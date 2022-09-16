Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Adobe’den dev satın alım

    Dünyaca ünlü içerik araçları geliştiricis Adobe, yine kendi alanında popülerliği artan Figma tasarım platformunu satın aldığını duyurdu. İki dev güçlerini birleştirecek. 
    Oy Ver

    Adobe
    Tam Boyutta Gör

    İçerik dünyasının belki de bir numaralı araçlarının geliştiricisi olan Adobe, son dönemdeki en büyük satın alımlardan birisine imza atıyor. Popüler tasarım aracı Figma artık Adobe çatısı altında faaliyet gösterecek.

    Adobe ve Figma birleşimi

    2012 yılında kurulan Figma, tasarımcıların projeleri üzerinde uzaktan ve ortak bir şekilde çalışmasını, bunları buluta kaydetmesini, prototipler oluşturmasını sağlıyor. Tasarımcıların kolay bir şekilde uzaktan çalışma imkânı özellikle pandemi ile birlikte Figma’nın popüler olmasını sağladı. Yüzde 90 civarında kâr marjı olan firma 2025 yılında 16.5 milyar dolarlık bir pazara hakim olacak.

    Adobe de benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği için Figma ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. Satın alım 20 milyar dolar bedelle yapılacak ve Adobe toplamda 6 milyon adet hissesini 4 yıl boyunca kilitli kalacak şekilde Figma ekibine verecek. Kalan ise peşin olarak ödenecek. Figma patronu gönrevine devam ederken Adobe patronuna rapor verecek.

    Adobe kendi araçları ile Figma uzmanlığını entegre etmeyi planlıyor. Böylece internet dünyasının belki de en büyük ortak tasarım ekosistemi ortaya çıkmış olacak. Satın alımın 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız