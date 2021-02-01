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    Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı

    Çinli teknoloji şirketi Realme, altı akıllı telefon modeli için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 erken erişim programını başlattığını duyurdu.
    01 Şubat 2021, 11:00 (2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı
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    Oppo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren Realme, Android 11 beta test programını genişletmeye devam ediyor. Bu kez şirket altı cihazı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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    Realme 6, Realme C12, Realme C15, Realme X2, Realme X3 ve Realme X3 SuperZoom akıllı telefon modellerine artık Android 11'in beta sürümün yüklenebiliyor.

    Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı
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    Erken erişim programı açıldı

    Erken erişim programına şimdilik sadece Hintli kullanıcıların katılabildiğini belirtelim. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerdeki kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilecektir.

    Realme akıllı telefonlar için hazırlanan Android 11 güncellemesi cihazlara Realme UI 2.0 arayüzünü getiriyor. Yeni sürüm güncellenmiş kullanıcı arayüzü, gelişmiş Daima Açık Ekran işlevi ve üç tonlu karanlık tema gibi yeni özelliklere sahip.



    https://www.gsmarena.com/realme_6_c12_c15_x2_x3_x3_superzoom_android_11_realme_ui_2_early_acess_update-news-47492.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android üst sürümlere çıktıkça yapısal işletim sistemi kaynaklı çökmeler azalıyor.



    Bunu bizim uygulamada dahi görüyoruz
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne sağolu bilader ? aralık ayında güncelleme gelecekti , realme'nin açıkladığı takvime göre. Android 11 aralıkta geleceği yerde şubat olmuş daha yeni test açıyorlar. Birde realme 6 pro test listesinde de yok. 2 ay da test sürse bunlar nisana anca verir
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    kesbi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 pro bekliyoruz.
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    V V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sağol Realme.
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