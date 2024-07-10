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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor

    Microsoft, Xbox Game Pass hizmetine beklenen fiyat artışını doğruladı. Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Game Pass Core'a 12 aylık abonelikler için fiyatlar dünya çapında değişecek.
    Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft yeni değişiklikleri ayrıntılı olarak açıklayan bir duyuru yayınladı. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core ve PC Game Pass'e yeni üye olanlara yönelik fiyat değişiklikleri geçerli olacak. Ayrıca Konsol için Game Pass artık yeni üyelere sunulmayacak.

    Xbox Game Pass fiyatlarına zam

    Konsol için Game Pass abonesi olan ve otomatik ödeme yenileme özelliğini etkinleştiren üyeler üyeliklerine devam edebilecekler. Ayrıca, önümüzdeki aylarda yeni bir Game Pass seçeneği olan Xbox Game Pass Standard da kullanıma sunulacak.

    Xbox Game Pass'e yönelik yeni güncellemeler 10 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Game Pass Core'a 12 aylık abonelikler için fiyatlar dünya çapında değişecek. Yeni üye fiyat artışları 10 Temmuz'da artacak ve mevcut üyeler fiyatlarında 12 Eylül'de artış görecek.

    Ülkelere göre fiyat artışlarının tam listesi çevrimiçi olarak yayınlandı. Game Pass Ultimate aboneleri 209 TL yerine 309 TL, Game Pass Core aboneleri ise 12 aylık abonelik için 959 TL yerine 1399 TL ödeyecekler. Detaylı fiyat listesini paylaşılan link'e tıklayarak inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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