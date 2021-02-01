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    Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık

    Perl programala dilinin web sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Alan adının kontrolünü ele geçiren hackerlar perl.com domainini 190 bin dolara satılığa çıkardılar.
    01 Şubat 2021, 12:02 (2 hf.)
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    1
    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık
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    Bilgisayar korsanları perl.com alan adının kontrolünü ele geçirdi. Domain şu anda ziyaretçileri daha önce kötü amaçlı yazılım dağıtmak için kullanılan bir IP adresine yönlendiriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı"

    Perl.com alan adı Perl ve Raku gibi programlama dillerinin geliştirilmesine katkıda bulunan The Perl Foundation kuruluşuna aitti. 1994 yılında kurulan web sitesi o zamandan bu yana Perl programa dilinin resmi platformu olarak kabul ediliyordu.

    Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık
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    Hemen satılığa çıkarıldı

    Son siber saldırı nedeniyle, kullanıcıların şimdilik bu siteyi ziyaret etmemeleri öneriliyor. Bilgisayar korsanları alan adının kontrolünü ele geçirdikten sonra 151.101.2.132 olan IP adresini 35.186.238[.]101 olarak değiştirdiler.

    Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık
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    Bu arada perl.com alan adının şu anda afternic.com'da 190 bin dolara satışa çıkarıldığı görülüyor. Siber güvenlik uzmanları 35.186.238 [.]101 numaralı IP adresinin daha önce Locky fidye yazılımının dağıtılması için kullanıldığını söylüyor.



    https://www.theregister.com/2021/01/28/perl_hijacking/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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