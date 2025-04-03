Yeni Hyundai IONIQ 6, bölünmüş far tasarımıyla ortaya çıktı

- ‘Saf Akış ve Rafine’ tasarım konsepti
- N Line ile daha cesur ve daha agresif bir stil
- IONIQ 6 N Temmuz ayında tanıtılacak
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Rafine bir siluet ile öne çıkan yeni Hyundai IONIQ 6, aynı zamanda geliştirilmiş oranlar sunuyor. Agresif ve sportif bir tasarım anlayışı ile hazırlanan otomobilin N Line versiyonu ise geçtiğimiz yıllarda tanıtılan RN22e konsept modelden ilham alıyor. Böylece IONIQ 6 N modeline de göz kırpmış oluyor.
‘Saf Akış ve Rafine’ tasarım konsepti
Hyundai, yeni IONIQ 6 ile elektrikli aerodinamizmin farklı bir kimliğini vurguluyor. ‘Saf Akış ve Rafine’ kavramına göre gövde, hava akışını daha hassas ve doğal bir şekilde aktarmaya odaklanıyor.
Yeni aracın yükseltilmiş motor kapağı ve uzatılmış şekli, köpekbalığı burnu tasarımıyla birleşince, agresif ve aynı zamanda oldukça şık bir profil yaratıyor. Alt gövdedeki siyah eklentiler ise kapılara kadar uzanıyor ve IONIQ 6’nın aerodinamik gövdesini vurguluyor.
Aracın ön ve arka tasarım detayları arasında yeni tip ince bir gündüz farları yer alıyor. Aydınlatma grubu içerisindeki diğer lambalar da daha modern ve daha yüksek teknolojili bir görünüm için yeniden tasarlanmış. Yatay tasarım öğeleriyle daha geniş bir duruş elde edilirken, arka tampon tasarımı da krom eklentilerle tamamlanmış.
Yeni IONIQ 6'nın iç tasarımı, daha konforlu bir sürüş ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi için geliştirilmiş. Sürüş hissiyatını artıran yeniden tasarlanmış bir direksiyon simidi ile kullanıcısını karşılayan iç mekan, yeni tip kapı döşemelerine de sahip. Orta konsol düzeni de gelişmiş yolculuk deneyimi için rafine edilmiş. Yeni tip klima kontrol ekranı, kullanım kolaylığını artırmak için genişletilmiş.
N Line ile daha cesur ve daha agresif bir stil
IONIQ 6 N Temmuz ayında tanıtılacak
Hyundai, yüksek performanslı elektrikli model serisinin ikinci üyesi olacak IONIQ 6 N’i ise Temmuz ayında tanıtacak. Ancak Hyundai şimdiden performanslı modelin arka tasarımını gösteren bir ipucu paylaşmayı da ihmal etmedi.
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