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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi

    Araştırmacılar silisilik asitten zengin sentetik silika nano partikülleri geliştirmekle birlikte söz edilen parçacıkların silisik asidi yavaş olarak saldığı belirtiliyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi
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    Pestisit olarak adlandırılan maddeler bitki patojenlerini elimine (  elemek ) edebilmekle birlikte çevre için de çeşitli potansiyel tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor. Şimdi ise bilim insanları pestisitlerin yerine kullanılabilecek çevre dostu madde geliştirdi.

    Doğada normal olarak toprakta bulunan silisik asit olarak adlandırılan madde bitkilerin immün sistemini ( bağışıklık sistemi ) uyarmak için kullanılabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.

    Silisik asit ve pestisitler

    Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi

    Günümüzde rutinde silisik asit bitkilerde sıvı gübre olarak kullanılıyor ve bitkilerin virüslere ve patojen bakterilere karşı savunması güçlendiriyor ancak bu maddenin yoğun olarak kullanımı toprakta bulunan ve bitkiye yarar sağlayan yararlı mikroorganizmaları ve bakterilere zarar verebiliyor.

    Switzerland's University of Fribourg kurumu araştırmacıları silisik asitten zengin sentetik silika nano partikülleri geliştirmekle birlikte söz edilen parçacıkların silisik asidi yavaş olarak saldığı belirtiliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde geliştirilen partiküller Pseudomonas syringae ile enfekte Arabidopsis thaliana bitkileri üzerinde test edildi.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi"

    Yapılan çalışmalara göre geliştirilen partiküllerin bitkilerin savunma hormonunun üretimini artırdığı ve bitkilerin patojenlere karşı savaşmasına yardımcı olduğu tespit edilmekle birlikte parçacıkların su ile herhangi bir rezidü ( kalıntı ) bırakmadan çözündüğü belirtiliyor yani yeni geliştirilen parçacıklar toprakta birikmiyor ve bitkilere yük oluşturmuyor.

    Yeni araştırma Nature Nanotechnology adlı dergide yayımlandı.

     


     



    https://www.nature.com/articles/s41565-020-00812-0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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