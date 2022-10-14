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    Penta Teknoloji’ye büyük ödül

    Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, Adobe tarafından “Adobe EMEA New Business Driver 2022” ödülüne layık görüldü.  
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    Adobe Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda Adobe ile de iş ortağı olan Penta Teknoloji, Adobe Partner Connect organizasyonunda EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesindeki tüm teknoloji distribütörleri arasında, “Adobe EMEA New Business Driver 2022” ödülünü almaya hak kazandı.

    Penta Teknoloji zoru başardı

    Penta Teknoloji’nin yenilikçi yaklaşımı, müşteri odaklı çalışması ve Adobe teknolojilerinin mükemmel kullanım örneklerini göstermesi ödüle layık görülmesinde en önemli etkenler olarak öne çıktı.

    1990 yılında kurulan Penta Teknoloji firması Acer, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40’tan fazla öncü teknoloji markasının dağıtıcılığını yapıyor. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloj,i Mayıs 2021’de halka arz oldu. 

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    slamdunk393 1 saat önce

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