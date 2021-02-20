Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller

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NASA'nın tarihi Mars görevi Perseverance'tan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. NASA şimdi de uzay aracının yüzeye iniş anlarından yeni fotoğraflar paylaştı. Yeni görseller arasında yörüngeden çekilmiş çok güzel bir fotoğraf da yer alıyor.

Perseverance görevinden gelen fotoğraflarla ilgili konuşan NASA çalışanı Pauline Hwang,"Sayabileceğimden daha çok fotoğraf aldık. Parmaklarımdan gösterebileceğimden fazla. Görsellerin transmisyonu inanılmaz heyecan vericiydi, tüm ekip adeta çılgına döndü...Bilim insanlarımız hemen fotoğraflardaki taşlara zoom'layıp incelemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Mars yörüngesindeki MRO uydusunun çektiği fotoğraf:

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Mars ve Dünya arasında şu anda yaklaşık 11 dakikalık bir ışık gecikme var. Müthiş uzaklıklar ve yetersiz kapasite nedeniyle uzay aracıyla olan iletişim çok yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak elbette yavaş yavaş da olsa Perseverance verilerini Dünya'ya göndermeye devam edecek.

NASA ayrıca Perseverance görevinde Mars'a iniş anlarının yüksek kaliteli bir videosunu yakaladı. Perseverance'ın iniş videosu, Kızıl Gezegen misyonlarında tarihi bir ilk oldu. Bu videonun da önümüzdeki süreçte Yeryüzü'ne iletilmesi ve dünyayla paylaşılması bekleniyor.

Perseverance'ı yüzeye indiren aracın iniş anlarında çektiği görüntü:

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Paylaşılan fotoğrafların önemine farklı bir yönden bakan Perseverance baş mühendisi adam Steltzner, Mars fotoğraflarını 60'larda çekilen ilk Satürn fotoğraflarına benzeterek,"Bu fantastik ve ikonik fotoğraflar acaba bugüne kadar kaç tane parlak zekayı uzay araştırmalarına çekti? Umuyoruz tüm bu mühendislik çalışmalarımız bir gün bu koleksiyona yeni ikonik görsellerin eklenmesine katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Perseverance uzay aracı 18 Şubat'ta TSİ 23,55'te Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmıştı. Geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı düşünülen 49 km genişliğindeki Jezero kraterine inen Perseverance, önümüzdeki yıllarda "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt aramakla meşgul olacak.

Perseverance'tan gelen ilk renkli görüntü:

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https://www.theverge.com/2021/2/19/22291412/nasa-perseverance-rover-first-images-landing-skycrane

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