Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft yeni değişiklikleri ayrıntılı olarak açıklayan bir duyuru yayınladı. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core ve PC Game Pass'e yeni üye olanlara yönelik fiyat değişiklikleri geçerli olacak. Ayrıca Konsol için Game Pass artık yeni üyelere sunulmayacak.

Xbox Game Pass fiyatlarına zam

Konsol için Game Pass abonesi olan ve otomatik ödeme yenileme özelliğini etkinleştiren üyeler üyeliklerine devam edebilecekler. Ayrıca, önümüzdeki aylarda yeni bir Game Pass seçeneği olan Xbox Game Pass Standard da kullanıma sunulacak.

Xbox Game Pass'e yönelik yeni güncellemeler 10 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Game Pass Core'a 12 aylık abonelikler için fiyatlar dünya çapında değişecek. Yeni üye fiyat artışları 10 Temmuz'da artacak ve mevcut üyeler fiyatlarında 12 Eylül'de artış görecek.

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Ülkelere göre fiyat artışlarının tam listesi çevrimiçi olarak yayınlandı. Game Pass Ultimate aboneleri 209 TL yerine 309 TL, Game Pass Core aboneleri ise 12 aylık abonelik için 959 TL yerine 1399 TL ödeyecekler. Detaylı fiyat listesini paylaşılan link'e tıklayarak inceleyebilirsiniz.

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