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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller

    NASA, Perseverance misyonundan yeni fotoğraflar yayınladı. Yeni görseller arasında uzay aracının çektiği ilk renkli fotoğraf ve yörüngeden çekilmiş iniş anları gibi müthiş kareler yer alıyor.
    20 Şubat 2021, 00:53 (Güncellendi, 14 sa.)
    2,1b
    6
    6
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın tarihi Mars görevi Perseverance'tan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. NASA şimdi de uzay aracının yüzeye iniş anlarından yeni fotoğraflar paylaştı. Yeni görseller arasında yörüngeden çekilmiş çok güzel bir fotoğraf da yer alıyor.

    Perseverance görevinden gelen fotoğraflarla ilgili konuşan NASA çalışanı Pauline Hwang,"Sayabileceğimden daha çok fotoğraf aldık. Parmaklarımdan gösterebileceğimden fazla. Görsellerin transmisyonu inanılmaz heyecan vericiydi, tüm ekip adeta çılgına döndü...Bilim insanlarımız hemen fotoğraflardaki taşlara zoom'layıp incelemeye başladı." ifadelerini kullandı.

    Mars yörüngesindeki MRO uydusunun çektiği fotoğraf:

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    Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller
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    Mars ve Dünya arasında şu anda yaklaşık 11 dakikalık bir ışık gecikme var. Müthiş uzaklıklar ve yetersiz kapasite nedeniyle uzay aracıyla olan iletişim çok yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak elbette yavaş yavaş da olsa Perseverance verilerini Dünya'ya göndermeye devam edecek.

    NASA ayrıca Perseverance görevinde Mars'a iniş anlarının yüksek kaliteli bir videosunu yakaladı. Perseverance'ın iniş videosu, Kızıl Gezegen misyonlarında tarihi bir ilk oldu. Bu videonun da önümüzdeki süreçte Yeryüzü'ne iletilmesi ve dünyayla paylaşılması bekleniyor.

    Perseverance'ı yüzeye indiren aracın iniş anlarında çektiği görüntü:

    Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller
    Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan fotoğrafların önemine farklı bir yönden bakan Perseverance baş mühendisi adam Steltzner, Mars fotoğraflarını 60'larda çekilen ilk Satürn fotoğraflarına benzeterek,"Bu fantastik ve ikonik fotoğraflar acaba bugüne kadar kaç tane parlak zekayı uzay araştırmalarına çekti? Umuyoruz tüm bu mühendislik çalışmalarımız bir gün bu koleksiyona yeni ikonik görsellerin eklenmesine katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

    Perseverance uzay aracı 18 Şubat'ta TSİ 23,55'te Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmıştı. Geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı düşünülen 49 km genişliğindeki Jezero kraterine inen Perseverance, önümüzdeki yıllarda "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt aramakla meşgul olacak.

    Perseverance'tan gelen ilk renkli görüntü:

    Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller
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    https://www.theverge.com/2021/2/19/22291412/nasa-perseverance-rover-first-images-landing-skycrane Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 56 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

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    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gizem olsun diye değil o fotolar birader. Ana kameraları taşıyan bomlar şu anda katlı halde.

    O fotoğraflar da kameralar işlevsel mi diye kontrol etmek için o konumda çekilmiştir. Bundan dolayı saçma sapan yerleri görüyoruz.

    Ekibin elinde bir kontol-listesi (checklist) vardır, haliyle ona göre ilerleyecekler peyderpey.

    Tüm sistemi ilk anda aktif edemezler, biraz arıza varsa kaçırmamak adına.
    Gizem olsun diye değil o fotolar birader. Ana kameraları taşıyan bomlar şu anda katlı halde. O fotoğraflar da kameralar işlevsel mi diye kontrol etmek i...
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    Yanıtla +23
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Cehaletizm boyle birseymis :) ...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    B borayeris (Boray Eriş) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cowboy Beebop veya The Expense'i ölmeden yaşayabilecek miyiz acaba?
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    fatihsultangedikli (Oh Yes) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gökyüzü mavi la
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun güzel başarı
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    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gizem olsun diye değil o fotolar birader. Ana kameraları taşıyan bomlar şu anda katlı halde.

    O fotoğraflar da kameralar işlevsel mi diye kontrol etmek için o konumda çekilmiştir. Bundan dolayı saçma sapan yerleri görüyoruz.

    Ekibin elinde bir kontol-listesi (checklist) vardır, haliyle ona göre ilerleyecekler peyderpey.

    Tüm sistemi ilk anda aktif edemezler, biraz arıza varsa kaçırmamak adına.
    Yanıtla +23
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    C Chillout 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda renkli foto göndermeyi becerebilmişler ama bu sefer de gitmiş rover ın paletini çekmiş. Yani illa bir gizem ve kafa karışıklığı katacak. Ne kadar flu olursa o kadar iyi, daha az soru gelir böylelikle.
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Cehaletizm boyle birseymis :) ...
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