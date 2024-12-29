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    Squid Game mini oyunu Google arama sayfasında yayında

    Squid Game dizisi ile ilgili farklı bilgiler ararken bir yandan da mini bir oyun oynayabilirsiniz. Google arama sayfasında Yeşil Işık Kırmızı Işık oyunu sizi bekliyor.
    Squid Game Tam Boyutta Gör
    Netflix’in merakla beklenen devam dizisi Squid Game 2 hafta içi erişime açılırken Google tarafından da hoş bir sürpriz geldi. Google üzerinde Squid Game araması yapanları mini bir hayatta kalma oyunu karşılıyor. 

    Squid Game mini oyunu

    Google arama sayfasında çıkan mini oyun, dizinin ilk sezonunda belki de en çok popülerlik kazanan Yeşil Işık Kırmızı Işık yarışmasını temel alıyor. Arama sayfasında yüzen Squid Game ikonuna tıkladığınızda oyuna giriş yapıyorsunuz. Ekranın üst kısmında bulunan meşhur bebek kafasını çevirmeden oyuncularınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. 

    Alt kısımda yer alan daire tuşu hareket etmelerini, çarpı tuşu ise durmalarını sağlıyor. Gruptan bebeğe yakalananlar vurularak değil yürüyerek alanı terk ediyor. Oyuncular çizgiyi geçtiğinde ise kutlama yapılıyor. Oyunda herhangi bir puan sıralaması mevcut değil. 

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