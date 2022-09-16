Adobe’den dev satın alım

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İçerik dünyasının belki de bir numaralı araçlarının geliştiricisi olan Adobe, son dönemdeki en büyük satın alımlardan birisine imza atıyor. Popüler tasarım aracı Figma artık Adobe çatısı altında faaliyet gösterecek.

Adobe ve Figma birleşimi

2012 yılında kurulan Figma, tasarımcıların projeleri üzerinde uzaktan ve ortak bir şekilde çalışmasını, bunları buluta kaydetmesini, prototipler oluşturmasını sağlıyor. Tasarımcıların kolay bir şekilde uzaktan çalışma imkânı özellikle pandemi ile birlikte Figma’nın popüler olmasını sağladı. Yüzde 90 civarında kâr marjı olan firma 2025 yılında 16.5 milyar dolarlık bir pazara hakim olacak.

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Adobe de benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği için Figma ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. Satın alım 20 milyar dolar bedelle yapılacak ve Adobe toplamda 6 milyon adet hissesini 4 yıl boyunca kilitli kalacak şekilde Figma ekibine verecek. Kalan ise peşin olarak ödenecek. Figma patronu gönrevine devam ederken Adobe patronuna rapor verecek.

Adobe kendi araçları ile Figma uzmanlığını entegre etmeyi planlıyor. Böylece internet dünyasının belki de en büyük ortak tasarım ekosistemi ortaya çıkmış olacak. Satın alımın 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

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