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    Perplexity, Squid Game'den esinlenen yeni reklamında Google'ı hedef aldı

    Yapay zeka şirketi Perplexity, akıllı asistanını tanıtmak için Squid Game'in yıldızının rol aldığı bir reklam filmi yayınladı. Reklam, Google'ın yapay zekasının meşhur gafıyla dalga geçiyor.
    Perplexity Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan şirketlerden olan Perplexity, şu anda OpenAI ve Google gibi popüler rakiplerinin gölgesinde kalmış olsa da uzun süre orada kalmaya pek niyetli değil gibi görünüyor. İsim tanınırlığını arttırmak için son dönemde dikkat çekici işlere imza atan şirket, dün de epey ses getirecek bir reklam filmi yayınladı. Söz konusu bu reklam filminin başrolünde Squid Game dizisiyle yıldızı parlayan Lee Jung-jae yer alıyor.

    Perplexity Yeni Reklam Filminde Google'la Dalga Geçti

    Squid Game'den izler taşıyan bu reklam filminde Lee Jung-jae, bir odada kapana kısılmış bir adama hayat veriyor. Jung-jae'nin bu odadan kurtulmak için bir dizi soruya doğru cevap vermesi gerekiyor. İlk olarak sorunun cevabını "Poogle"da aratan Jung-jae, bu şekilde bir yere varamayınca Perplexity'nin sesli asistanına geçiyor. Google'ın aksine Perplexity istenen cevabı anında veriyor. 

    İlk soruda kendi sesli asistanı ile Google'ı kıyaslamakla yetinen Perplexity, asıl taşlamasını ikinci soruda yapıyor. Çünkü bu kez ekrana "Peynirin pizzanın üstünde kalmasını nasıl sağlarım?" sorusu geliyor. Bu soru doğrudan Google'a bir taşlama. Çünkü Google'ın yapay zekası geçtiğimiz yıl (henüz bugünkü kadar iyi durumda değilken) bu soruyu soran birine pizzada yapıştırıcı (uğu) kullanmasını önermiş, tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bu gaf o dönem epey ses getirmişti. Perplexity de yeni reklamında doğrudan bu gafa atıfta bulunuyor.

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