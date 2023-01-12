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    NASA, aynı sistemde ikinci yaşanabilir bir gezegen keşfetti: Yaşanabilir bölge neden önemli?

    Yeni keşfedilen Dünya büyüklüğündeki TOI 700 e gezegeni, yıldızının yaşanabilir gölgesi içerisinde yer alıyor. Aynı TOI 700 sisteminde başka bir yaşanabilir gezegen daha bulunuyor.
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    NASA, aynı sistemde ikinci yaşanabilir bir gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusundan alınan verileri kullanarak bilim insanları TOI 700 e adlı yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde dönen yeni bir gezegen keşfetti. Yaşanabilir bölge, gezegenin yüzeyinde sıvı suyun oluşabileceği veya olabileceği anlamına geliyor. Üstelik yeni gezegen Dünya’nın yüzde 95’i büyüklüğünde ve kayalık yapıda.

    Aynı sistemde ikinci yaşanabilir gezegen bulundu

    Gökbilimciler daha önce bu sistemde TOI 700 b, c ve d olarak adlandırılan üç ötegezegen keşfettiler. “TOI 700 d” de yine içinde bulunduğu sistemin yaşanabilir bölgesinde dönüyor. NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.

    Bu arada Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda bulunan TOI 700 güneş sistemi Dünya’dan yaklaşık olarak 100 ışık yılı uzaklıkta. Bu uzaklığı kafanızda canlandırmak için Dünya’dan en uzağa gitmiş olan ve gitmeye de devam eden, 1977 yılında fırlatılmış Voyager 1’e bakmak gerek. Aradan geçen 45 yılın ardından uzay sondası sadece ışık hızıyla 22 saatlik uzaklığımızda.

    Yaşanabilir bölge neden önemli?

    NASA, aynı sistemde ikinci yaşanabilir bir gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    Hemen üstteki sorunun cevabını vermeden önce “şimdiye kadar kaç tane gezegen keşfedildi?” sorusuna bakmak lazım. NASA’ya göre şimdiye kadar 5000 gezegen keşfedildi. Bu gezegenlerden yaklaşık olarak sadece 60 tanesinin yaşanabilir olduğu düşünülüyor..
    NASA, aynı sistemde ikinci yaşanabilir bir gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    Yaşanabilir bölge esasında gezegenin yaşamı destekleyecek kadar yıldızından uzakta olması anlamına geliyor. Gezegen, yıldızına ne çok yakın ne de çok uzakta olmalı zira yakın olursa aşırı sıcak, uzak olursa aşırısı soğuk olacaktır. Ayrıca gezegenin sadece yıldızından doğru uzaklıkta olması da yeterli bir gösterge de değil. Aynı zamanda doğru büyüklükte de olması gerek. Örneğin gezegen çok küçük olursa atmosferi tutacak güçte olmayabilir. Eğer çok büyük olursa da atmosferi ezici bir yoğunlukta olabilir.
    Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-tess-discovers-planetary-system-s-second-earth-size-world https://scitechdaily.com/nasa-planet-hunter-discovers-second-habitable-earth-size-world-in-toi-700-system/ https://exoplanets.nasa.gov/faq/6/how-many-exoplanets-are-there/#:~:text=To%20date%2C%20more%20than%205%2C000,not%20the%20exoplanet%20is%20real. https://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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