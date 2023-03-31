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    Performanslı Hyundai Ioniq 5 N, zorlu kış testlerini geçti

    Hyundai, Temmuz ayında Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli N modeli Hyundai Ioniq 5 N'in dayanıklılık testlerini İsveç’te eksi 30 derecede gerçekleştirdi.      
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    Performanslı Hyundai Ioniq 5 N, zorlu kış testlerini geçti Tam Boyutta Gör
    Kona'nın ardından Ioniq markalı elektrikli modelleriyle dikkat çekmeyi başaran Hyundai, özellikle performans tutkunu kullanıcıların yoğun ilgisini çeken N modelleriyle de elektrikli mobiliteyi bir araya getirmeye başladı. Bu kapsamda üretilen ilk model olacak Ioniq 5 N'den resmi detaylar gelmeye başladı.

    Seri üretim yüksek performanslı elektrikli ilk N modeli

    Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan Ioniq 5 N’in zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog’daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında gerçekleştirdi. Arjeplog’daki Hyundai Mobis test alanı, Kuzey Kutup Dairesi’ne bitişik konumu göz önüne alındığında dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyleri olarak sayılıyor. Zemin tamamen buzla kaplı olurken sıcaklık ise -30° dereceye kadar düşüyor.

    Pil ve şarj süresini etkileyen soğuk hava koşulları, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensipini tamamen zorlaştırır. Bu doğrultuda; Ioniq 5 N’in batarya ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemini test eden Hyundai N mühendisleri, aşırı düşük sürtünme koşullarındaki sürüş karakteri ve performans yeteneği arasındaki optimum dengeyi elde etmeye çalıştılar.

    Performanslı Hyundai Ioniq 5 N, zorlu kış testlerini geçti
    Hyundai, Ioniq 5 N modelinde de markanın Elektrikli Global Modüler Platformunu (E-GMP) kullanıyor. Hyundai N’nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarını ve üst düzey performans teknolojilerini E-GMP ile birleştiren mühendisler, dünyanın en zorlu yarış pisti olan Nürburgring’de de aracın yol performansını test ettiler.

    Hem İsveç hem de Almanya’daki en keskin virajlarda ve uzun düzlüklerde test edilen Hyundai Ioniq 5 N, tipik olarak üç ana N marka kriterinden oluşuyor. “Viraj performansı”, “yarış pisti yeteneği” ve “günlük spor otomobil” gibi dinamikleri bir araya getiren Ioniq 5 N, Hyundai’nin elektrifikasyon stratejisindeki en hızlı seri üretim EV model olarak RM20e, RN22e, Veloster N E-TCR konseptlerini gerçek hayata uyarlıyor.

    N Drift moduyla üst düzey sürüş keyfi

    Yeni Hyundai Ioniq 5 N’nin üst düzey viraj yeteneği, geliştirilmiş sürüş modlarıyla destekleniyor. Sürüş modlarına ek olarak; otomobilin ön ve arka tork dağılımını, tork oranını, süspansiyon sertliğini, direksiyon tepkilerini ve e-LSD (elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemini, N Drift Optimizer da destekliyor. Her seviyedeki sürücüye drift keyfini yaşatmaya yardımcı olan “N Drift” modu, performans tutkunu kullanıcıları heyecanlandıran özelliklerden biri olacak.

    Yeni nesil e-LSD

    Performanslı Hyundai Ioniq 5 N, zorlu kış testlerini geçti
    Ioniq 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor. Tamamen elektronik kontrol ünitesiyle yönetilen bu diferansiyel, yol tutuşu iyileştirmek için tekerleğin ne zaman ekstra torka ihtiyaç duyduğunu belirlemek için sensörlerden gelen tepkileri anlık olarak analiz ediyor. Böylece e-LSD, yarış pistinde veya yüksek tempolu sürüş esnasında yol tutuşu mükemmel seviyelere çıkarmak için oluşan yüksek torku tekerlere değişken bir şekilde iletiyor.

    Ioniq 5 N, farklı sürüş modları için optimize edilmiş “N Tork” modunu da etkin bir şekilde kullanıyor. Hem ön hem de arka tekerlekler için tork seviyesini seçmeye olanak tanıyan bu sistem, gücü dört tekerleğe de değişen oranlarda dağıtmak için e-LSD ile birlikte çalışıyor. Bu da drift moduna doğrudan etki ederek keyif seviyesini zirveye çıkarıyor.

    Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla teknik bilgi ve donanım açıklayacak. Heyecan verici Hyundai IONIQ 5 N, Temmuz ayında yapılacak lansmanın ardından satışa sunulacak.

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