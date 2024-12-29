Squid Game mini oyunu Google arama sayfasında yayında

Squid Game mini oyunu
Google arama sayfasında çıkan mini oyun, dizinin ilk sezonunda belki de en çok popülerlik kazanan Yeşil Işık Kırmızı Işık yarışmasını temel alıyor. Arama sayfasında yüzen Squid Game ikonuna tıkladığınızda oyuna giriş yapıyorsunuz. Ekranın üst kısmında bulunan meşhur bebek kafasını çevirmeden oyuncularınızı hareket ettirmeniz gerekiyor.
Alt kısımda yer alan daire tuşu hareket etmelerini, çarpı tuşu ise durmalarını sağlıyor. Gruptan bebeğe yakalananlar vurularak değil yürüyerek alanı terk ediyor. Oyuncular çizgiyi geçtiğinde ise kutlama yapılıyor. Oyunda herhangi bir puan sıralaması mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: