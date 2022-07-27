Dünyanın ilk buhar odalı SSD sürücüsü duyuruldu

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Soğutma sistemleri bir dönem sadece işlemci ve ekran kartı için gerekirken bugün artık akıllı telefonların kasalarında bile gelişmiş soğutma sistemleri bizi karşılıyor. Bellek, depolama gibi özellikler performansa yönelik bileşenlerde artık soğutma çözümleri vazgeçilmez hale geldi. Team Group ise ilk kez bir SSD sürücüsünde buhar odası çözümü kullandı.

Buhar odalı SSD

Team Goup tarafından tanıtılan performans odaklı yeni N74V-M80 M.2 SSD sürücüsü buhar odası çözümü ile geliyor. Devre kartının üzerine bir termal katman uygulayan firma onun üzerine de buhar odasını yerleştirmiş.

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En üstte ise ısı dağıtıcı yer alıyor. Mobil cihazlardakine benzer buhar odası aynı sıcaklıkta soğutma çözümü olmayan rakiplerine karşı çok daha verimli çalışıyor ve performansı da üst düzeye çıkarıyor.

PCIe Gen3 x4 ve NVMe 1.3 standartlarını kullanan sürücü okuma hızlarında 3400MB/s, yazma hızlarında da 2500MB/s seviyesini yakalıyor. 128GB-256GB-512GB kapasitelerle sunulacak olan sürücü haliyle bir miktar kalın bir yapıya sahip. Fiyat henüz açıklanmadı.

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