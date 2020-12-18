Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi

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Pestisit olarak adlandırılan maddeler bitki patojenlerini elimine ( elemek ) edebilmekle birlikte çevre için de çeşitli potansiyel tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor. Şimdi ise bilim insanları pestisitlerin yerine kullanılabilecek çevre dostu madde geliştirdi.

Doğada normal olarak toprakta bulunan silisik asit olarak adlandırılan madde bitkilerin immün sistemini ( bağışıklık sistemi ) uyarmak için kullanılabiliyor.

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Silisik asit ve pestisitler

Günümüzde rutinde silisik asit bitkilerde sıvı gübre olarak kullanılıyor ve bitkilerin virüslere ve patojen bakterilere karşı savunması güçlendiriyor ancak bu maddenin yoğun olarak kullanımı toprakta bulunan ve bitkiye yarar sağlayan yararlı mikroorganizmaları ve bakterilere zarar verebiliyor.

Switzerland's University of Fribourg kurumu araştırmacıları silisik asitten zengin sentetik silika nano partikülleri geliştirmekle birlikte söz edilen parçacıkların silisik asidi yavaş olarak saldığı belirtiliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde geliştirilen partiküller Pseudomonas syringae ile enfekte Arabidopsis thaliana bitkileri üzerinde test edildi.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi"

Yapılan çalışmalara göre geliştirilen partiküllerin bitkilerin savunma hormonunun üretimini artırdığı ve bitkilerin patojenlere karşı savaşmasına yardımcı olduğu tespit edilmekle birlikte parçacıkların su ile herhangi bir rezidü ( kalıntı ) bırakmadan çözündüğü belirtiliyor yani yeni geliştirilen parçacıklar toprakta birikmiyor ve bitkilere yük oluşturmuyor.

Yeni araştırma Nature Nanotechnology adlı dergide yayımlandı.





https://www.nature.com/articles/s41565-020-00812-0

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