Xbox One platformlarına da gelecek. GameStop kaynaklarının yanı sıra Insider Gaming de yapımın önceki nesil konsollar için yayınlanacağını doğruladı. Böylece Activision, yeni nesil konsolların çıkışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen önceki nesil konsolları desteklemeye devam edecek.
Microsoft çatısı altında geliştirilen Black Ops 6, en uzun geliştirme süresine sahip Call of Duty yapımı olacak. Treyarch ve Raven Software ortaklığında geliştirilen yapım, 9 Haziran’da düzenlenecek Xbox etkinliğinde oyunculara gösterilecek. Call of Duty Black Ops 6’nın Xbox Game Pass abonelik sistemine ekleneceği de gelen bilgiler arasında.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.