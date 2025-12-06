Netflix, Peaky Blinders filminin yayın tarihini açıklarken filmden ilk afişi de paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Peaky Blinders dizisinin hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filminin normalde bu yıl bitmeden izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak kısa süre önce gelen bilgiler, filmin 2026'ya kalacağını ortaya çıkardı. Şimdiyse filmin tam olarak ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Netflix, Peaky Blinders filminin 6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime gireceğini, 20 Mart'ta ise Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.

ABD'de sınırlı sayıda salonda gösterime girecek olan filmin Türkiye'de vizyona sokulup sokulmayacağı bilinmiyor.

Peaky Blinders Filminden İlk Afiş Paylaşıldı

Peaky Blinders: The Immortal Man adını taşıyan filmin yayın tarihini resmi olarak duyuran Netflix, bununla birlikte fillmden ilk afişi de paylaştı.

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor.

Peaky Blinders: The Immortal Man, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

