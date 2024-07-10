Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor

Xbox Game Pass fiyatlarına zam
Konsol için Game Pass abonesi olan ve otomatik ödeme yenileme özelliğini etkinleştiren üyeler üyeliklerine devam edebilecekler. Ayrıca, önümüzdeki aylarda yeni bir Game Pass seçeneği olan Xbox Game Pass Standard da kullanıma sunulacak.
Xbox Game Pass'e yönelik yeni güncellemeler 10 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Game Pass Core'a 12 aylık abonelikler için fiyatlar dünya çapında değişecek. Yeni üye fiyat artışları 10 Temmuz'da artacak ve mevcut üyeler fiyatlarında 12 Eylül'de artış görecek.
Ülkelere göre fiyat artışlarının tam listesi çevrimiçi olarak yayınlandı. Game Pass Ultimate aboneleri 209 TL yerine 309 TL, Game Pass Core aboneleri ise 12 aylık abonelik için 959 TL yerine 1399 TL ödeyecekler. Detaylı fiyat listesini paylaşılan link'e tıklayarak inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.