NASA, aynı sistemde ikinci yaşanabilir bir gezegen keşfetti: Yaşanabilir bölge neden önemli?

Aynı sistemde ikinci yaşanabilir gezegen bulundu
Gökbilimciler daha önce bu sistemde TOI 700 b, c ve d olarak adlandırılan üç ötegezegen keşfettiler. “TOI 700 d” de yine içinde bulunduğu sistemin yaşanabilir bölgesinde dönüyor. NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.
Bu arada Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda bulunan TOI 700 güneş sistemi Dünya’dan yaklaşık olarak 100 ışık yılı uzaklıkta. Bu uzaklığı kafanızda canlandırmak için Dünya’dan en uzağa gitmiş olan ve gitmeye de devam eden, 1977 yılında fırlatılmış Voyager 1’e bakmak gerek. Aradan geçen 45 yılın ardından uzay sondası sadece ışık hızıyla 22 saatlik uzaklığımızda.
Yaşanabilir bölge neden önemli?Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-tess-discovers-planetary-system-s-second-earth-size-world https://scitechdaily.com/nasa-planet-hunter-discovers-second-habitable-earth-size-world-in-toi-700-system/ https://exoplanets.nasa.gov/faq/6/how-many-exoplanets-are-there/#:~:text=To%20date%2C%20more%20than%205%2C000,not%20the%20exoplanet%20is%20real. https://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..