Squid Game mini oyunu Google arama sayfasında yayında

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix’in merakla beklenen devam dizisi Squid Game 2 hafta içi erişime açılırken Google tarafından da hoş bir sürpriz geldi. Google üzerinde Squid Game araması yapanları mini bir hayatta kalma oyunu karşılıyor.

Squid Game mini oyunu

Google arama sayfasında çıkan mini oyun, dizinin ilk sezonunda belki de en çok popülerlik kazanan Yeşil Işık Kırmızı Işık yarışmasını temel alıyor. Arama sayfasında yüzen Squid Game ikonuna tıkladığınızda oyuna giriş yapıyorsunuz. Ekranın üst kısmında bulunan meşhur bebek kafasını çevirmeden oyuncularınızı hareket ettirmeniz gerekiyor.

Squid Game 2. sezon yayınlandı 3 gün önce eklendi

Alt kısımda yer alan daire tuşu hareket etmelerini, çarpı tuşu ise durmalarını sağlıyor. Gruptan bebeğe yakalananlar vurularak değil yürüyerek alanı terk ediyor. Oyuncular çizgiyi geçtiğinde ise kutlama yapılıyor. Oyunda herhangi bir puan sıralaması mevcut değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.