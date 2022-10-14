Penta Teknoloji’ye büyük ödül

Penta Teknoloji zoru başardı
Penta Teknoloji’nin yenilikçi yaklaşımı, müşteri odaklı çalışması ve Adobe teknolojilerinin mükemmel kullanım örneklerini göstermesi ödüle layık görülmesinde en önemli etkenler olarak öne çıktı.
1990 yılında kurulan Penta Teknoloji firması Acer, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40’tan fazla öncü teknoloji markasının dağıtıcılığını yapıyor. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloj,i Mayıs 2021’de halka arz oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu araba için ölmeye hazırım