Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı

Oppo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren Realme, Android 11 beta test programını genişletmeye devam ediyor. Bu kez şirket altı cihazı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.İlginizi Çekebilir LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı
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Realme 6, Realme C12, Realme C15, Realme X2, Realme X3 ve Realme X3 SuperZoom akıllı telefon modellerine artık Android 11'in beta sürümün yüklenebiliyor.
Erken erişim programı açıldı
Erken erişim programına şimdilik sadece Hintli kullanıcıların katılabildiğini belirtelim. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerdeki kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilecektir.
Realme akıllı telefonlar için hazırlanan Android 11 güncellemesi cihazlara Realme UI 2.0 arayüzünü getiriyor. Yeni sürüm güncellenmiş kullanıcı arayüzü, gelişmiş Daima Açık Ekran işlevi ve üç tonlu karanlık tema gibi yeni özelliklere sahip.
https://www.gsmarena.com/realme_6_c12_c15_x2_x3_x3_superzoom_android_11_realme_ui_2_early_acess_update-news-47492.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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