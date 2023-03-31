Performanslı Hyundai Ioniq 5 N, zorlu kış testlerini geçti

- Seri üretim yüksek performanslı elektrikli ilk N modeli
- N Drift moduyla üst düzey sürüş keyfi
- Yeni nesil e-LSD
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Seri üretim yüksek performanslı elektrikli ilk N modeli
Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan Ioniq 5 N’in zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog’daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında gerçekleştirdi. Arjeplog’daki Hyundai Mobis test alanı, Kuzey Kutup Dairesi’ne bitişik konumu göz önüne alındığında dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyleri olarak sayılıyor. Zemin tamamen buzla kaplı olurken sıcaklık ise -30° dereceye kadar düşüyor.
Pil ve şarj süresini etkileyen soğuk hava koşulları, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensipini tamamen zorlaştırır. Bu doğrultuda; Ioniq 5 N’in batarya ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemini test eden Hyundai N mühendisleri, aşırı düşük sürtünme koşullarındaki sürüş karakteri ve performans yeteneği arasındaki optimum dengeyi elde etmeye çalıştılar.
Hem İsveç hem de Almanya’daki en keskin virajlarda ve uzun düzlüklerde test edilen Hyundai Ioniq 5 N, tipik olarak üç ana N marka kriterinden oluşuyor. “Viraj performansı”, “yarış pisti yeteneği” ve “günlük spor otomobil” gibi dinamikleri bir araya getiren Ioniq 5 N, Hyundai’nin elektrifikasyon stratejisindeki en hızlı seri üretim EV model olarak RM20e, RN22e, Veloster N E-TCR konseptlerini gerçek hayata uyarlıyor.
N Drift moduyla üst düzey sürüş keyfi
Yeni Hyundai Ioniq 5 N’nin üst düzey viraj yeteneği, geliştirilmiş sürüş modlarıyla destekleniyor. Sürüş modlarına ek olarak; otomobilin ön ve arka tork dağılımını, tork oranını, süspansiyon sertliğini, direksiyon tepkilerini ve e-LSD (elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemini, N Drift Optimizer da destekliyor. Her seviyedeki sürücüye drift keyfini yaşatmaya yardımcı olan “N Drift” modu, performans tutkunu kullanıcıları heyecanlandıran özelliklerden biri olacak.
Yeni nesil e-LSD
Ioniq 5 N, farklı sürüş modları için optimize edilmiş “N Tork” modunu da etkin bir şekilde kullanıyor. Hem ön hem de arka tekerlekler için tork seviyesini seçmeye olanak tanıyan bu sistem, gücü dört tekerleğe de değişen oranlarda dağıtmak için e-LSD ile birlikte çalışıyor. Bu da drift moduna doğrudan etki ederek keyif seviyesini zirveye çıkarıyor.
Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla teknik bilgi ve donanım açıklayacak. Heyecan verici Hyundai IONIQ 5 N, Temmuz ayında yapılacak lansmanın ardından satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı